Allegro – czeka nas większa korekta?

P iątkowa sesja na WGPW miała ciekawy przebieg, a jej niekwestionowaną gwiazdą były akcje Allegro, których kurs wzrósł o ponad 10 proc. przy największych na rynku obrotach sięgających 475 mln zł.

Ostatnie tygodnie czy nawet miesiące nie były udane dla akcjonariuszy tej spółki, gdyż w czasie panującej na rynkach hossy tylko w okresie ostatniego roku cena tych akcji na GPW spadła o ponad 50 proc.

Czy zatem piątkowy wzrost omawianych akcji i towarzyszące mu obroty mogą sygnalizować przełom na tym rynku ? Na to pytanie postaram się odpowiedzieć w poniższym tekście.

Allegro przejmuje Mall Group

W czwartek, późnym wieczorem za pośrednictwem systemu ESPI spółka poinformowała rynek, iż posiada umowę przejęcia 100 proc. udziałów w Mall Group a.s. oraz WE|DO Cz s.r.o. od PPF, EC Investments i Rockaway Capital, za łączną kwotę 881 mln euro.

Allegro podało, że przejmowany biznes obejmuje aktywa e-commerce Grupy Mall oraz aktywa logistyczne WE|DO w Czechach, Słowacji, Węgrzech, Słowenii, Chorwacji i Polsce.

Tym samym Grupa Allegro przyspieszyła proces rozwoju poprzez akwizycję, czyli proces który stał u podstaw budowy potęgi między innymi takich gigantów e-commerce jak Amazon.

W komentarzu do komunikatu prezes Allegro François Nuyts powiedział, iż „wspólnie z Grupą Mall będziemy mogli nie tylko podnieść jakość codziennego życia 18 mln klientów, których już obsługujemy, ale także dotrzeć z naszą ofertą do innych części Europy”. Dodał również, że "Na Allegro mamy już najlepszy i najbardziej konkurencyjny wybór ofert w regionie. Przygotowujemy też wiele wersji językowych naszej platformy i narzędzia wsparcia w prowadzeniu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Po połączeniu z Grupą Mall nasza pozycja w Polsce, Czechach, Słowacji, Słowenii, Węgrzech i Chorwacji, czyli na rynku detalicznym o wartości ponad 1,1 bln zł obejmującym ponad 70 mln konsumentów, pozwoli nam stworzyć silny, międzynarodowy zespół w obszarach technologii, e-commerce i logistyki”.

Cytowani przez PAP analitycy generalnie pozytywnie ocenili informacje o planowanym przejęciu Mall Group, gdyż stwarza to możliwości rozwoju Grupy Allegro poza Polską. Cenę przejęcie uznali za względnie atrakcyjną.

Oczywiście należy pamiętać, że transakcja podlega standardowym procesom uzyskiwania zezwoleń od odpowiednich organów i jeśli nie wystąpią jakieś nieprzewidziane przeszkody, powinna zostać sfinalizowana do końca pierwszego półrocza 2022 roku.

Czy są sygnały odwrócenia trendu?

Po okazałym debiucie w październiku 2020 roku i cenach zbliżających się do 100 zł za akację, kurs Allegro dość szybko wszedł w trend spadkowy, a jego minima póki co zostały ustanowione w ubiegłą środę na poziomie poniżej 44 zł za akcję. Dzisiejszy wzrost i towarzyszące mu obroty wyglądają okazale, jednak póki co żadne istotne poziomy nie zostały pokonane. Pokazują to poniższe wykresy.

Na pierwszym z nich widzimy klasyczny kanał spadkowy z dość wyraźnymi, dobrze udokumentowanymi wewnętrznymi liniami trendu. Te linie wraz ze średnioterminową linią trendu spadkowego (żółta na wykresie), tworzą ważną strefę oporów, której to dolne partie były w piątek testowane. Strefa ta rozciąga się między 49 80 a 53,20 zł za akcję.

Na drugim z powyższy wykresów pokazałem ważną strefę oporów wyznaczaną nieco innymi metodami. Jej dolną część tworzą istotne minima z marca i maja br., które usytuowane są w okolicach 52,2 zł za akcję. Górna część prezentowanej strefy oporów tworzona jest natomiast przez początek historycznych, skumulowanych obrotów, które zwiększają się w okolicach 56 zł za akcję. Jak widać strefy oporów wyznaczane różnymi metodami mocno na siebie nachodzą, co zazwyczaj zwiększa ich wiarygodność.

Podsumowując, wygląda na to, że najbliższe sesje mogą stanowić wyzwanie dla kupujących, gdyż ważne techniczne przeszkody rozpoczynają się tuż powyżej piątkowego zamknięcia. Dopiero ich pokonanie byłoby technicznym sygnałem możliwej trwalszej poprawy na tym rynku.

W ujęciu krótkoterminowym, zwyżka oglądana od historycznych minimów z ubiegłej środy wygląda na wypełniony lub mocno zaawansowany impuls, co może wzmagać presję podaży na najbliższych sesjach.

Wypełniony impuls w górę z jednej strony ostrzega przed możliwym osłabieniem, z drugiej zaś sugeruje, że po ewentualnej korekcie może wystąpić co najmniej jeszcze jedna wyraźna struktura wzrostowa. Struktura taka ma często podobny zasięg do tych inicjujących wzrostów. Mechanicznym sygnałem do rozpoczęcia korekty mogłoby być zejście poniżej okolic 48,30 zł, gdzie obecnie znajduje się jeden z popularnych wskaźników służących do określania kierunku trendu. W przypadku wystąpienia większej korekty istotnych wsparć czy też inaczej jej celów można byłoby szukać w strefie 46,80-46,0 zł za akcję, która to tworzona jest między innymi przez główne zniesienia Fibonacciego.

Podsumowanie

Oglądane na piątkowej sesji dość spektakularne wzrosty akcji Allegro mogą być zwiastunem lepszych czasów na tym słabym przez ostatni rok rynku. Informacje otrzymane ze spółki mogą zwiastować początek przyspieszenia jej póki co europejskiego rozwoju, choć na pewno efekty tej hipotetycznej na obecnym etapie akwizycji zobaczymy dopiero za wiele miesięcy. Kurs tych akcji na giełdzie był bardzo mocno odchylony w dół od długoterminowych średnich, więc przynajmniej próba większego odreagowania na tym rynku wydaje się całkiem prawdopodobna. Aby myśleć o sygnałach zmiany trendu musielibyśmy wzrosnąć wyraźnie powyżej 56 zł za akcję i nad tym poziomem się utrzymać.

W krótkim terminie, po jakimś ewentualnym cofnięciu np. na pierwszych sesjach przyszłego tygodnia inwestorzy krótkoterminowi mogą uznać ceny znajdujące się w okolicach 46 zł za atrakcyjne i próbować wskoczyć do pociągu, który w piątek otworzył się wyraźną luką cenową.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.