P o miesiącach zaostrzonych debat i dyskusji zarówno ze strony Senatu Stanów Zjednoczonych, jak i Izby Reprezentantów, ustawa infrastrukturalna weszła w życie.

W uchwalonej przez prezydenta Bidena formie, wprowadzi bardziej rygorystyczne zasady dotyczące firm zajmujących się kryptowalutami i rozszerzy wymagania dotyczące raportowania dla firm brokerskich. Ustawa nakazuje, aby w przyszłości transakcje aktywami cyfrowymi o wartości przekraczającej 10 tys. USD były zgłaszane do Internal Revenue Service, czyli amerykańskiej skarbówki.

Mimo, że niewymienne tokeny NFT nie zostały wynalezione w tym roku, dopiero teraz udało im się przyciągnąć uwagę ludzi i firm ze wszystkich branż. Rosnący trend potwierdzają dane z Google Trends, które zazwyczaj są dobrym wskaźnikiem zachowań inwestorów detalicznych. Liczba zapytań dot. „NFT” swój poprzedni szczyt osiągnęła w marcu, następnie w sierpniu i po krótkim spadku, w październiku ponownie ruszyła na nowe ATH.

Taproot, czyli największa aktualizacja sieci BTC, został zaproponowany przez Grega Maxwella w styczniu 2018 r., a następnie zatwierdzony przez górników BTC w czerwcu 2021 r. Od tego czasu programiści testowali i sprawdzali aktualizację, aby ostatecznie ją wprowadzić 14 listopada. Celem Taproot jest uczynienie sieci Bitcoina bardziej prywatną i bezpieczną dla użytkowników, oprócz tego ma sprawić, że blockchain będzie bardziej skalowalny. Wszystko to zmierza w kierunku nadania Bitcoinowi większej użyteczności.

Amerykańska firma Robinhood Markets twierdzi, że na jej liście osób czekających na swój własny portfel kryptowalutowy, znajduje się obecnie aż 1,6 mln osób, chociaż jeszcze kilka tygodni temu, był to jedynie milion. Świadczy to o wciąż rosnącej popularności cyfrowych aktywów. Planowany przez firmę Robinhood portfel kryptowalutowy pozwoli użytkownikom na dowolne przenoszenie obsługiwanych przez firmę cyfrowych aktywów z kont maklerskich klientów, a wprowadzenie tego rozwiązania jest zaplanowane na koniec pierwszego kwartału 2022 r.

Bitcoin powrócił do wsparcia na wysokości 60 tys. USD, gdzie ponownie pojawia się popyt. O potencjalnym załamaniu obecnego trendu wzrostowego będzie świadczyć spadek poniżej 56 tys. USD, kluczowy opór znajduje się na 70 tys. USD.

Ethereum spada do okolic 4100 USD załamując swój trend wzrostowy, najbliższe znaczące poziomy to wsparcia na 4000 i 3900 USD oraz oporowe 4900 USD.

Bitcoin Cash kontynuuje konsolidację pomiędzy wartościami 445 a 760 USD zbliżając się do jego górnego ograniczenia. Podczas dzisiejszego dnia BCH zareagowało na wsparcie przy 575 USD, ale reakcja była dość słaba, co może sugerować zejście do 535 USD.

Ripple podczas ostatniego tygodnia spadło o 8,6% do 1,05 USD, podobnie jak w przypadku BCH istnieje prawdopodobieństwo dalszych spadków do równego poziomu 1 USD.

Litecoin po dynamicznych wzrostach obsunął się o 80 USD do 220 USD, gdzie ponownie formuje się świeca z długim dolnym cieniem. Najbliższe znaczące poziomy to 220 USD oraz opory z okolic 250 i 280 USD.

Dash zdecydowanie wygląda najsłabiej spadając o ponad 11% w trakcie ostatniego tygodnia. Rozbicie wsparcia na 185 USD otworzy drogę do 170 USD, a powrót ponad 240 USD może sugerować ponowny test 270 USD.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.