Tilray Aktie – Neue Chance für Cannabis Aktien?

Cannabis-Aktien konnten in der vergangenen Woche eine starke Rally und Erholung hinlegen. Die Rally ist dabei auf erneute Hoffnungen zurückzuführen, wonach sich die Gesetzeslage in den USA für die Industrie positiv entwickeln könnte. Die Cannabis-Branche ist nach vielen Rückschlägen am Boden. Nach einem Hype im Zuge der US-Präsidentschaftswahl 2020 gerieten die Firmen in einen weiteren Abwärtsstrudel, da sich die erhoffte Legalisierung von Cannabis unter Präsident Joe Biden bisher nicht realisierte. Die in den letzten Jahren vorangetriebene Legalisierung in den USA läuft weiterhin schleppend.

Cannabis soll anders klassifiziert werden

Jetzt kam es zu Berichten, wonach die US-Regierung die Droge in eine wesentlich niedrigere Risikokategorie im Rahmen des Controlled Substances Act einstufen will. Vergangene Woche hat das US-Gesundheitsministerium ein Schreiben an die US-Drogenbehörde DEA geschickt, in dem empfohlen wird, Cannabis von einer Droge der Kategorie I in eine Droge der Kategorie III umzustufen.

Bei Drogen der Kategorie I wird davon ausgegangen, dass sie ein hohes Missbrauchspotenzial aufweisen und derzeit keine anerkannte medizinische Verwendung haben. Zu dieser Kategorie gehören Drogen wie Heroin und LSD. Bei Drogen der Liste III ist das Risiko einer psychischen oder physischen Abhängigkeit geringer. Zu den Drogen der Liste III gehören laut der Website der DEA Tylenol mit Codein, Ketamin und Anabolika.

Im Zuge dessen könnte jetzt die Drug Enforcement Agency prüfen, ob Marihuana in eine weniger gefährliche Kategorie eingestuft werden soll, was den Cannabis-Aktien Auftrieb gibt.

DEA bestätigt Schreiben

Ein Sprecher der DEA bestätigte, dass die Behörde das Schreiben erhalten hat. Die DEA wird jetzt ihrerseits ihre Überprüfung einleiten. Ob gesetzliche Änderungen folgen werden, bleibt abzuwarten. Nach wie vor ist der politische Widerstand gegen eine Legalisierung groß, sehr zum Leidwesen der Cannabis-Firmen. Die Kursverläufe der Aktien sprechen Bände. Allerdings können sich die Kursgewinne der letzten Woche sehen lassen. Die Aktien der Cannabisunternehmen Tilray Brands als Beispiel stiegen um fast 30 %. Börsengehandelte ETFs wie der AdvisorShares Pure US Cannabis ETF, der zu den größten Cannabis-ETFs gehört, stiegen ebenfalls zeitweise um etwa 30 %. Der Global X Cannabis ETF legte ebenfalls zweistellig zu.

Wie könnte es mit der Tilray Aktie weitergehen?

Nachdem Tief im Juni bei 1,50 USD konnte sich die Tilray Aktie mittlerweile fast verdoppeln. Aktuell bemüht sich der Kurs sogar einen weiteren Ausbruch über 2,87 USD hinzulegen. Damit wäre eine weitere Rally in Richtung 5,12 USD möglich, wenn dieses Unterfangen gelingen sollte. Aktuell ist das letzte höhere Tief bei 2,20 USD ein wichtiger Trendbereich. Solange dieser Bereich als Unterstützung fungiert könnte sich eine grundsätzliche Bodenbildung durchsetzen. Fällt der Kurs jetzt nachhaltig unter 2,20 USD und dann 1,50USD dürfte der Abverkauf anhalten und eine erneute Kurshalbierung droht.

Quelle: Chart erstellt von CMC Markets mit Trading View, Tageschart, 04.09.23

Sie möchten Ihre Trading-Idee gleich an einem Live-Chart ausprobieren? Nutzen Sie jetzt die Gelegenheit auf unserer innovativen Handelsplattform mit einem kostenlosen und risikofreien Demo-Konto. Jetzt Demo-Konto eröffnen Hier sehen Sie die Spreads, die Hebel, die Info, ob das Produkt auch short getradet werden kann und die Handelszeiten für unsere Aktien-CFDs, wie Nel Asa, Alphabet, Tesla und Amazon.

Land Kommission Hebel ab* Short?** Handelszeiten Deutschland EUR 5 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 USA USD 10 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00 Großbritannien 0,08% (mind. GBP 9,00) 5:1 ✓ Täglich 09:00-17:30 Kanada 2 Cent (mind. CAD 10) 5:1 ✓ Täglich 15:30-22:00

*Der Hebel verstärkt Gewinne und Verluste gleichermaßen.

**Bitte beachten Sie, dass wir nach eigenem Ermessen Ihre Möglichkeit long oder short zu gehen einschränken können.



Disclaimer: Dieses Informationsmaterial (unabhängig davon, ob es Meinungen wiedergibt oder nicht) dient lediglich der allgemeinen Information. Es stellt keine unabhängige Finanzanalyse und keine Finanz- oder Anlageberatung dar. Es sollte nicht als maßgebliche Entscheidungsgrundlage für eine Anlageentscheidung herangezogen werden. Das Informationsmaterial ist niemals dahingehend zu verstehen, dass CMC Markets den Erwerb oder die Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente, einen bestimmten Zeitpunkt für eine Anlageentscheidung oder eine bestimmte Anlagestrategie für eine bestimmte Person empfiehlt oder für geeignet hält. Insbesondere berücksichtigen die Informationen nicht die individuellen Anlageziele oder finanziellen Umstände des einzelnen Investors. Die Informationen wurden nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Anforderungen zur Förderung der Unabhängigkeit der Finanzanalyse erstellt und gelten daher als Werbemitteilung. Obwohl CMC Markets nicht ausdrücklich daran gehindert ist, vor der Bereitstellung der Informationen zu handeln, versucht CMC Markets nicht, vor der Verbreitung der Informationen einen Vorteil daraus zu ziehen.