Złoty z najlepszą passą od 23 lat - czy nasza waluta pobije rekord?

Kurs pary USD/PLN spada dziś 11 dzień z rzędu, docierając do najniższego poziomu od grudnia 2023 r., w rejon 3,84 PLN za dolara i jest o włos od osiągnięcia najniższego poziomu od września 2021 r. Niemniej wspomniane 11 dni z rzędu osłabienia USD i umocnienia jednocześnie PLN to seria, która ostatni raz wystąpiła w 2001 roku, czyli 23 lata temu... Z dostępnej historii notowań nie znajduję okresu, w którym kurs USD/PLN spadałby 12 lub więcej dni z rzędu, co może prowadzić nad obecnie do pobicia rekordu dobrej passy PLN wobec kursu dolara.

Co może stać za obecną siłą złotego?

Czynników jest kilka od wewnętrznych, po zewnętrzne. Wewnętrzny to ostatnia konferencja prezesa NBP, który poniekąd zasygnalizował, że w 2025 r. może być ciężko o obniżki stóp procentowych. Tym samym rynek wymazał szanse na cięcia, bo takie były, co mogło pozytywnie wpłynąć na kurs złotego.

Zewnętrzne są bardziej złożone. Po pierwsze to zejście niepewności politycznej w Europie, co zmniejsza zmienność na rynku, pomaga we wzroście kursu EUR/USD powyżej 1,09, co przez korelację z kursem złotego pcha notowania USD/PLN w dół.

Po drugie to słabsze dane gospodarcze z USA oraz obniżająca się inflacja zarówno CPI i PPI (tu z wyłączeniem cen najbardziej zmiennych). W efekcie tego rosną szanse na cięcie stóp przez Fed we wrześniu, a nawet pojawiają się zakłady na to, że FOMC zdecyduje się nie na cięcie o 25 punktów, ale o 50 punktów (o ile nie obniży stóp już w lipcu na koniec miesiąca, ale to już teraz trzeba by zacząć komunikować). To z kolei doprowadziło do spadku krótkoterminowych rynkowych stóp procentowych w USA.

Podsumowując, złoty ma wsparcie z trzech strony na tę chwilę. Brak zmian stóp w Polsce, możliwe obniżki stóp w USA już niebawem oraz zmniejszenie strachu po wyborach we Francji.

Dokąd złoty może zmierzać i jak może kształtować się kurs dolara?

Niewykluczone, że para EUR/USD ruszy w stronę 1,12 - 1,13 w tym kwartale, jeśli nic niespodziewanego się nie wydarzy. To z kolei może oznaczać ruch kursu dolara skrajnie nawet w stronę 3,60 lub 3,55. W mniej skrajnym scenariuszu mówimy o poziomach 3,80 - 3,85.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.