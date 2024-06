Złoty pod silnym wpływem wydarzeń globalnych. Korekta, ale lepszymi perspektywami dla PLN?

Do czwartkowego poranka kurs złotego odnotowywał straty względem głównych walut świata, do czego przyczynić się mogły wydarzenia z takich rynków wschodzących jak Meksyk czy Indie. Rynek prawdopodobnie nie brał pod uwagę wcześniej takiej sytuacji politycznej po wyborach w tych krajach, jaka obecnie ma miejsce, przez co inwestorzy wyprzedawali koszykowo aktywa rynków wschodzących, w tym Polski i polskiego złotego.

Kurs dolara pod psychologicznym poziomem 4 PLN

Kurs USD/PLN wzrósł w tym tygodniu do 3,95 z 3,91, a więc wciąż znajduje się pod umowną psychologiczną barierą 4 PLN oraz w konsolidacji między 3,90 a 3,97. Tymczasem kurs EUR/PLN wzrósł bardziej znacząco, ponieważ znalazł się na najwyższym poziomie od początku maja, testując okolice 4,31. Ruch wzrostowy nastąpił z 4,26 PLN.

Spoglądając obecnie w stronę Meksyku oraz Indii wydaje się, że na tę chwilę sytuacja się uspokoiła. Zarówno peso jak i rupia, a także tamtejsze rynki akcji przestały spadać i odrabiają straty. Tym samym polski złoty może mieć obecnie lepsze perspektywy na najbliższą przyszłość, co może być także wspierane przez EBC i Fed.

Kurs euro a obniżka stóp EBC

Już dziś Europejski Bank Centralny prawdopodobnie obetnie stopy procentowe o 25 punktów bazowych, co zmniejszy oprocentowanie EUR i tym samy powiększy różnicę stóp procentowych na korzyść PLN. Również rynek coraz mocniej gra pod obniżkę stóp przez Fed, co może mieć miejsce we wrześniu, co doprowadzić może do tego samego, czyli wzrostu atrakcyjności złotego.

Z tej perspektywy wydaje się, że okres wakacji może służyć polskiej walucie ze względu na zmiany zachodzące w dwóch głównych bankach centralnych świata, jak EBC i Fed. W najbardziej korzystnym scenariuszu dla PLN kurs USD mógłby spaść w okolice 3,80 złotego. Na EUR niewykluczone, że moglibyśmy zobaczyć z kolei 4,20. Tu jednak kluczowe może być to, czy EBC obetnie stopy tylko raz, czy zakomunikuje cykl obniżek stóp i zobaczymy jeszcze kolejne w tym roku. Tego dowiemy się dziś po godzinie 14:15 oraz 14:45, kiedy będzie mieć miejsce decyzja oraz konferencja prasowa po posiedzeniu Europejskiego Banku Centralnego.

__



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.