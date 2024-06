Złoty ma pod górę nie ze swojej winy... Wyprzedaż polskiej waluty przyspieszyła jak w kwietniu

Polska waluta jest porzucana przez inwestorów w bardzo gwałtownym tempie podobnym tylko do tego z kwietnia, gdy rynek wystraszył się eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Ogólny wzrost zmienności na globalnych rynkach czy to akcji czy też walut prowadził wtedy do realizacji potencjalnych zysków, w tym ucieczki z walut rynków wschodzących i złotego. Kurs dolara wzrósł wtedy do 4,12.

Chwilę później sytuacja zaczęła się uspokajać i złoty odrobił wszystko to, co stracił w kwietniu, spadając do poziomu 3,90 PLN za dolara. Obecnie jednak ponownie trwa drugi zryw wyprzedaży PLN i ponownie nie jest to "z naszej winy" i co ciekawe to co pomogło złotemu, to teraz mu szkodzi.

Wpływ wyborów na kurs złotego

Nie dało się ukryć, że krajowe wybory w Polsce i ich wynik pomogły polskim aktywom, akcjom na GPW i polskiej walucie mimo niespodziewanej wrześniowej obniżki stóp procentowych. Niemniej teraz wybory złotemu szkodzą, ale nie wybór Polaków, tylko Meksykanów, Hindusów oraz Francuzów... Brzmi abstrakcyjnie?

Polska waluta znajduje się przeważnie w jednym koszyku z innymi walutami czy to rynków wschodzących czy w tym wypadku walut europejskich. Wpływ wyborów w Meksyku i Indiach na polski rynek przez pryzmat MSCI EM był omawiany w ubiegłym tygodniu, teraz mamy wpływ niepewności politycznej we Francji i ucieczki inwestorów z Europy. Tym samym prawdopodobnie najpierw zostaliśmy trafieni koszykową wyprzedażą aktywów krajów rozwijających się, a teraz europejskich.

Kurs euro spada, dolar się umacnia

Dodatkowo walutom rynków wschodzących i złotemu nie pomaga zachowanie się obligacji USA po piątkowych danych z rynku pracy USA. Abstrahując od ich wyniku rentowności w USA bardzo szybko wzrosły, co wywierać może presję między innymi na złotego, ale także na kurs euro w parze z dolarem. Ten znajduje się na najniższym poziomie od miesiąca przy 1,0750.

Suma wszystkich strachów w trzy dni

Prawdopodobnie sytuacja wyglądać mogłaby inaczej, gdyby nie fakt, że wszystko zadziało się w piątek i w weekend. Nastąpiła wielka kumulacja niekorzystnych czynników jak wyższe rentowności w USA oraz niepewność polityczna w Europie. Stąd mogła pojawić się tak duża dynamika ruchu z do 4,024 PLN w relacji do dolara.

Wydaje się jednak, że to jeszcze nie koniec emocji, ponieważ w środę poznamy inflację CPI z USA oraz decyzję Fed w sprawie stóp procentowych wraz z konferencją Jerome'a Powella oraz projekcjami makroekonomicznymi FOMC. Te informacje mogą równie dobrze zawrócić cały trend lub go spotęgować.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.