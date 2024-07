Upał za oknem, a gospodarka najwyraźniej odczuwa na tyle silny chłód, że Rezerwa Federalna prawdopodobnie wkrótce obniży stopy procentowe. Raport o zatrudnieniu w czerwcu, w którym wzrost zatrudnienia o 206 tysięcy był co prawda wyższy od oczekiwań, ale liczbę zawdzięczamy tylko sektorowi rządowemu, który dodał 70 tysięcy miejsc pracy. Za to w sektorze prywatnym i przemysłowym zaobserwowano znaczny spadek. Spadło też miesięczne wynagrodzenie i wzrosła stopa bezrobocia. System Rezerwy Federalnej nie ma wyjścia. Musi schłodzić gospodarkę, zarazem nie dopuszczając do recesji. Wydaje się, że najważniejsza będzie współpraca pomiędzy Rezerwą Federalną i Departamentem Skarbu. Janet Yellen doskonale rozumie tą kwestię, bowiem sama była prezesem FED. Utrzymywanie restrykcyjnej polityki monetarnej sprawia, że skutki dla gospodarki stały się bardziej widoczne. Wysokie koszty pożyczek zniechęciły firmy do inwestowania i przedłużyły załamanie w produkcji. Konsumenci wstrzymują się przed kupnem domów, nowych samochodów i innych drogich rzeczy. Produkt krajowy brutto, oficjalny wskaźnik amerykańskiej gospodarki, spadł do 1,4% w pierwszym kwartale, z ponad 3% w drugiej połowie 2023 roku, a PKB w drugim kwartale jest na dobrej drodze, aby być na niskim poziomie. FED ma świadomość, że w takich okolicznościach wzrost gospodarczy na poziomie 3% mogą osiągnąć gospodarki rynków wschodzących. Gospodarka USA nie jest w stanie utrzymać takiego tempa. Zatem zadanie, jakie miesiące temu postawiła sobie Rezerwa Federalna - doprowadzić do miękkiego lądowania bez długotrwałej i głębokiej recesji, będzie teraz głównym celem, na którym się skupią bankierzy.

Dane te spowodowały spadek rentowności amerykańskich obligacji i jest duża szansa, że ta tendencja się utrzyma. Rentowność są odwrotnie skorelowana z ceną obligacji. Dziesięciolatki wzrosły na zamknięciu do poziomu 110,24 USD.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Kończąca tydzień sesja na giełdach Starego Kontynentu zakończyła się wyprzedawaniem akcji, a wszystko to za sprawą raportu z amerykańskiego rynku pracy. Poza Dax (0,14%), który utrzymał resztki zdobyczy z początku handlu, wszystkie wiodące indeksy Europy skierowały się na południe i ostatecznie spadły pod kreskę tracąc od 0,18% (Stoxx 600) do 0,45% (FTSE100).

Za to na amerykańskich inwestorach dane te zrobiły dobre wrażenie. Gracze zaczeli obstawić obniżkę stóp procentowych przez FED, co napędzało wzrosty indeksów. Nasdaq 100 i S&P500 wspięły się historyczna maksima. Dow Jones wzrósł o 0,17%. S&P500 zyskał 0,54%, a NasdaQ Composite urósł o 0,90%.

Na giełdy w Azji powróciła czerwień.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku od piątku w zdecydowanej większości tracą. Chińskie akcje wciąż są w odwrocie od czasu, jak kapitał zagraniczny zaczął się wycofywać z tego rynku i mają kłopoty z powrotem do wzrostów. Indeks giełdy w Tokio traci 0,04%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,72%. Południowokoreański KOSPI traci 0,01%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,56%), Szanghaj (-0,66%), Singapur (-0,27%), Sensex (-0,11%).

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami dynamiczny i spadkowy tydzień na GPW. Po dwóch sesjach nad Wisłą, które były typowymi sesjami na przeczekanie przy bardzo niskiej aktywności inwestorów piątkowy handel zakończył się przeceną wszystkich indeksów poza sWIG80. Handel można podzielić na dwa etapy. Przez ponad połowę notowań, WIG20 nie mógł znaleźć kierunku i oscylował wokół zera praktycznie bez zmienności. Dopiero dane z amerykańskiego rynku pracy uruchomiły sprzedających, w ślad za tym co działo się na głównych parkietach Europy. Rodzi się pytanie, czy payrollsy były tylko krótkotrwałym pretekstem do pozbywania się akcji, czy będzie też kontynuacja w rozpoczętym tygodniu. Ważny sygnał popłynął z rynku kontraktów. Dwudniowa przecena WIG20fut zakończyła się w środę i w czwartek testem i obroną wsparcia w okolicach poziomu 2520. Na zakończenie tygodnia wsparcie to zostało nieznacznie naruszone. Ewentualna korekta byłaby czymś pożądanym i normalnym dla uspokojenia nastrojów, co strona kupująca może wykorzystać do zakupu akcji. WIG20, po utrzymaniu wsparcia na poziomie 2384 pkt., od 14 czerwca systematycznie rósł. W trudnym otoczeniu rynkowym nasz parkiet radzi sobie całkiem dobrze, a piątkowe spadki były poniekąd wymuszone wyprzedażą na europejskich parkietach. W mocy pozostaje pytanie, czy warszawskie byki przyczaiły się na niższych poziomach. Jeśli faktycznie popyt na akcje blue chipów się utrzyma, można spodziewać się ataku na szczyt z 20 maja bieżącego roku.

Z grona blue chipów tylko 4 spółki zameldowały się na plusie. Liderami wzrostów był CD Projekt, zyskując 2,11%. Po czerwonej stronie rynku spadek o 2,26% zaliczyły akcje Allegro.

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 725 mln zł. WIG stracił 0,99%. Indeks blue chipów spadł o 1,19%. WIG20fut stracił 1,07%, osiągając na zamknięciu wartość 2505 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,88%. Jedynie WIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,31%.

Złoty na początku tygodnia stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,96.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,42.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,50.



