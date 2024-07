Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na stałym poziomie, ale pozostawił otwarte drzwi do dalszych obniżek w tym roku, podczas gdy inwestorzy czekają na pierwszą obniżkę stóp procentowych przez Rezerwy Federalnej od 2020 roku.

Banki centralne na całym świecie zaczęły obniżać stopy procentowe lub rozważały to w ostatnich miesiącach, ponieważ inflacja spadła z wieloletnich maksimów. Głównym pytaniem dla inwestorów jest to, jak daleko i jak szybko główne banki centralne obniżą koszty pożyczek.

EBC obniżył w zeszłym miesiącu swoją kluczową stopę procentową o ćwierć punktu procentowego, do 3,75%, zwiększając lukę w polityce Fed, który utrzymał stopy procentowe na stałym poziomie w przedziale od 5,25% do 5,5% na siódmym posiedzeniu z rzędu. Inwestorzy zakładają obecnie, że oba banki centralne prawdopodobnie obniżą stopy procentowe o ćwierć punktu we wrześniu i prawdopodobnie jeszcze raz przed końcem roku.

Na konferencji prasowej prezes EBC Christine Lagarde powiedziała, że bank nie jest na ustalonej ścieżce obniżania stóp procentowych i ostrzegła, że krajowa presja inflacyjna pozostaje wysoka w strefie euro. „To, co zrobimy we wrześniu, jest sprawą otwartą” - powiedziała Lagarde, dodając, że decydenci będą uważnie analizować napływające dane gospodarcze.

Oczekuje się, że banki centralne rozpoczną cykle obniżek stóp procentowych w miarę wzrostu niepewności co do polityki gospodarczej na całym świecie. Pogorszenie stanu finansów publicznych sprawiło, że wiele krajów jest bardziej podatnych na wstrząsy gospodarcze niż przewidywano przed pandemią, ostrzegł w tym tygodniu Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Kluczowe wybory po obu stronach Atlantyku mogą wpłynąć na trajektorię długu publicznego, inflacji i wzrostu gospodarczego, w tym poprzez wznoszenie nowych barier handlowych.

„Niepokojące jest to, że kraj taki jak Stany Zjednoczone, przy pełnym zatrudnieniu, utrzymuje politykę fiskalną, która stale podnosi wskaźnik zadłużenia do PKB, co stwarza ryzyko zarówno dla gospodarki krajowej, jak i światowej” - napisał w tym tygodniu główny ekonomista MFW Pierre-Olivier Gourinchas.

Na razie analitycy nie widzą potrzeby znaczących obniżek stóp procentowych ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Europie, biorąc pod uwagę, że rynki pracy w obu krajach pozostają solidne. Inwestorzy wyceniają jednak serię obniżek stóp procentowych w przyszłym roku.

Podczas gdy inflacja w strefie euro znacznie spadła, ceny pozostają stabilne w niektórych częściach gospodarki, zwłaszcza w dużym sektorze usług. Szybki wzrost płac utrzymuje presję cenową w sektorze, w którym praca stanowi dużą część kosztów.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajszy handel na giełdach Starego Kontynentu przebiegał w mieszanych nastrojach, kiedy w powietrzu można wyczuć widmo głębszej korekty. Na starcie handlu, prawie wszystkie wiodące indeksy Europy skierowały się na północ, ale pod koniec sesji spadły poniżej poziomów otwarcia i ostatecznie odnotowały zmianę od -0,45% (DAX 40) do 0,43% (FTSE MIB).

Na Wall Street sesja przebiegła w o wiele gorszych nastrojach, gdzie wszystkie indeksy finiszowały dzień na czerwonym terytorium. Dow Jones spadł o 1,29%, S&P500 stracił 0,78%, a Nasdaq Composite spadł o 0,70%. Małe spółki notują silne spadki drugi dzień z rzędu. Russell 2000 spadł o 1,85%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku nadal są w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio kontynuuje dynamiczne spadki i spada o 2,36%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,27%. Południowokoreański KOSPI traci 0,67%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,22%), Szanghaj (0,48%), Singapur (-0,53%), Sensex (0,78%). Indeks Asia Dow spada o 0,63%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca WIG20 nie może znaleźć kierunku i handel wygląda jak przepychanka popytu z podażą. Na zmianę to sesja wzrostowa, to znów inicjatywa należy do niedźwiedzi. W pierwszej połowie tygodnia widzieliśmy znaczną przewagę po stronie sprzedającej, jednak już w czwartek pojawiła się wysoka świeca popytowa, która sugeruje wystąpienie korekty silnych spadków notowanych od okolic 2570 pkt. Po lekko spadkowym otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 skierowały się na północ i zamknęły się w bezpośredniej bliskości dziennych maksimów.

Najważniejszym aspektem wczorajszego handlu na WIG20 było potwierdzenie formacji młota na interwale H4, co może być zapowiedzią powrotu powyżej kluczowego poziomu 2500 pkt.

Zebranie wyrzucanych na rynek akcji i powrót do wzrostów, może pozwolić na atak na szczyt z 20 maja bieżącego roku na 2598 pkt.

Z grona blue chipów, 18 spółek zameldowało się na zielonym terytorium, gdzie liderem wzrostów było JSW +5,34%. Najgorzej podczas wczorajszej sesji wypadł KGHM, notując zmianę na poziomie -2,1%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,274 mld zł. WIG zyskał 1,49%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,7%. WIG20fut wzrósł o 2,23%, osiągając na zamknięciu wartość 2480 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,32%, a sWIG80 zakończył dzień 0,48% wyżej.

Złoty pozostaje stabilny do głównych walut.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 19.07.2024.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,25.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,43.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,9.



