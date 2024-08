Zapomniane surowce rolne. Czy największe spadki cen mogą być już za nami? Egipt kupuje dołek na pszenicy

W globalnej gospodarce wszyscy się cieszą, gdy tanieją surowce rolne oraz surowce energetyczne, jak obecnie, gdy przeszedł już wstrząs związany z początkiem wojny w Ukrainie. Ceny kukurydzy czy pszenicy oraz ropy i gazu spadły na światowych rynkach, jednak strach o wydarzenia na Bliskim Wschodzie może ponownie prowadzić do zainteresowania się inwestorów tematem cen kontraktów na kukurydzę czy pszenicę.

Z pewnością bieżące ceny zainteresowały władze Egiptu, którego położenie geograficzne w obecnej sytuacji geopolitycznej nie jest najlepsze, do złożenia ponadprzeciętnej oferty zakupu pszenicy, a w zasadzie największej w historii.

Egipt chce kupić 3,8 mln ton pszenicy — rekordowy przetarg

Dziś rano dowiedzieliśmy się, że władze Egiptu zdecydowały się ogłosić przetarg na 3,8 mln ton pszenicy z okresem dostawy od października 2024 do kwietnia 2025 r. Zazwyczaj przetarg był składany na 700 000 ton, a teraz jest on ponad pięciokrotnie większy.

Osoby zajmujące się handlem pszenicą, w komentarzu dla Agencji Reuters podkreśliły, że najnowszy przetarg to ogromna zmiana w strategii zakupowej GASC (Generalny Urząd ds. Towarów Zaopatrzeniowych). Przypominają również, że Egipt, wspierany przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, stara się utrzymać swoją gospodarkę w obliczu regionalnych zawirowań.

Minister finansów Egiptu zauważa, że ceny surowców rolnych są obecnie najniższe od prawie czterech lat, co skłoniło do podjęcia takiej decyzji.

Czy to koniec spadku cen surowców rolnych?

Spadek cen surowców rolnych był/jeszcze jest pozytywnym zjawiskiem dla globalnej dezinflacji oraz spadku szerokiego indeksu cen żywności FAO. Spadł on ze swojego szczytu w marcu 2022 r. o niemal 27%, ustanawiając dołek w lutym. Od tego czasu indeks FAO wzrósł o niespełna 3%. Niewiele, ale jeśli pszenica czy kukurydza zaczęłyby drożeć, to indeks również, zostawiając na nadchodzącą zimę bazę do porównania w lutym r/r. Można sobie tylko wyobrazić znów medialny rozgłos, że np. indeks FAO wzrósł r/r o 5 czy 10%, że żywność znowu drożeje itd.

Rynki rolne w obliczu obecnych wydarzeń giełdowych zostały mocno zapomniane przez inwestorów, a teraz Egpit "kupuje dołek" na ogromną skalę i czas pokaże, czy miał on rację, że o zdecydowanie niższe ceny pszenicy może być już trudno.

