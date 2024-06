Załamanie cen na rynku ropy naftowej może obniżyć oczekiwania inflacyjne i pomóc bankom centralnym

Ropa naftowa i produkty ropopochodne ponownie znalazły się w centrum uwagi po tym, jak notowania baryłki na światowych rynkach tąpnęły w pierwszej połowie tego tygodnia. Cena WTI spadła w okolice 72 USD z ponad 80 USD jeszcze na koniec maja przed spotkaniem OPEC+. Cena baryłki Brent spadła poniżej 77 USD z niemal 85 USD w tym samym czasie. Łącznie od szczytu z kwietnia cena ropy naftowej spadła o ponad 15%, wymazując cały trend wzrostowy tworzący się od lutego.

OPEC+ zwiększy produkcję od października?

Jak podała agencja Reuters po spotkaniu OPEC+ w dniu 2 czerwca OPEC+ będzie stopniowo wycofywać się z cięć o 2,2 mln baryłek dziennie w ciągu roku od października 2024 r. do września 2025 r. "Czekamy na obniżenie stóp procentowych i lepszą trajektorię, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy." - powiedział dziennikarzom saudyjski minister energii, książę Abdulaziz bin Salman.

Reuters dodaje, że OPEC oczekuje, że popyt na ropę OPEC+ wyniesie średnio 43,65 mln baryłek dziennie w drugiej połowie 2024 r., co implikuje spadek zapasów o 2,63 mln baryłek dziennie, jeśli grupa utrzyma wydobycie na kwietniowym poziomie 41,02 mln baryłek dziennie. Spadek ten będzie mniejszy, gdy OPEC+ zacznie stopniowo wycofywać się z dobrowolnych cięć o 2,2 mln baryłek dziennie w październiku.

Jest to jednak rozbieżne z tym, co widzi IEA: Międzynarodowa Agencja Energetyczna, która reprezentuje czołowych światowych konsumentów, szacuje, że popyt na ropę OPEC+ plus zapasy będą średnio na znacznie niższym poziomie 41,9 mln baryłek dziennie w 2024 roku. Dlatego też cała uwaga będzie obecnie skupiona na tym "kto ma rację", ponieważ Książę Abdulaziz powiedział, że OPEC+ może wstrzymać wycofywanie się z cięć lub odwrócić je, jeśli popyt nie będzie wystarczająco silny, cytuje Reuters.

Ropa pomoże w ograniczeniu inflacji?

Silny spadek cen ropy naftowej w ostatnim czasie już pociągnął w dół kontrakty na benzynę w USA czy kontrakty na diesla w Europie. W Stanach Zjednoczonych RBOB spadł z 2,84 USD do 2,30, czyli o niemal 20%. Z kolei na naszym kontynencie kontrakty na diesla są na najniższym poziomie od czerwca 2023 r., spadając od lokalnego szczytu w lutym o 24%.

Otwiera się zatem prawdopodobnie przestrzeń do obniżenia oczekiwań inflacyjnych w te wakacje, co może pomóc obniżyć rentowności obligacji na całym świecie oraz pomóc głównym bankom centralnym w obniżeniu stóp procentowych już w te wakacje, zaczynając od jutra przez EBC.

