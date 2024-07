Wycofanie się prezydenta Bidena z kampanii w 2024 r. stanowi zwieńczenie historycznie burzliwego okresu w amerykańskiej polityce, ponieważ seria nieoczekiwanych wydarzeń - od nieudanej debaty prezydenckiej, po próbę zabójstwa, wstrząsnęła krajobrazem politycznym i pchnęła go na niezbadane terytorium.

Do niedawna wybory prezydenckie w 2024 r. zapowiadały się jako rewanżowy mecz, w którym ci sami kandydaci, którzy walczyli ze sobą w 2020 r., zignorowali błagania elektoratu o zmiany i beztrosko dążyli do listopadowego pojedynku.

Prawne uwikłania Trumpa, które kiedyś wydawały się dominować kampanię, nie znalazły odbicia w sondażach, w których Trump nadal prowadził nad Bidenem.

Po debacie z 27 czerwca, demokraci byli oszołomieni chwiejnością, niespójnością i niezdolnością Bidena do przedstawienia jasnych argumentów przeciwko swojemu rywalowi, który w porównaniu wyglądał na energicznego i stabilnego, choć nieszczególnie prawdomównego. Publicznie i prywatnie, partyjni insiderzy zaczęli dyskutować o tym, co wcześniej było tabu. W miarę jak pojawiały się coraz bardziej obnażające doniesienia o zakulisowych potknięciach Bidena, zaczęto publicznie zastanawiać się, czy może nadszedł czas, aby wycofał się z kandydowania, na co ostatecznie się zgodził.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Piątkowy handel na giełdach Starego Kontynentu przebiegał w lekko negatywnych nastrojach, kiedy realizowała się korekta od lokalnych szczytów. Na starcie handlu, prawie wszystkie wiodące indeksy Europy skierowały się na południe, aby ją zakończyć w bezpośredniej odległości od dziennych minimów. Indeksy odnotowały zmianę od -1,0% (DAX 40) do -0,54% (FTSE MIB).

Na Wall Street sesja przebiegła w podobnych nastrojach, gdzie wszystkie indeksy finiszowały dzień na czerwonym terytorium. Dow Jones spadł o 0,93%, S&P500 stracił 0,71%, a Nasdaq Composite spadł o 0,81%. Małe spółki notują spadki kolejny dzień z rzędu. Russell 2000 spadł o 0,63%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku nadal są w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio kontynuuje dynamiczne spadki i spada o 1,16%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,57%. Południowokoreański KOSPI traci 1,05%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,90%), Szanghaj (-0,93%), Singapur (-0,58%), Sensex (0,01%). Indeks Asia Dow spada o 0,88%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca WIG20 nie może znaleźć kierunku i handel wygląda jak przepychanka popytu z podażą. Na zmianę to sesja wzrostowa, to znów inicjatywa należy do niedźwiedzi. W pierwszej połowie zeszłego tygodnia widzieliśmy znaczną przewagę po stronie sprzedającej, jednak już w czwartek pojawiła się wysoka świeca popytowa, która sugerowała wystąpienie korekty silnych spadków notowanych od okolic 2570 pkt. Po lekko spadkowym otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 skierowały się na północ i zamknęły się w bezpośredniej bliskości dziennych maksimów, jednak wzrosty nie były kontynuowane w piątek, co nadal nie pozwala na jednoznaczne określenie kierunku na naszym parkiecie.

Z grona blue chipów, 15 spółek zameldowało się na czerwonym terytorium, gdzie liderem spadków był KGHM -3,41% Najlepiej podczas piątkowej sesji wypadły Kęty, notując zmianę na poziomie 2,7%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 965 mln zł. WIG stracił 0,65%. Indeks blue chipów spadł o 0,8%. WIG20fut spadł o 1%, osiągając na zamknięciu wartość 2450 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,51%, a sWIG80 zakończył dzień 0,33% wyżej.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 22.07.2024.

Złoty traci do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,43.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,7.



