Wpływ wyborów we Francji na kurs złotego, kurs euro i kurs dolara. Zmienność może być bardzo duża.

Pierwsza tura wyborów we Francji będzie mieć miejsce już w tę niedzielę 30 czerwca. Ich ogłoszenie przez prezydenta Macrona było wstrząsem dla rynków finansowych, zwłaszcza giełdy we Francji, a także pośrednio uderzyło w kurs głównej pary walutowej EUR/USD, co z kolei przełożyć się mogło na notowania USD/PLN. W konsekwencji kurs dolara do złotego wzrósł do najwyższego poziomu od 19 kwietnia, testując poziom 4,10.

USD/PLN z coraz większą reakcją na zmianę kursu EUR/USD

Silna zależność kursu USD/PLN od EUR/USD jest powszechnie znana, natomiast od kwietnia wzrosła zmienność kursu USD/PLN w relacji do zmiany kursu EUR/USD. Licząc dane za ostatni miesiąc obecnie na każdą zmianę kursu EUR/USD o 1% notowania USD/PLN mogą reagować zmianą rzędu 1,5-1,8%. Wcześniej było to około 1,2% na każdą zmianę EUR/USD o 1%. To z kolei prowadzi nas do próby oszacowania wpływu wyborów we Francji na kurs EUR/USD oraz dalej na USD/PLN.

EUR/USD z oczekiwaną zmiennością najwyższą od grudnia 2022 r.

Pod koniec ubiegłego tygodnia rynek zaczął szacować, że zmiana kursu EUR/USD może wynieść nawet niemal 10% w skali roku przy wcześniejszej zmienności rzędu 6%. Jest to najwyższa szacowana zmienność od końca 2022 r., a wcześniej podobny jej wzrost powodowały jedynie początek epidemii covid oraz początek rozpoczęcia wojny w Ukrainie. W rezultacie rynek oczekuje, że na koniec lipca kurs EUR/USD może zmienić się o około 2,7% w górę lub w dół, co oznacza z kolei możliwość zmiany kursu USD/PLN o przynajmniej 4% do 4,8% do końca lipca

Kurs dolara po wyborach we Francji: 4,20 do 3,85?

Przekładając powyższe zależności na kurs dolara i pary USD/PLN może to oznaczać, że w lipcu zakres, w którym może znajdować się złoty do dolara to rejon 4,20 w górę oraz 3,85 w dół. Niewykluczone, że aż tak dużą zmienność w kursie USD/PLN wygenerował prezydent Francji swoją decyzją o przyspieszonych wyborach. W rezultacie początek nowego kwartału zapowiada się bardzo interesująco, a powyższe ewentualne zakresy nie powinny w tym czasie nikogo dziwić.

