Na wszystkich forach dyskutuje się, kiedy Fed zacznie ciąć stopy procentowe. Czy będzie to jedna obniżka w tym roku, czy może dwie. Bankierzy mają trudny orzech do zgryzienia. Z jednej strony priorytetem jest obniżenie uporczywie wysokiej inflacji, z drugiej zaś utrzymywanie restrykcyjnej polityki monetarnej może zaszkodzić gospodarce. EBC, Bank Kanady i SNB obniżyły w minionym tygodniu koszt pieniądza i oczekuje się, że kolejne banki centralne pójdą tą drogą.

W tym tygodniu na pewno warto spojrzeć na pary USD/CHF i USD/JPY. Po obniżce stóp procentowych przez SNB, frank zaczął tracić do dolara. Według obserwatorów rynku nie jest to ostatnia obniżka w tym roku, zatem frank może znaleźć się pod presją. Na wykresie tygodniowym pojawiła się formacja młota, a potwierdzenia jej wymowy powinno skierować USD/CHF na północ. Najbliższy opór usytuowany jest na poziomie 0,90.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 24.06.2024.

Uwaga inwestorów skupi się również na japońskim jenie. USD/JPY, który dotarł w okolice 160 jenów za dolara, poziomu przy którym Bank Japonii 29 kwietnia interweniował w obronie waluty sprowadzając parę do poziomu 152. Czy i tym razem bankierzy zdecydują się na interwencję? Główny japoński dyplomata walutowy Masato Kanda powiedział, że rząd jest gotowy podjąć dalsze działania przeciwko spekulacyjnym ruchom walutowym, podczas gdy Departament Skarbu USA dodał Japonię do listy krajów monitorowanych pod kątem manipulacji walutami. Posunięcia te nastąpiły, gdy Bank Japonii stwierdził, że na następnym posiedzeniu politycznym w lipcu opublikuje plan zakończenia programu skupu obligacji. Dane pokazały, że roczna stopa inflacji CPI wzrosła w maju do 2,8% z 2,5% w kwietniu, co stanowi najwyższy odczyt od lutego. Stopa inflacji bazowej również przyspieszyła do 2,5% z 2,2%, ale była poniżej prognoz na poziomie 2,6%.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Ostatnia sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu przebiegała w niewielkiej zmienności jak na sesję rozliczenia czerwcowej serii kontraktów. Wszystkie główne giełdy zakończyły notowania pod kreską, po tym, jak dzień wcześniej to byki dyktowały warunki gry. Ciekawie wygląda sytuacja techniczna na indeksie France 40, który zaliczył w kilka dni 50-procentową korektę rajdu rozpoczętego w październiku 2023 r. po zawirowaniach politycznych, kiedy to skrajna prawica osiągnęła świetny wynik w wyborach do PE, a prezydent Macron rozpisał przyspieszone wybory parlamentarne. Miniony tydzień upłynął pod znakiem odrabiania strat. Niemniej wszystkie wiodące parkietu straciły od 0,42% (FTSE100) do 1,15% (IBEX 35).

Na Wall Street wciąż panuje optymistycznie nastawienie do spółek związanych ze sztuczną inteligencją i tylko dzięki kilku firmom S&P500 i Nasdaq 100 utrzymują się na fali wzrostowej. Piątkowy handel za oceanem wyglądał tak, jakby gracze udali się na wakacje, a wysoka wycena S&P500 i NASDAQ 100 drugi dzień z rzędu nieco wystraszyła kupujących. Jedny słowem była to jedna z nudniejszych sesji w tym miesiącu. Najlepiej wypadł Dow Jones, który powrócił powyżej 39000 pkt. zyskując symboliczne 0,04%. S&P 500 stracił 0,16%. Nasdaq Composite zakonczył dzień spadkiem o 0,18%.

Na giełdach w Azji przewaga spadków.

Dzisiejszy handel w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w słabszych nastrojach, w ślad za piątkową sesją na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,72%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,72%. Południowokoreański KOSPI traci 0,86%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,98%), Szanghaj (-0,71%), Singapur (0,03%), Sensex (-0,08%). Indeks Asia Dow w dół o 0,20%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wygląda na to, że Trzy Wiedźmy pojechały na wakacje. Piątkowa sesja przy Książęcej przebiegała nad wyraz spokojnie. Zarówno WIG, jak i WIG20 po neutralnym otwarciu oscylowały wokół poziomu czwartkowego zamknięcia. W środkowej fazie handlu WIG20 próbował sforsować poziom 2500 punktów, jednak próba ta zakończyłą się kontrą niedźwiedzi. Ostatecznie indeks zakończył dzień w bezpośredniej bliskości minimum dziennego zakresu wahań. Zatem nowy tydzień benchmark rozpocznie pomiędzy wspomnianym wyżej oporem, a wsparciem usytuowanym na poziomie 2450 punktów. Dopiero pokonanie jednego z tych poziomów zdecyduje o kierunku.

Zaskakująco dobrze spisały się małe spółki. Przez całą sesję sWIG80 lekko tracił, jednak w ostatnich sześciu minutach wystrzelił na północ zyskując ponad 300 pkt. Jeśli spółki o małej kapitalizacji pozostają w zainteresowaniu graczy, może to otworzyć drogę na nowy rekord.

Z grona blue chipów 8 spółek zameldowało się na plusie. Liderami wzrostów były akcje Kęty, Pepco i Kruk zyskując odpowiednio 1,94%, 1,85% i 1,66%. Po przeciwnej stronie znalazły się PGE ze stratą 1,51% i KGHM przeceniony o 1 35%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,54 mld zł. WIG stracił 0,15%. Indeks blue chipów spadł o 0,32%. WIG20fut stracił 0,88%, osiągając na zamknięciu wartość 2476 pkt. mWIG40 spadł o 0,33%. Jedynie małe spółki cieszyły się powodzeniem inwestorów. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 1,60%.

Złoty stabilny na początku tygodnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,11.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,40.



