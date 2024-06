To będzie pracowity tydzień dla inwestorów. Bieżący tydzień zdominowany będzie przez Europejski Bank centralny, gdzie oczekuje się, że na posiedzeniu kończącym się w czwartek bank zetnie koszt pieniądza o 25 pb. stopa refinansowania spadnie z 4,5% do 4,25%, a stopa depozytowa z 4% do 3,75%. Jednak może to być pierwsza i ostatnia obniżka stóp w tym roku. W ubiegły poniedziałek, główny ekonomista EBC, Philip Lane odrzucił obawy, że poluzowanie polityki pieniężnej strefy euro przed działaniami Fed może przynieść odwrotny skutek. Inflacja w strefie euro spadła z ponad 10% w najwyższym punkcie w 2022 r. do najniższego poziomu od niemal trzech lat wynoszącego 2,4% w kwietniu. Banki centralne Szwajcarii, Szwecji, Czech i Węgier obniżyły już w tym roku stopy procentowe w związku ze spadkiem inflacji. Lane dodał, że inflacja w strefie euro spadła szybciej niż w USA, ponieważ region ten został mocniej dotknięty szokiem energetycznym wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku.

Oczekiwania uczestników rynku wskazują, że Bank Kanady w środę zakomunikuje obniżkę stóp procentowych również o 25 pb z 5% do 4,75%.

W tym tygodniu uwaga inwestorów również skupi się na danych z amerykańskiego rynku pracy. W środę pojawi się raport ADP w temacie zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym. Rynek oczekuje, że powstało 173 tys nowych miejsc pracy wobec 192 tys. miesiąc temu. Natomiast rządowe dane, które będa opublikowane w piątek mówią o wzroście zatrudnienia w sektorze pozarolniczym ze 175 tys. do 190 tys., zaś oczekiwania mó wią o wzroście m/m średniego wynagrodzenia o 0,3%. To może oznaczać, że tak jak wcześniej zapowiadał Fed, obniżki stóp procentowych w USA oddalą się w czasie.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się w większości giełd umiarkowanymi wzrostami. Poza IBEX 35 (-0,14%%) wszystkie pozostałe indeksy zyskały. Skromnym wzrostem o 0,01% cieszył się Dax. Pozostałe benchmarki zyskały od 0,13% (FTSE MIB) do 0,54% (FTSE 100).

Za oceanem, po korekcie o 5%, Dow Jones wzrósł o 575 pkt. Czyli 1,51%. S&P 500 zyskał 0,8%. Symboliczny spadek o 0,01% zaliczył Nasdaq Composite.

Dziś kontrakty na amerykańskie indeksy zaczęły dzień od wzrostów.

Na giełdach w Azji powrót optymizmu.

Dzisiejsza sesja na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w dobrych nastrojach, po silnej przecenie z ostatnich dni. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,10%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,81%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,90%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (2,20%), Szanghaj (-0,45%), Singapur (0,34%), Sensex (2,76%). Indeks Asia Dow w górę o 1,53%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami drugi z rzędu spadkowy tydzień na parkiecie przy Książęcej. Jednak piątkowa sesja pokazała, że obóz byków nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Poprawa nastrojów w handlu kontraktami na globalne indeksy, dała impuls do działania, a wszystkie podstawowe benchmarki zyskały na wartości. Osiągnięty dwa tygodnie temu poziom 2600 pkt. okazał się miejscem do realizacji zysków, co spowodowało cofnięcie WIG20 do poziomu 2450 pkt.

Od samego początku handlu na WIG20, to kupujący rozdawali karty, na co może wskazywać wzrost obrotów. Po neutralnym otwarciu i próbie zepchnięcia WIG20 na niższe poziomy, już po godzinie indeks skierował się na północ docierając do pułapu 2500 pkt. Ostatnie trzy godziny to była przepychanka podaży z popytem. Patrząc spekulacyjnie na kolejne sesje, można założyć, że do czasu wygaśnięcia czerwcowej serii kontraktów, ci inwestorzy, którzy obstawili długie pozycje, będą bronić swoich racji i zarobionych pieniędzy, a do tego czasu WIG20 może pozostać w trendzie bocznym

Z grona blue chipów, 14 spółek odnotowały wzrost. Liderem były Kruk i PZU, których akcje akcje zyskały odpowiednio 3,64% i 3,31%, Dino i CD Projekt nie zmieniły ceny. Po drugiej stronie rynku znalazły się Allegro (-3,45%) oraz Cyfrowy Polsat (-2,38%).

Obrót na szerokim rynku wyniósł 3,68 mld zł. WIG zyskał 0,78%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,87%. WIG20fut zyskał 0,77%, osiągając na zamknięciu wartość 2491 pkt. Na plusie zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,26%. sWIG80 zakończył dzień symbolicznym wzrostem o 0,02%.

Złoty stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,36.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,00.



