W miarę jak coraz trudniej jest Amerykanom znaleźć pracę, akcje mogą mieć kłopoty po najlepszej pierwszej połowie roku wyborczego od półwiecza. Rynek pracy był zbyt gorący dla amerykańskiej giełdy. Teraz może wystąpić ryzyko zbyt szybkiego ochłodzenia. Inwestorzy w tym roku zaczęli skupiać się na wąskiej grupie akcji spółek megacap, ze względów bezpieczeństwa, czekając na obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną. Jedna z koncepcji mówi, że nawet jeśli gospodarka załamie się, ta potężna grupa firm będzie nadal osiągać zyski. Jednak na rynkach pojawiła się inna, bardziej niepokojąca narracja, dotycząca potencjalnego szybkiego pogorszenia się sytuacji na rynku pracy.

W tym tygodniu inwestorzy skupią się na danych z rynku pracy. W samej Rezerwie Federalnej poglądy na temat jego odporności wydają się być coraz bardziej podzielone, zwłaszcza że wskaźnik liczby wolnych miejsc pracy na osobę spadł do 1,2 z najwyższego poziomu w 2022 r., wynoszącego 2. JOLTS-y poznamy we wtorek, w środę raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw. Oczekuje się, że piątkowe payrollsy pokażą spadek zmiany zatrudnienia z 272 tys. do 195 tys.

Poza USA uwagę inwestorów przyciągną wstępne dane o inflacji w poszczególnych gospodarkach strefy euro, ostateczne dane PMI za czerwiec dla przemysłu i usług. Sporą dawkę emocji przyniesie druga tura wyborów parlamentarnych we Francji. Po pierwszej turze, skarajna prawica osiągnęłą zbliżony wynik do wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Po poniedziałkowych wzrostach na głównych parkietach Starego Kontynentu, cztery kolejne sesje przebiegały w przewadze niedźwiedzi. Wszystkie główne giełdy, poza giełdą we Frankfurcie, gdzie Dax zyskał 0,14%, zakończyły notowania pod kreską. Ryzyko związane z przedterminowymi wyborami parlamentarnymi we Francji, w których skrajna proputinowska prawica ma szansę zwiększyć swoje wpływy sprawiło, że inwestorzy byli ostrożni. Wszystkie wiodące parkiety straciły od 0,07% (IBEX 35) do 0,68% (CAC 40).

Po kilku nudnych sesjach na Wall Street, piątek nie przyniósł większych zmian w obrazie rynku. Po udanym początku notowań indeksy wraz z upływem czasu oddawały zyski, by ostatecznie zamknąć dzień na czerwono. Dow Jones, który na początku tygodnia powrócił powyżej 39500 pkt., od tego poziomu zmierza w kierunku 39000 punktów. Benchmark stracił 0,12%. S&P 500 spadł o również 0,41%. Nasdaq Composite zakonczył handel stratą 0,71%.

Na giełdach w Azji spokojny początek tygodnia.

Dzisiejszy handel w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w spokojnej atmosferze. Indyjski Sensex z dnia na dzień niestrudzenie bije kolejne rekordy. Chińskie akcje, które pozostawały w odwrocie od czasu, jak kapitał zagraniczny zaczął się wycofywać z tego rynku od piątku przestały tracić. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,08%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,42%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,21%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,01%), Szanghaj (0,31%), Singapur (0,15%), Sensex (0,29%). Indeks Asia Dow w górę o 0,14%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Nad Wisłą bycze nastroje nie zmieniają się. WIG20, po utrzymaniu wsparcia na poziomie 2384 pkt., od 14 czerwca systematycznie rośnie. W trudnym otoczeniu rynkowym, nasz parkiet radzi sobie zupełnie dobrze. Piątkowa sesja pokazała, że gracze nad Wisłą nie przejmują się wyborami we Francji i wszystkie indeksy zakończyły dzień na plusie. W tym tygodniu, inwestorzy będą wyczekiwać ważnych danych z amerykańskiego rynku pracy. W mocy pozostaje pytanie, czy jest to rzeczywisty pokaz siły byków. Jeśli faktycznie popyt na akcje blue chipów się utrzyma, można spodziewać się ataku na szczyt z 20 maja, a taką nadzieję dały wszystkie sesje minionego tygodnia. Pierwsza tura wyborów we Francji została przyjęta z umiarkowanym optymizmem. Kontrakty na Dax zyskują, a to może być dobrą prognoza na dzisiaj.

Z grona blue chipów, 13 spółek zameldowało się na plusie. Świetnie radziły sobie banki. Liderami wzrostów były mBank, Pekao i KGHM zyskując odpowiednio 3,58%, 1,82% i 1,59%. Po czerwonej stronie spadek o ponad 1,70% zaliczyły akcje Pepco oraz PGE przecenione o 1,40%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 01.07.2024.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,26 mld zł. WIG zyskał 0,54%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,53%. WIG20fut zyskał 0,55%, osiągając na zamknięciu wartość 2548 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,80%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,20%.

Na początku tygodnia złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,46.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.