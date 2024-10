Jedno wydaje się pewne - w październiku można spodziewać się podwyższonej zmienności na wszystkich klasach aktywów, od akcji przez surowce do obligacji. Ignorowane do tej pory dane gospodarcze będą przykuwać uwagę uczestników rynków. Fed nie wesprze giełdowych byków, bowiem najbliższe posiedzenie odbędzie się dopiero po wyborach. Kampanie prezydencka w USA wchodzi w kluczowa fazę. W tym czasie inwestorzy będą musieli zmierzyć się z lawiną danych ekonomicznych, a każdy z nich może potencjalnie ujawnić nowe zagrożenia. Nawet raporty, które wcześniej miały drugorzędne znaczenie, takie jak Beżowa Księga Rezerwy Federalnej czy odczyty sprzedaży detalicznej, mogą wpłynąć na rynki, ponieważ inwestorzy próbują ustalić, jak bardzo rynek pracy zwalnia i w jakim kierunku może zmierzać gospodarka. Już za kilka dni rozpocznie się sezon wyników amerykańskich spółek. To kolejny czynnik, który wpłynie na nastroje uczestników rynku. I oczywiście nie możemy zignorować eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Dla inwestorów najważniejsze w tym tygodniu będą dane z amerykańskiego rynku pracy. Wszyscy pamiętamy, jak w sierpniu, gorsze od oczekiwać odczyty wpłynęły na trzydniową falę wyprzedaży akcji. We wtorek zostaną opublikowane JOLTS–y. Od kilku miesięcy liczba wakatów systematycznie maleje, a Amerykanom coraz trudniej znaleźć nową, lepszą pracę. W środę raport ADP pokazujący ile nowych miejsc pracy powstało w sektorze prywatnych przedsiębiorstw, również ma tendencję spadkową. Raport ten jest swoistą forpocztą piątkowych danych Departamentu Pracy. W pierwszym półroczu średnio przybywało 166 tys. nowych miejsc pracy. Schłodzenia napiętego rynku pracy, jak się wydaje przebiega zgodnie z planem Fed, co ma zapewnić gospodarce miękkie lądowanie bez wpadania w recesję.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na głównych giełdach Starego Kontynentu sesja kończąca świetny miesiąc dla byków zakończyła się w czerwieni, co można przypisać realizacji zysków. To, że widzieliśmy tak solidne wzrosty w dużej mierze zawdzięczamy ogłoszeniu cięcia stóp procentowych przez Fed i stymulacyjnej armaty wyciągniętej przez Chiny. Popyt dostał impuls do działania, a tak wielkiej skali stymulacji gospodarki w Państwie Środka nie było od 2015 r. Wszystkie wiodące indeksy straciły od 0,76% (IBEX 35 i Dax) do 2% (CAC40).

Za to na Wall Street poniedziałkowy handel zakończył wzrostami. Przez cały dzień indeksy snuły się poniżej poziomu odniesienia w niewielkiej zmienności i dopiero w ostatniej fazie handlu, rzutem na taśmę wyszły na plus. Dow Jones wzrósł o 0,04%, S&P 500 zyskał 0,42%. Nasdaq Composite ostatecznie wzrósł o 0,38%. Od czterech miesięcy Nasdaq najwyraźniej poszukuje kierunku. Pytanie brzmi, czy to jest czas dystrybucji, czy akumulacji przed kolejną fala wzrostową.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 01.10.2024.

Dziś rano, kontrakty na amerykańskie indeksy utrzymują się na poziomach wczorajszego zamknięcia.

W Azji mieszane nastroje pod nieobecność chińskich graczy

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku dzisiejsza sesja przebiega w mieszanych nastrojach. Giełdy w Hong Kongi i kontynentalnych Chinach sa zamknięte do siódmego października z powodu święta. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 1,78 po spadku o 5% dzień wcześniej. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,79%. Południowokoreański KOSPI traci 2,13%. Na pozostałych parkietach: Singapur (0,12%), Sensex (0,18%).

Podsumowanie sesji na GPW

Rozpoczynająca tydzień sesja na warszawskiej giełdzie zatrzymała rajd byków, podobnie jak na pozostałych giełdach Starego Kontynentu. Na parkiecie przy Książęcej, WIG20, który jeszcze dwa tygodnie temu z sesji na sesję walczył o utrzymanie się powyżej poziomu 2300 pkt., i w ostatnich dniach powrócił do wzrostów, wczoraj zszedł na czerwone terytorium. Czy to koniec wzrostów, a może tylko chwilowa zadyszka byków?

Po neutralnym otwarciu, WIG20 od razu skierował się na południe i z każdą upływającą minutą zsuwał się na coraz to niższe poziomy, by ostatecznie finiszować na minimum dziennego zakresu wahań. Ostatnie trzynaście dni to poszukiwanie kierunku, a benchmark porusza się w szerokim ruchu bocznym pomiędzy 2250 a 2450 pkt. Dobra wiadomość dla byków jest taka, że linia trendu wzrostowego wciąż się broni i jeśli z globalnych parkietów nie napłyną negatywne wieści lub realizacja zysków z długich pozycji, wciąż jest szansa na wyższe poziomy.

Z grona blue chipów, tylko 3 spółki odnotowało wzrost. Liderem wzrostów był JSW i Pepco który zyskał 2,70%. Zysk Pepco i CD Projektu był raczej mniej niż skromny, bo raptem niecałe 0,1%. Po przeciwnej stronie rynku znalazły się banki. Akcje PKO BP, Aliora i Pekao odnotowały przecenę o blisko 4%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,38 mld zł. WIG stracił 1,97%. Indeks blue chipów stracił 2,47%. WIG20fut spadł o 0,28%, osiągając na zamknięciu wartość 2358 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie. mWIG40 zaliczył spadek 1,04%. Jedynie sWIG80 zakończył dzień symbolicznym znakiem i zameldował się 0,02% wyżej.

PLN pozostaje silny do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,14.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,84.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,54.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.