Inwestorzy Apple Inc. byli wyraźnie rozczarowani długo oczekiwaną strategią Apple dotyczącą sztucznej inteligencji zaprezentowaną w poniedziałek na konferencji Worldwide Developers Conference. Akcje Apple spadły o 1,91%, co stanowi najgorszy wynik w dniu przemówienia Tima Cooka na WWDC od co najmniej 11 lat. Rozczarowaniem był fakt, że sztuczna inteligencja Apple, zwana Apple Intelligence, będzie oferowana na jednym z obecnie dostępnych urządzeń, a mianowicie na iPhonie Pro 15, wraz z nadchodzącym iPhonem 16, którego spodziewamy się jesienią tego roku, ze względu na większe wymagania dotyczące przetwarzania. Niektórzy inwestorzy mieli nadzieję, że oferta AI firmy Apple będzie dotyczyć tylko iPhone'a 16 i doprowadzi do ogromnego wzrostu sprzedaży nowych telefonów.

Elon Musk zagroził zakazem kupna iPhone'ów Apple w swoich firmach, nazywając nową umowę giganta technologicznego z OpenAI zagrożeniem dla bezpieczeństwa, tym samym nasilają się długotrwałe spory z obiema firmami. „Jeśli Apple zintegruje OpenAI na poziomie systemu operacyjnego, urządzenia Apple zostaną zakazane w moich firmach. To niedopuszczalne naruszenie bezpieczeństwa” – stwierdził Musk. Musk spiera się z Apple i jego dyrektorem generalnym Timem Cookiem od zeszłego roku, po tym jak Apple zaprzestało reklamowania się na platformie X.





Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 11.06.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA. S&P500 i Nasdaq 100 z szansą na nowe szczyty.

Poniedziałkowa sesja na głównych parkietach Europy ponownie zakończyła się przeceną wszystkich wiodących indeksów. Najpierw w piątek payrollsy nie sprzyjały bykom, a wczoraj pojawiły się obawy związane z zwiększeniem stany posiadanie skrajnej prawicy w PE. Teraz inwestorzy będą wyczekiwać środowej decyzji FOMC i wystąpienia Powella na konferencji po posiedzeniu banku. Wszystkie indeksy straciły od 0,2% (FTSE 100) do 1,35% (CAC 40).

Na Wall Street po piątkowej niewielkiej przecenie, wczorajszy handel zakończył się niewielkimi wzrostami. Po początkowym niemrawym handlu, druga część notowań wyciągnęła indeksy na północ zamykając się na dziennych maksimach. Dow Jones walczy o powrót powyżej poziomu 39000 pkt. Spółki technologiczne napędzają apetyt inwestorów, co sprawia, że S&P500 i Nasdaq 100 są na dobrej drodze do utworzenia kolejnych rekordów. Indeks wzrósł o 69 pkt., czyli 0,18%. S&P 500 zyskał 0,26%. Nasdaq Composite zakończył dzień wzrostem o 0,35%.

Na giełdach w Azji przewaga spadków.

Tydzień na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku rozpoczął się w mieszanych nastrojach, a dzisiejszy handel przebiega z przewagą giełd tracących, w ślad za za dwoma niemrawymi sesjami na Wall Street. Inwestorzy będą wyczekiwać na dane o inflacji w USA i decyzję FOMC w spawie wysokości stóp procentowych. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,29%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 1,33%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,27%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,48%), Szanghaj (-1%), Singapur (-0,29%), Sensex (0,26%). Indeks Asia Dow w dół o 0,46%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po trzech spadkowych tygodniach na GPW, poniedziałek nie wniósł nic nowego w obraz rynku. Wczorajsza sesja rozpoczęłą się spadkami indeksu WIG20, podobnie jak na giełdach w całej Europie. Związane to było z ryzykiem politycznym, że skrajna prawica i ugrupowania nacjonalistyczne zyskały na popularności w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Jednak po początkowych spadkach, już przed południem WIG20 zaczął odrabiać straty i do końca notowań praktycznie odrobił ich całość. Handel zakończył się w okolicach zamknięcia z piątku. W pierwszej fazie handlu benchmark zaliczył sesyjne minimum w okolicy 2400 punktów. To druga z rzędu sesja obrony wsparcia w strefie 2380-2420. Widać, że byki usilnie bronią tego poziomu.

Na wykresie dziennym pojawiła się świeca z dolnym cieniem, co może być dobrą prognozą na kolejne dni. Z tego też powodu, najbliższe sesje będa kluczowe dla dalszwgo kierunku blue chipów. Z technicznego punktu widzenia, jeśli scenariusz wzrostowy się sprawdzi, to WIG20 ma otwarta drogę do 2500 pkt. Martwić może niska aktywność inwestorów.

Z grona blue chipów, jedynym jasnym punktem był CD Projekt, który zakończył dzień wzrostem o 1,77%. Pozostałe 19 spółek straciło na wartości. Największą przecenę ponownie zaliczyły akcje JSW, które spadły o 4,98% oraz Pekao przecenione o 2,94%. Ponad dwuprocentową stratę odnotowały Mbank, KGHM, PGE i LPP.

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 833 mln zł. WIG stracił 0,07%. Indeks blue chipów spadł o 0,01%. WIG20fut zyskał 0,04%, osiągając na zamknięciu wartość 2431 pkt. Na minusie zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,32%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,14%.

Od początku tygodnia złoty traci do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,11.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,47.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,20.



