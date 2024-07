Zysk Tesli spadł drugi kwartał z rzędu, ponieważ lider pojazdów elektrycznych nadal odczuwał wpływ słabszego popytu i ostrzejszej konkurencji.

Wyniki finansowe również nie spełniły oczekiwań Wall Street, zarówno pod względem dochodów, jak i wolnych przepływów pieniężnych, co spowodowało spadek akcji o około 8% w handlu po godzinach.

Rentowność mocno ucierpiała w wyniku niższej sprzedaży i kupujących płacących mniej za podstawowe modele. Dyrektor generalny Elon Musk częściowo przypisał słabe wyniki wojnie cenowej, która wybuchła w ciągu ostatniego roku, gdy rywale zalewają rynek własnymi ofertami pojazdów elektrycznych.

Jednym z jasnych punktów dla Tesli była rekordowa sprzedaż kredytów regulacyjnych innym producentom samochodów, którzy nie spełniają wymogów dotyczących emisji. Przychody z tych kredytów, to zasadniczo czysty zysk, który wzrósł w drugim kwartale do 890 milionów dolarów, stanowiąc ponad połowę dochodu operacyjnego za ten okres.

Musk podał kilka dodatkowych szczegółów na temat przyszłych planów Tesli dotyczących pojazdów, mówiąc, że firma zaprezentuje długo oczekiwane robotaxi podczas wydarzenia na początku października - dwa miesiące później niż pierwotnie planowano. Wyjaśnił, że dodatkowy czas pozwoli na ulepszenie projektu robotaxi, a także przygotowanie innych elementów do zaprezentowania podczas prezentacji produktu.

Szef Tesli przedstawił również aktualizację dotyczącą nadchodzącego niedrogiego modelu, który, jak powiedział, jest na dobrej drodze do rozpoczęcia produkcji w pierwszej połowie 2025 roku. Wiosną tego roku powiedział, że może to nastąpić już pod koniec tego roku.

Źró dło: opracowanie własne, stan na dzień 23.07.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajszy handel na giełdach Starego Kontynentu przebiegał w mieszanych nastrojach, kiedy inwestorzy nadal realizowali zyski z pozycji krótkich otwieranych na lokalnych szczytach. Na początku sesji odnotowaliśmy znaczące spadki, jednak w dalszej części sesji udało się wyjść na zielone terytorium, które nie zostało utrzymane przez wszystkie główne indeksy. Dzienne zmiany benchmarków wyniosły od -0,38% (FTSE 100) do 0,82% (DAX 40).

Na Wall Street sesja przebiegła w gorszych nastrojach, gdzie większość indeksów finiszowała dzień na minusie. Dow Jones spadł o 0,14%, S&P500 stracił 0,14%, a Nasdaq Composite spadł o 0,06%. Małe spółki ponownie odnotowały silnie wzrostową sesję. Russell 2000 wzrósł o 1,02%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku nadal są w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio, po jednodniowej przerwie, kontynuuje dynamiczne spadki i ponownie notuje zmianę na poziomie -1,11%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,16%. Południowokoreański KOSPI traci 0,51%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,81%), Szanghaj (-0,29%), Singapur (-0,09%), Sensex (-0,36%). Indeks Asia Dow spada o 0,32%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca WIG20 nie może znaleźć kierunku i handel wygląda jak przepychanka popytu z podażą. Na zmianę to sesja wzrostowa, to znów inicjatywa należy do niedźwiedzi. W pierwszej połowie zeszłego tygodnia widzieliśmy znaczną przewagę po stronie sprzedającej, jednak już w czwartek pojawiła się wysoka świeca popytowa, która sugerowała wystąpienie korekty silnych spadków notowanych od okolic 2570 pkt. W tym tygodniu nie widzieliśmy kontynuacji odbicia i zarówno WIG, jak i WIG20 systematycznie schodzą na niższe poziomy. Wig20 testuje wsparcie z okolic 2440 pkt., którego rozbicie będzie potwierdzeniem przewagi sprzedających i otworzy drogę do równego poziomu 2400 pkt.

Z grona blue chipów, 1 spółk zameldowała się na zielonym terytorium, a było to Allegro +0,85%. Najgorzej podczas wczorajszej sesji wypadło Pepco, notując zmianę na poziomie -4,58%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 977 mln zł. WIG stracił 1,37%. Indeks blue chipów spadł o 1,47%. WIG20fut spadł o 1,39%, osiągając na zamknięciu wartość 2418 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,61%, a sWIG80 zakończył dzień 0,87% niżej.

Złoty pozostaje stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,08.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,43.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,1.



