Stopy wyżej na dłużej, czy gołębi wydźwięk Powella, a może cięcie już dziś? Wieczorem decyzja FOMC

Decyzje dotyczące polityki monetarnej Fed zawsze wzbudzają wiele emocji i dyskusji w świecie finansów. Obecnie, przed nadchodzącą decyzją w lipcu, debata koncentruje się na możliwości cięcia stóp procentowych. Istnieją zarówno mocne argumenty za tym ruchem, jak i istotne przesłanki sugerujące, że takie cięcie może nie nastąpić.

Argumenty za cięciem stóp procentowych

Obawy o rynek pracy:

Były prezes Fed w Nowym Jorku, William Dudley, jest zwolennikiem natychmiastowego cięcia stóp procentowych. Wskazuje na oznaki słabnącego rynku pracy, które mogą eskalować. "Teraz jest odpowiedni moment, aby Fed rozpoczął obniżanie stóp procentowych," mówi Dudley, podkreślając, że opóźnienie może prowadzić do poważniejszych problemów ekonomicznych w przyszłości​ (Your Personal Bank)​.

Zwalczanie stagnacji:

Dudley wskazuje na potrzebę stymulacji gospodarki, aby przeciwdziałać potencjalnej stagnacji. Niższe stopy procentowe mogłyby zwiększyć inwestycje i konsumpcję, co jest kluczowe w obliczu potencjalnych zagrożeń związanych z niskim wzrostem gospodarczym i niską inflacją.

Prewencyjne działania:

Ekonomistka Claudia Sahm również argumentuje, że cięcie stóp procentowych może działać prewencyjnie. Podkreśla, że Fed powinien być gotowy do szybkiego działania, zanim sytuacja gospodarcza się pogorszy. Wskazuje na potencjalne ryzyka związane z globalnym spowolnieniem gospodarczym, które mogą wpłynąć na amerykańską gospodarkę.

Argumenty przeciw cięciu stóp procentowych

Obawy o inflację:

Jednym z głównych argumentów przeciw cięciu stóp procentowych jest obawa o inflację. Fed ma na celu utrzymanie stabilności cen, a obniżenie stóp może prowadzić do wzrostu inflacji, jeśli gospodarka zareaguje zbyt silnie na bodźce monetarne. Stąd ostrożność w podejmowaniu decyzji o obniżeniu stóp jest zrozumiała.

Aktualna siła gospodarki:

Mimo obaw o rynek pracy, dane makroekonomiczne nie wskazują na natychmiastową konieczność cięcia stóp. Gospodarka USA wciąż wykazuje oznaki stabilności i wzrostu, co może sugerować, że Fed powinien zachować obecne stopy procentowe na niezmienionym poziomie, przynajmniej na razie.

Polityczna niezależność:

Decyzje dotyczące stóp procentowych są również pod lupą polityków i inwestorów. Fed musi zachować swoją niezależność i nie może ulegać presji rynkowej czy politycznej. W tym kontekście, decyzja o pozostawieniu stóp na niezmienionym poziomie może być postrzegana jako demonstracja tej niezależności.

Skutki dla rynku akcji i Nasdaq oraz SPX

Indeks Nasdaq spadł o 10% od swojego szczytu, co wywołało obawy, że bez obniżek stóp procentowych, rynek akcji może wejść w fazę bessy. Inwestorzy liczą na tzw. "Fed put", czyli przekonanie, że Fed będzie interweniować w przypadku znaczących spadków na rynku. Brak cięć stóp może zatem pogłębić spadki na giełdzie.

To z kolei może implikować ryzyko bessy tuż przed wyborami, gdzie dalszy brak wsparcia ze strony Fed może prowadzić do dalszych spadków na rynku akcji. Jeśli Fed nie zdecyduje się na cięcie stóp, rynek może zareagować negatywnie, co może doprowadzić do bessy w roku wyborczym w USA.

Decyzja FOMC o godzinie 20:00, konferencja Jerome’a Powella o godzinie 20:30. Rynek opcji oczekuje zmienności SPX na około 1,3%.

Daniel Kostecki

CMC Markets Polska



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.