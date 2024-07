Zgodnie z niepisaną tradycją, pod nieobecność graczy z USA zmienność na rynkach zanika. Tym bardziej że w perspektywie najbliższych dni mamy raport NFP, drugą turę wyborów we Francji oraz rozpoczynający się w przyszłym tygodniu sezon wyników amerykańskich spółek za drugi kwartał. Z okazji Święta Niepodległości, zarówno New York Stock Exchange, jak i Nasdaq Stock Market będą zamknięte. Również zamknięty będzie rynek obligacji i handel pozagiełdowy. Notowania kontraktów na amerykańskie indeksy oraz niektóre surowce będą skrócone. Inwestorzy będą wyczekiwać na piątkowe dane z amerykańskiego rynku pracy. Oczekuje się, że zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniesie 190 tys. wobec 272 tys w poprzednim miesiącu. Oczekuje się również spadku średniego wynagrodzenia. Będzie to dobry sygnał dla Systemu Rezerwy Federalnej (FED), która oczekuje schłodzenia na rozgrzanym rynku pracy. Raport ASP, który jest swoistą forpocztą słynnych payrollsów pokazał, że prywatne przedsiębiorstwa w USA dodały 150 tys. miejsc pracy, co stanowi nieznaczne spowolnienie w stosunku do skorygowanego wzrostu o 157 tys. w maju i poniżej oczekiwanego wzrostu o 160 tys. Ponadto liczba wniosków o zasiłek dla bezrobotnych wzrosła do 2,5-letniego maksimum, co wzmacnia pogląd o słabnącym rynku pracy przed NFP.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Po bardzo zmiennym początku tygodnia wczorajsza sesja na giełdach Starego Kontynentu przebiegała pod dyktando byków. Już sam start notowań zapowiadał ich dominację i tak się stało. Wszystkie wiodące indeksy Europy zyskały od 0,61% (CAC40) do 1,32% (IBEX 35). O ponad 1% wzrosły Dax, CAC40 i FTSE MIB

Wczorajsza skrócona sesja na Wall Street, zdominowana została przez spółki technologiczne. US NDAQ 100 wspiął się historyczna maksimum, a US SPX 500 otarł się o rekord. Wciąż względnie słabo radzi sobie Dow Jones, który pozostaje w trendzie bocznym pomiędzy 39 000, a 39 500 punktów. Amerykańscy gracze wyczekują danych z rynku pracy i to one mogą być katalizatorem na kolejne sesje. Dow Jones straci 24 pkt, czyli 0,06%. S&P 500 wzrósł o 0,51%. Nasdaq Composite zakończył handel zyskiem 0,88%.

Na giełdy w Azji powrócił optymizmem.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku ponownie w większości zyskują w ślad za wzrostami w na Wall Street. Chińskie akcje wciąż są w odwrocie od czasu, jak kapitał zagraniczny zaczął się wycofywać z tego rynku i mają kłopoty z powrotem do wzrostów. Indyjski Sensex z dnia na dzień bije rekordy wszechczasów. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,90%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,16%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,73%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,04%), Szanghaj (-0,46%), Singapur (0,57%), Sensex (0,17%). Indeks Asia Dow w górę o 1,13%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja nad Wisłą zakończyła się po myśli byczo nastawionych graczy. Po dwóch dniach dominacji niedźwiedzi można było się spodziewać takiego scenariusza, tym bardziej że główne indeksy Europy rosły, podobnie jak i amerykańskie kontrakty. Jednak sam zielony wynik niewiele mówi co do kierunku przed kolejnymi dniami handlowymi, bowiem zyski zawdzięczamy tylko wysokiemu otwarciu. Nastroje inwestorów zmieniały się jak w kalejdoskopie. Po wysokim otwarciu tylko przez niespełna godzinę warunki gry dyktowa popyt. Zaraz po tym do głosu doszli sprzedający, sprowadzając WIG20 w okolice poprzedniego zamknięcia. Z ratunkiem przyszło Wall Street. Powiew optymizmu za oceanem podniósł notowania. Zarówno WIG jak i WIG20 zakończyły dzień w okolicach poziomu otwarcia. Niemniej dwudniowe cofnięcie z początku tygodnia może okazać się zalążkiem korekty. Ważny sygnał popłynął z rynku kontraktów. Dwudniowa przecena WIG20fut zakończyła się testem i obroną wsparcia w okolicach poziomu 2520. Ewentualna korekta byłaby czymś pożądanym i normalnym, co strona kupująca może wykorzystać do zakupu akcji. WIG20, po utrzymaniu wsparcia na poziomie 2384 pkt., od 14 czerwca systematycznie rósł. W trudnym otoczeniu rynkowym nasz parkiet radzi sobie całkiem dobrze, a wtorkowe spadki były poniekąd wymuszone wyprzedażą na europejskich parkietach. W tym tygodniu inwestorzy będą wyczekiwać ważnych danych z amerykańskiego rynku pracy. W mocy pozostaje pytanie, czy warszawskie byki przyczaiły się na niższych poziomach. Jeśli faktycznie popyt na akcje blue chipów się utrzyma, można spodziewać się ataku na szczyt z 20 maja bieżącego roku, a taką nadzieję dały wszystkie sesje minionego tygodnia. Straszakiem przed poważniejszymi decyzjami inwestorów jest perspektywa drugiej tury wyborów we Francji, bowiem będzie ona kluczowa dla układu sił politycznych we Francji.

Z grona blue chipów 16 spółek zameldowało się na plusie. Liderami wzrostów były KGHM i PGE, zyskując odpowiednio 3,92% i 3,34%. Po czerwonej stronie rynku spadek o 1,14% zaliczyły akcje LPP.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1 mld zł. WIG zyskał 0,5%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,67%. WIG20fut zyskał 0,64%, osiągając na zamknięciu wartość 2532 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 27%. sWIG80 zakończył dzień skromnym wzrostem o 0,06%.

Od początku tygodnia złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,08.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,99.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,42.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,50.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.