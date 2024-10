Wczoraj po sesji akcje PepsiCo nieznacznie spadły po opublikowaniu rozczarowujących przychodów za trzeci kwartał i obniżeniu prognozy wzrostu. Jednak sezon wyników nabierze rozpędu od piątku.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 09.10.2024.

Zatem czego oczekują analitycy i traderzy? Zyski firm w trzecim kwartale będą odpowiednio wysokie, ale jest mało prawdopodobne, aby wywołały one duży rajd na giełdzie. Według FactSe, analitycy spodziewają się, że zyski firm z S&P500 wzrosną w trzecim kwartale o 4,1% rok do roku, przy wzroście sprzedaży o 4,7%. Są to realistyczne założenia biorąc pod uwagę, że wzrost gospodarczy utrzymuje się i inflacja spada. Koszty produktów nie wzrosły znacząco, ale inne wydatki, takie jak pensje pracowników nadal rosną, co wpływa na marżę.

Najszybciej powinna rozwijać się technologia. Nvidia nadal odczuwa rosnący popyt na układy sztucznej inteligencji, które zasilają chmurę wzbogaconą o AI. Meta Platforms wykorzystuje sztuczną inteligencję do zwiększania aktywności użytkowników, liczby wyświetleń reklam i stawek pobieranych od reklamodawców. Jednak na wzrost zysków indeksu wpływają również sektory wrażliwe na zmiany gospodarcze, czyli te, których sprzedaż zmienia się wraz z perspektywami gospodarki. Według Evercore oczekuje się, że finanse, dobra konsumpcyjne uznaniowe i przemysł odnotują niewielki spadek zysków rok do roku. To samo dotyczy materiałów i energii. Dobra wiadomość jest taka, że firmy prawdopodobnie przekroczą szacunki analityków.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Na głównych giełdach Starego Kontynentu lekką przewagę uzyskały niedźwiedzie. Jak na razie indeksy nie określiły się co do dalszego kierunku. Jedynie giełda w Madrycie zaświeciła zielenią, IBEX 35 wzrósł o 0,15%. Pozostałe wiodące indeksy straciły od 0,20% (Dax) do 1,36% (FTSE100).

Na Wall Street powrócił optymizm po poniedziałkowych spadkach. Od początku notowań, przez cały dzień indeksy zyskiwały na wartości. Dow Jones wzrósł o 0,30%, S&P 500 zyskał 0,97%. Nasdaq Composite wzrósł o 1,45%.

Dziś rano, kontrakty na amerykańskie indeksy umiarkowanie tracą.

W Azji przewaga wzrostów

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku większość giełd zyskuje, w ślad za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,92%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,13%. Południowokoreański KOSPI traci 0,61%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,51%), Szanghaj (-4,03%), Singapur (0,48%), Sensex (0,77%). Indeks Asia Dow w górę o 1,06%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po trzech z rzędu sesjach, po których WIG20 zamknął się na tym samym poziomie, wczorajszy handel zakończył się spadkiem. Jednak spadek ten został powstrzymany na wsparciu. Od początku października, widac zatrzymanie rajdu byków. Podobnie było na pozostałych giełdach Starego Kontynentu, gdzie popyt ostygł. Umiarkowane spadki w Europie też nie były impulsem do zakupów akcji. Na głównych giełdach europejski i na Wall Street indeksy od kilku dni pozostają w ruchu bocznym, a inwestorzy czekają na dane z USA i wyniki amerykańskich spółek, które poznamy w dalszej części tygodnia.

Tak jak można było się spodziewać, w tym pracowitym dla traderów miesiącu, będziemy musieli zmierzyć się z ponadprzeciętna zmiennością. Tak jest i na parkiecie przy Książęcej. WIG20, który jeszcze dwa tygodnie temu z sesji na sesję walczył o utrzymanie się powyżej poziomu 2300 pkt., teraz przetestował go od góry, schodząc we wtorek na zamknięciu do poziomu 2285 pkt. Czy to koniec wzrostów, a może tylko chwilowa zadyszka byków?

Po niskim otwarciu, WIG20 utrzymał wsparcie w okolicach 2250-2260 i od tego czasu z mozołem odrabiał straty i nawet na godzinę przed końcem sesji wyszedł na plus. Niestety ostatnia faza handlu sprowadziła benchmark pod kreskę. Sytuacja techniczna WIG20 nie zmieniła się. Benchmark porusza się w szerokim ruchu bocznym pomiędzy 2250 a 2450 pkt. Dobra wiadomość dla byków jest taka, że linia trendu wzrostowego wciąż się broni i jeśli z globalnych parkietów nie napłyną negatywne wieści lub hurtowa realizacja zysków z długich pozycji, wciąż jest szansa na wyższe poziomy. Teraz najważniejszy zadanim dla popytu jest powrót powyżej 2300 pkt.

Z grona blue chipów, 9 spółek odnotowało wzrost. Liderami wzrostów były banki. PKO BP, mBank i Pekao zyskały odpowiednio 1,63%, 1,59% i 1,38%. Po przeciwnej stronie rynku znalazł się Budimex i KGHM przecenione o ponad 4%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,29 mld zł. WIG stracił 0,29%. Indeks blue chipów stracił 0,30% i WIG20fut spadł o 0,43%, osiągając na zamknięciu wartość 2310 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 stracił 0,25% sWIG80 zakończył dzień symbolicznym wzrostem o 0,02%.

PLN pozostaje w szerokim trendzie bocznym do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,90.



