Nadszedł sezon budowy domów, ale nikt nie kupuje drewna konstrukcyjnego, który jest barometrem aktualnej sytuacji na rynku. Wszystkiemu winna inflacja i koszt kredytów hipotecznych. Zamknięcie tartaków nie powstrzymało spadku cen drewna do najniższych poziomów od czasu pandemii. Ceny drewna gwałtownie spadły w sezonie budowlanym, co jest oznaką, że rynek budownictwa mieszkaniowego i remontów domów ugina się pod ciężarem wysokich kosztów pożyczek. Największy producent drewna w Ameryce Północnej, West Fraser Timber, w styczniu zamknął tartaki w Kolumbii Brytyjskiej i na Florydzie oraz na czas nieokreślony ograniczył produkcję w Arkansas. Jeszcze kilka lat temu tartaki produkowały góry gotówki. Prezes Potlatch Deltic, Eric Cremers poinformował niedawno inwestorów na konferencji w Nowym Jorku, że tartaki należące do właściciela terenu leśnego tylko cudem uniknęły strat w pierwszym kwartale. Sukcesem jest wyjście na zero. Serwis Random Lengths poinformował, że cena kompozytu drewna konstrukcyjnego, która śledzi sprzedaż na miejscu, spadła w zeszłym tygodniu do 366 USD, najniżej od maja 2020 r. Kontrakty terminowe na drewno spadły do poziomu 452,50 USD za tysiąc stóp desek, co oznacza spadek o 27% od połowy marca.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 03.07.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wszystkie główne giełdy Starego Kontynentu wymazały sporą część poniedziałkowych zysków, gdy giełdy zareagawały na pierwsza turę wyborów we Francji. Początek handlu zapowiadał pogrom byków, jednak poprawa nastrojów na Wall Street przyniosła odrobienie strat. Wszystkie wiodące indeksy Europy straciły od 0,30% (CAC40) do 1,3% (IBEX 35).

Po kilku nudnych sesjach na Wall Street, wtorek przyniósł lekkie ożywienie na rynku, jednak nie na tyle mocne, by można było opowiedzieć się za którąś ze stron. Amerykańscy gracze wyczekują danych z rynku pracy i to one mogą być katalizatorem na kolejne sesje. Wczorajszy handel przebiegał pod znakiem odrabiania piątkowej przeceny. Dow Jones próbuje powrócić powyżej 39000 punktów. Benchmark zyskał 0,41%. S&P 500 wzrósł o 0,62%. Nasdaq Composite zakonczył handel zyskiem 0,84%. S&P500 i Nasdaq 100 z dużą szansą na kolejne rekordy.

Na giełdach w Azji powiało optymizmem.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskują w ślad za wzrostami w na Wall Street. Chińskie akcje, które pozostawały w odwrocie od czasu, jak kapitał zagraniczny zaczął się wycofywać z tego rynku, mają kłopoty z powrotem do wzrostów. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 1,09%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,17%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,45%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,18%), Szanghaj (-0,40%), Singapur (1,32%), Sensex (0,59%). Indeks Asia Dow w górę o 0,34%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Nad Wisłą bycze nastroje nie zmieniają się. Wczorajsza sesja na GPW pogłębiła poniedziałkowe umiarkowane spadki, a handel wyraźnie przebiegał pod dyktando niedźwiedzi. To niewielkie cofnięcie, które może okazać się zalążkiem korekty, nie powinno siać paniki wśród byków. Dwudniowa przecena WIG20 na razie przetestowała pierwsze wsparcie w okolicach poziomu 2520. Ewentualna korekta byłaby czymś pożądanym i normalnym, co popyt może wykorzystać do zakupu akcji. WIG20, po utrzymaniu wsparcia na poziomie 2384 pkt., od 14 czerwca systematycznie rósł. W trudnym otoczeniu rynkowym, nasz parkiet radzi sobie zupełnie dobrze, a wtorkowe spadki były poniekąd wymuszone wyprzedażą na europejskich parkietach. W tym tygodniu, inwestorzy będą wyczekiwać ważnych danych z amerykańskiego rynku pracy. W mocy pozostaje pytanie, czy warszawskie byki zaczaili się na niższych poziomach. Jeśli faktycznie popyt na akcje blue chipów się utrzyma, można spodziewać się ataku na szczyt z 20 maja, a taką nadzieję dały wszystkie sesje minionego tygodnia. Straszakiem przed poważniejszymi decyzjami inwestorów jest perspektywa drugiej tury wyborów we Francji, bowiem będzie ona kluczową dla układu sił politycznych we Francji będzie druga tura.

Z grona blue chipów, 6 spółek zameldowało się na plusie. Liderami wzrostów był JSW, zyskując 1,58%. Po czerwonej stronie rynku spadek o 2,60% zaliczyły akcje Aliora.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,01 mld zł. WIG stracił 1,02%. Indeks blue chipów spadł o 0,97%. WIG20fut stracił 1,06%, osiągając na zamknięciu wartość 2516 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 spadł o 1,54%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,60%.

Na początku tygodnia złoty stabilny do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,44.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,30.



