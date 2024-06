Rynki wschodzące w tym złoty na krawędzi przed CPI z USA i decyzją FOMC

Powaga sytuacji na rynkach wschodzących jest ogromna przed dzisiejszymi wydarzeniami. Prawdopodobnie nie należy tego bagatelizować, ponieważ implikowana zmienność dla być może źródła problemów emerging markets, czyli dla meksykańskiego peso, pozostaje istotnie podwyższona. Skala zakładanej zmienności dla MXN jest taka, jak podczas trwania epidemii covid i jest szacowana na niemal 20% w skali roku. Tak duże oczekiwane wahania kursu USD/MXN skutecznie mogą powodować chęć odwrotu od meksykańskich aktywów, a to dzieje się koszykowo przez aktywa na całych rynkach wschodzących, w tym Polski.

Zmienność MXN ponad 2x większa niż zazwyczaj

Przez ostatnie miesiące szacowana zmienność kursu USD/MXN znajdowała się w okolicach 8% w skali roku, co napędzało carry trade. Jest ono nieopłacalne w momencie, gdy zmienność skacze do 20%, co wywiera automatycznie presję podaży i zamykania tych transakcji. Jeśli nadal taka zmienność będzie mieć miejsce, to kolejne transakcje carry mogą być zamykane, co może wręcz zmienność jeszcze bardziej podnosić (na tym polega efekt domina przy wychodzeniu z carry trade, czego można było doświadczyć na JPY w momencie uderzenia wielkiego kryzyu finansowego w 2007 r.).

FOMC ograniczy zmienność?

Ograniczyć zmienność oraz znieść ryzyko z rynków wschodzących, w tym ze złotego, może dziś FOMC. Mianowicie rynek musi usłyszeć nieco bardziej gołębie stanowisko, aby rentowności w USA mogły spaść, a dolar się osłabić. Gdyby tak się stało, to rynki wschodzące mogłyby odetchnąć z ulgą, ponieważ wzrost szans na niższe stopy Fed do końca roku mógłby być dla nich pozytywny. Wtedy prawdopodobnie zmienność zaczęłaby szybko spadać i odnowiony mógłby zostać popyt na ryzykowne i przecenione aktywa i carry trade.

W przeciwnym jednak razie, gdyby Fed komunikował wysokie stopy na dłużej i nie przedstawił nawet lekko gołębiego stanowiska, to lawina wyprzedaży mogłaby dopiero ruszyć. Już i tak napięta sytuacja (najbardziej od covidu), mogłaby przerodzić się w sprzedaż na wyścigi aktywów emerging markets, a potencjalnie zrealizowane zyski mogłyby kierować się w stronę amerykańskiego rynku pieniężnego.

Kiedy zostanie opublikowana inflacja CPI i decyzja FOMC?

W komentarzu jest mniej o inflacji CPI, ponieważ nawet gdyby okazałoby się, że dane z godziny 14:30 pokazują wyższy wzrost od konsensusu, to Fed nadal ma furtkę do uspokojenia sytuacji na rynkach. Stąd sama komunikacja jest prawdopodobnie najważniejsza. Natomiast publikacja danych zgodnie z konsensusem lub poniżej jeszcze bardziej otwiera furtkę dla gołębiego stanowiska FOMC.

Inflacja CPI o 14:30, FOMC decyzja o 20:00 wraz z nowymi projekcjami makroekonomicznymi, a konferencja Jerome'a Powella o 20:00.

Implikowana zmienność dla rynków

Szacowana zmienność z rynku opcji dla EUR/USD wynosi na dziś około 100 pipsów, dla USD/JPY to około 150 pipsów, a implikowana zmienność na indeksie SPX według notowań 1D VIX, to nieco ponad 1%.

