Giełdy amerykańskie zmagały się w poniedziałek z problemem określenia kierunku zmian, gdyż inwestorzy oczekują na zeznania prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a Powella przed Kongresem oraz na publikację indeksu cen konsumpcyjnych za czerwiec, która ma zostać opublikowana w czwartek. Prezes Fed przedstawi dziś półroczny raport nt. polityki monetarnej przed Komisją Bankową Senatu USA.

W miarę jak Bitcoin nadal spada, korekta S&P 500 może nastąpić w ślad za tym aktywem. Bitcoin spadł o 23% od najwyższego poziomu wszech czasów. Zdaniem Barry'ego Bannistera, dyrektora zarządzającego i głównego stratega ds. akcji w Stifel, niedawna słabość Bitcoina może być zapowiedzią nieuchronnej korekty indeksu S&P 500 już latem, ponieważ te dwa aktywa często są przedmiotem obrotu w tandemie. Bitcoin spadł sześć z ostatnich siedmiu sesji. Największa kryptowaluta pod względem kapitalizacji rynkowej spadła o ponad 23% od swojego najwyższego poziomu wszech czasów wynoszącego 73 798 USD, podczas gdy w tym roku wzrósł o 33%. Bitcoin odnotował w czerwcu miesięczną stratę w wysokości 20,8%, co jest najgorszym wynikiem od listopada 2022 r. Podczas gdy niektórzy uczestnicy rynku kryptowalut twierdzili, że niedawna słabość bitcoina wynikała głównie z przyczyn idiosynkratycznych, zwłaszcza planu spłaty przez upadłą giełdę kryptowalut Mt. Gox, Bannister powiedział, że cena bitcoina nadal jest odzwierciedleniem sytuacji makroekonomicznej. Jonathan Krinsky, główny technik rynkowy, podkreślił również ryzyko, z jakim mogą się mierzyć akcje, ponieważ przez lata bitcoin był dobrym wskaźnikiem wyprzedzającym dla Nasdaq 100. Dziś bitcoin próbuje odrabiać sześciodniową przecenę.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Rozpoczynająca tydzień sesja na giełdach Starego Kontynentu zakończyła się poszukiwaniem kierunku, a początkowe zyski zostały zamienione na stratę, w większości stratę niewielką, a wręcz symboliczną. Jedynie FTSE MIB (0,17%), który utrzymał resztki zdobyczy z początku handlu, wszystkie wiodące indeksy Europy skierowały się na południe i ostatecznie spadły pod kreskę tracąc od średnio 0,02% (Stoxx 600, IBEX35 i Dax) do 0,63% (CAC40).

Podobnie było na Wall Street. Gracze wyczekują na dzisiejsze wystąpienie Powella w Kongresie. Nie przeszkadzało to indeksom Nasdaq 100 i S&P500, które ponownie wspięły się historyczna maksima. Dow Jones spadł o 0,08%. S&P500 zyskał 0,01%, a Nasdaq Composite urósł o 0,28%.

Na giełdach w Azji przewaga wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w zdecydowanej większości tracą. Chińskie akcje wciąż są w odwrocie od czasu, jak kapitał zagraniczny zaczął się wycofywać z tego rynku i mają kłopoty z powrotem do wzrostów. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 2,21%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,80%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,21%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,46%), Szanghaj (-0,01%), Singapur (0,45%), Sensex (0,26%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,93%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po skali obrotów widać, że inwestorzy znad Wisły poczuli atmosferę wakacji. Po dynamicznym i spadkowym tygodniu na GPW poniedziałkowa sesja przyniosła solidne wzrosty wszystkich indeksów. Najważniejszym aspektem handlu dla WIG20 była skuteczna obrona wsparcia usytuowanego w okolicach 2520 punktów. Po neutralnym otwarciu, przez ponad połowę notowań, WIG20 nie mógł znaleźć kierunku i oscylował nieco powyżej poziomu piątkowego zamknięcia. Dopiero byczy początek na Wall Street dał bykom impuls do działania i dźwignięcie benchmarku na wyższe poziomy. Zarówno WIG, jak i WIG20 zakończyły sesję w bezpośredniej bliskości maksimów dziennego zakresu wahań. Jak na razie widmo ewentualnej korekty oddaliło się, co strona popytowa może wykorzystać do zakupu akcji. WIG20, po utrzymaniu wsparcia na poziomie 2384 pkt., od 14 czerwca systematycznie rósł. W trudnym otoczeniu rynkowym nasz parkiet radzi sobie całkiem dobrze, a piątkowe spadki były poniekąd wymuszone wyprzedażą na europejskich parkietach. W mocy pozostaje pytanie, czy warszawskie byki przyczaiły się na niższych poziomach. Jeśli faktycznie popyt na akcje blue chipów się utrzyma, można spodziewać się ataku na szczyt z 20 maja bieżącego roku.

Z grona blue chipów tylko 14 spółek zameldowały się na plusie. Liderami wzrostów był sektor finansowy: Santander, PZU i Pekao zyskując odpowiednio 2,11%, 1,73% i 1,57%. Po czerwonej stronie rynku spadek o 0,99% zaliczyły akcje JSW.

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 656 mln zł. WIG zyskał 0,79%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,81%. WIG20fut zyskał 0,84%, osiągając na zamknięciu wartość 2526 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 0,56%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 1,52%.

Złoty zyskuje do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,94.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,48.

PLNJPY – para handlowana jest po 40,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.