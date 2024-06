Jak w każdy trzeci piątek miesiąca kończącego kwartał, na giełdach karty będą rozdawać Trzy wiedźmy. Dziś jest ten dzień “cudów”, w którym następuje rozliczenie kontraktów na indeksy giełdowe, opcje na indeksy oraz opcje na akcje. Nie bez kozery wspominam o opcjach, które w naszym kraju są mało popularne, a wiedza o nich niewielka. Niech przykładem będzie Nvidia, spółka odmieniana przez wszystkie przypadki. W czwartek handel niedźwiedzimi opcjami powiązanymi z Nvidią gwałtownie wzrósł. Największy wzrost odnotował wolumen opcji sprzedaży wygasających w piątek z cenami wykonania na poziomie 135 i 130 dolarów, przy czym według danych FactSet z rąk do rąk przeszło odpowiednio 365 000 i 250 000 kontraktów. Akcje tego projektanta chipów i ulubieńca sztucznej inteligencji, przekroczyły w czwartek rano 140 dolarów, jednak ostatecznie spadły o 3,5%, rezygnując z tytułu największej spółki pod względem kapitalizacji rynkowej.

Dziś uwaga inwestorów skupi się na wstępnych odczytach PMI dla przemysłu i usług. W poszczególnych gospodarkach strefy euro oraz w całej strefie, usługi radzą sobie zupełnie dobrze, to z przemysłem jest znacznie gorzej. Przed tym sektorem wciąż jest wiele wyzwań, które stoją na drodze do osiągnięcia poziomu 50 punktów. Oczekiwania rynkowe wskazują na niewielką poprawę w tym dziale gospodarki, ale droga do wejścia na ścieżkę rozwoju pozostaje wyboista i pełna problemów.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach Starego Kontynentu przebiegała pod dyktando byków. France 40, który zaliczył w kilka dni 50-procentową korektę rajdu rozpoczętego w październiku 2023 r. po zawirowaniach politycznych, kiedy to skrajna prawica osiągnęła świetny wynik w wyborach do PE, a prezydent Macron rozpisał przyspieszone wybory parlamentarne, od kilku dni odrabia straty. Indeks CAC40 zyskał w czwartek 1,34%. Poza francuska giełdą, wszystkie wiodące parkietu zyskały od 0,82% (FTSE100) do 1,37% (FTSE MIB).

Za to na Wall Street nie było już tak radośnie. Wciąż panuje optymistycznie nastawienie do spółek związanych ze sztuczną inteligencją i tylko dzięki kilku firmom S&P500 i Nasdaq 100 utrzymują się na fali wzrostowej. Wczorajszy handel za oceanem wyglądał tak, jakby gracze przygotowywali się do do realizacji zysków, a wysoką wycena S&P500 i NASDAQ 100 nieco wystraszyła kupujących Oba indeksy na początku notowań wspięły się na rekordowe poziomu, po czym oddały zdobycz z początku handlu. Najlepiej wypadł Dow Jones, który powrócił powyżej 39000 pkt. zyskując 0,77%. Za to technologia nie pociągnęłą S&P 500, który stracił 0,25%. Nasdaq Composite zakonczył dzień spadkiem o symboliczne 0,79%.

Na giełdach w Azji lekka przewaga spadków.

Dzisiejszy handel w rejonie Azji i Pacyfiku przebiega w mieszanych nastrojach, w ślad za wczorajszą sesją na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci 0,04%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,16%. Południowokoreański KOSPI traci 0,81%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,71%), Szanghaj (-0,39%), Singapur (0,23%), Sensex (0,04%). Indeks Asia Dow w dół o 0,68%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajszą sesję przy Książęcej można podsumować jednym zdaniem - oczekiwanie na kilka pań, a konkretnie na Trzy Wiedźmy. Wydawało się, że powrót Amerykanów będzie sprzyjał bykom, tak jak to było na głównych giełdach Europy, jednak nasz parkiet rządzi się własnymi prawami. Początek handlu wskazywał na dominację byków, ale już po godzinie, gdy WIG20 wspiął się powyżej poziomu 2500 punktów, do głosu doszedł obóz niedźwiedzi, sprowadzając benchmark do poziomu środowego zamknięcia. Od południa WIG20 oscylował wokół zera, by ostatecznie rzutem na taśmę zakończyć dzień na niewielkim plusie. Aktualnie mamy dwa ważne poziomy: opór na wyżej wspomnianym pułapie i wsparcie w okolicach 2450 pkt. Patrząc czysto spekulacyjnie, można pokusić się o tezę, że wygasająca dziś czerwcowa seria kontraktów na WIG20 uruchomi tych inwestorów, którzy od jej rozpoczęcia trzymają długie pozycje i nie pozwolą sobie na utratę zarobionych pieniędzy.

Z grona blue chipów, 8 spółek zameldowało się na plusie. Liderami wzrostów były akcje KGHM, PKO BP zyskując odpowiednio 1,55% i 1,32%. Pepco nie zmieniło ceny. Po przeciwnej stronie znalazły się JSW ze stratą 2% i Budimex przeceniony o 1,41%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 982 mln zł. WIG zyskał 0,19%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,24%. WIG20fut zyskał 0,32%, osiągając na zamknięciu wartość 2498 pkt. mWIG40 spadł o 0,39%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,48%.

Złoty powoli próbuje odrabiać straty z ubiegłego tygodnia.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,11.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,03.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,53.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,30.



