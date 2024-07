Rynek akcji nagle wywrócił się do góry nogami. W ostatnich dniach rynkowi słabeusze ożywili się, podczas gdy pozornie odporna grupa akcji technologicznych „Magnificent Seven” miała problemy. Inwestorzy jeszcze bardziej niż zwykle koncentrują się na zyskach spółek, próbując przewidzieć, co będzie dalej.

Indeks mniejszych akcji Russell 2000 pokonał S&P 500 w ciągu ostatnich siedmiu dni z największym marginesem, według danych sięgających 1986 roku. Tymczasem indeks Russell 1000 Value odnotował największą przewagę nad swoim wzrostowym odpowiednikiem od kwietnia 2001 r., po pęknięciu bańki internetowej.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 22.07.2024.

Indeks spółek o małej kapitalizacji wzrósł w ubiegłym tygodniu o 1,7%, wydłużając swój wzrost w 2024 r. do 7,8%, podczas gdy S&P 500 spadł o 2%, zmniejszając swoje zyski do 15%.

Ponieważ Fed kontynuował podnoszenie stóp procentowych w celu ograniczenia inflacji w 2023 r. i utrzymywał je na podwyższonym poziomie do tej pory w tym roku, inwestorzy rzucili się na bezpieczeństwo dużych spółek, które, jak zakładali, mogą wytrzymać niepewność gospodarczą. Niektóre z tych spółek były gotowe do wykorzystania transformacyjnych postępów w dziedzinie sztucznej inteligencji.

W międzyczasie inwestorzy patrzyli z dystansem na akcje mniejszych i bardziej cyklicznych spółek, które są szczególnie narażone na wyższe koszty finansowania i ryzyko, że podwyżki stóp procentowych przez bank centralny doprowadzą gospodarkę do recesji.

Podczas gdy inwestorzy od dawna spodziewali się, że Fed zacznie obniżać stopy procentowe, dane sprawiły, że byli niemal pewni, że te cięcia stóp rozpoczną się we wrześniu. Wierząc, że zmiana w kierunku niższych stóp procentowych jest już prawie na wyciągnięcie ręki, inwestorzy rzucili się, aby spieniężyć swoje zwycięskie zakłady na technologie i oprzeć się na częściach rynku, które prawdopodobnie wzrosną, gdy obniżki stóp obniżą koszty finansowania zewnętrznego i pobudzą gospodarkę.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajszy handel na giełdach Starego Kontynentu przebiegał w pozytywnych nastrojach, kiedy inwestorzy realizowali zyski z pozycji krótkich otwieranych na lokalnych szczytach. Na starcie sesji inwestorzy mierzyli swoje siły, aby w dalszej części handlu wyprowadzić notowania na wyższe poziomy. Wszystkie wiodące indeksy Europy skierowały się na północ, aby ją zakończyć w bezpośredniej odległości od dziennych maksimów. Indeksy odnotowały zmianę od 0,51% (IBEX 35) do 1,29% (DAX 40).

Na Wall Street sesja przebiegła w podobnych nastrojach, gdzie wszystkie indeksy finiszowały dzień na zielonym terytorium. Dow Jones wzrósł o 0,32%, S&P500 zyskał 1,08%, a Nasdaq Composite wzrósł o 1,54%. Małe spółki ponownie odnotowały silnie wzrostową sesję. Russell 2000 wzrósł o 1,66%.

W Azji mieszane nastroje.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku nadal są w mieszanych nastrojach. Indeks giełdy w Tokio wyhamował dynamiczne spadki, ale nadal notuje zmianę na poziomie -0,01%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,50%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,54%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,79%), Szanghaj (-1,21%), Singapur (0,57%), Sensex (-0,23%). Indeks Asia Dow rośnie o 0,44%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca WIG20 nie może znaleźć kierunku i handel wygląda jak przepychanka popytu z podażą. Na zmianę to sesja wzrostowa, to znów inicjatywa należy do niedźwiedzi. W pierwszej połowie zeszłego tygodnia widzieliśmy znaczną przewagę po stronie sprzedającej, jednak już w czwartek pojawiła się wysoka świeca popytowa, która sugerowała wystąpienie korekty silnych spadków notowanych od okolic 2570 pkt. Po lekko spadkowym otwarciu, zarówno WIG, jak i WIG20 skierowały się na północ i zamknęły się w bezpośredniej bliskości dziennych maksimów, jednak wzrosty nie były kontynuowane w piątek, co nadal nie pozwala na jednoznaczne określenie kierunku na naszym parkiecie. Poniedziałkowa sesja nie wniosła niczego nowego w obraz rynku, po wzrostowym otwarciu, widzieliśmy zejście w okolice poziomu odniesienia, gdzie zakończyliśmy handel.

Z grona blue chipów, 10 spółek zameldowało się na zielonym terytorium, gdzie liderem wzrostów był Budimex +2,12% Najgorzej podczas wczorajszej sesji wypadł KGHM, notując zmianę na poziomie -2,66%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 872 mln zł. WIG zyskał 0,28%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,2%. WIG20fut wzrósł o 0,08%, osiągając na zamknięciu wartość 2452 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 0,69%, a sWIG80 zakończył dzień 0,1% wyżej.

Złoty pozostaje stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,08.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,43.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,8.



