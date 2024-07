Amerykańskie akcje były w minionym tygodniu wyjątkowo niespokojne, ponieważ inwestorzy zmagali się z gwałtowną wyprzedażą dużych spółek technologicznych i rotacją w kierunku akcji o małej kapitalizacji i wartości. Ten ruch od dużych do małych spółek był jednym z głównych trendów w lipcu, na tyle silnym, że zyskał swój własny przydomek - „Wielka Rotacja”.

Pod wieloma względami zmiana ta była nieunikniona. Akcje Magnificent Seven miały dość spektakularny początek roku, z akcjami Nvidii na czele, które wzrosły o prawie 150% w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2024 r., a Meta Platforms Inc. o ponad 42%. Ich wzrost pomógł podnieść główne indeksy giełdowe, ale doprowadził zwężenia rynku, gdyż miały zbyt duży wpływ na indeksy.

Tymczasem Russell 2000, który śledzi akcje spółek o małej kapitalizacji, zyskał 10,2% w ciągu ostatnich 12 dni handlowych, od zamknięcia rynku 26 lipca. Według danych Dow Jones Market Data, indeks ten osiągnął wynik lepszy od indeksu S&P 500 o 13,3%, co było największą różnicą w stosunku do S&P 500 w historii. W tym samym czasie osiągnął lepsze wyniki niż Nasdaq Composite o 17,1%, co było drugą co do wielkości 12-dniową różnicą względem Nasdaq.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 29.07.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Piątkowy handel na giełdach Starego Kontynentu przebiegał w dobrych nastrojach, kiedy inwestorzy kupowali dołki, po silnej korekcie z początku zeszłego tygodnia. Już na starcie pojawił się popyt, który utrzymał się aż do końca sesji. Dzienne zmiany benchmarków wyniosły od 0,11% (FTSE MIB) do 1,22% (CAC 40).

Na Wall Street sesja przebiegła w jeszcze lepszych nastrojach, gdzie wszystkie indeksy finiszowała dzień na plusie. Dow Jones wzrósł o 1,64, S&P500 zyskał 1,11%, a Nasdaq Composite dodał dorobku 1,03%. Małe spółki przewodziły wzrostom, Russell 2000 zyskał 1,67%.

Dobre nastroje w Azji.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku notują wzrosty w ślad za amerykańskimi indeksami. Indeks giełdy w Tokio koryguje spadki i wzrasta o 2,13%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,8%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,2%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,6%), Szanghaj (0,05%), Singapur (0,69%), Sensex (0,64%). Indeks Asia Dow rośnie o 1,9%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca na WIG20 przeważa podaż, gdzie próby podbicia ceny przez kupujących kończą się zejściem na jeszcze niższe poziomy. W zeszły poniedziałek, widzieliśmy utworzenie wysokiej świecy podażowej, ale o długim dolnym cieniu, co sugerowało wystąpienie ruchu korekcyjnego, jednak do tego nie doszło i ostatecznie zobaczyliśmy pokonanie wsparć na 2440 pkt i 2400 pkt., co może oznaczać, że zobaczymy kontynuację ruchu do 2350 pkt. O powrocie lepszych nastrojów będzie świadczył wzrost ponad 2480 pkt., wtedy scenariusze zakładające test 2600 pkt. zyskają na sile.

Z grona blue chipów, 7 spółek zameldowało się na zielonym terytorium, gdzie liderem wzrostów było Pepco +1,38%. Najgorzej podczas ostatniej sesji wypadł Alior, notując zmianę na poziomie -2,48%

Obrót na szerokim rynku wyniósł 936 mln zł. WIG stracił 0,26%. Indeks blue chipów spadł o 0,35%. WIG20fut spadł o 0,63%, osiągając na zamknięciu wartość 2375 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 spadł o 0,17%, a sWIG80 zakończył dzień 0,4% wyżej.

Złoty odrabia straty do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,45.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,9.



