Ropa naftowa a odwołanie recesji w USA oraz niespokojna sytuacja na Bliskim Wschodzie

Cena baryłki ropy naftowej spadła w ostatnich dniach do najniższego poziomu od lutego tego roku, czyli w rejon 72 USD za WTI. Spadek cen surowca rozpoczął się już na początku lipca i wyniósł w tym czasie około 14%. Apogeum spadku cen miało z kolei miejsce w poniedziałek 5 sierpnia, gdzie rynki otrząsały się z wieści o rzekomej "recesji" w USA, która wkrótce ma nadejść po danych z rynku pracy. Dodatkowo indeks ISM w poniedziałek również pokazał, że na tę chwilę żadnej "recesji" raczej nie ma, a kondycja w usługach jest bardzo dobra.

W teorii odwołanie rzekomej "recesji" może sprzyjać notowaniom ropy, skoro gospodarka nadal ma się solidnie rozwijać, co także potwierdzają ostatnie szacunki Atlanta Fed opublikowane wczoraj, gdzie spodziewane tempo wzrostu kwartał do kwartału to 2,9% (urocznione). Tym samym obaw o recesję na razie nie ma, tworząc najkrótszy recesyjny strach w historii rynków, trwający jeden weekend.

Strach jednak nie mija odnośnie do konfliktu na Bliskim Wschodzie, gdzie ciągle Iran nie odpowiedział na ostatnie działania Izraela. Według plotek i różnych mniej lub bardziej sprawdzonych doniesień atak może nastąpić na dniach, a jego celem będzie przeciążenie żelaznej kopuły Izraela, aby następnie zniszczyć obiekty na lądzie. W tym środowisku wydaje się, że cena ropy naftowej, w zestawieniu z okolicznościami, może być dla spekulantów dość atrakcyjna.

Potwierdzać mogą to dane z rynku opcji na popularny w USA ETF na ropę, czyli USO. W ostatnich dniach obserwowano wyższą aktywność na opcjach, które przede wszystkim zdają się zakładać, że ceny ropy nie mają dużej przestrzeni do spadków pod 69 USD, a mają za to szanse na wzrost. Wygaśnięcie tych opcji to 16 sierpnia, zatem jest to pewien "zakład" w krótkim terminie pod prawdopodobnie, niestety, jeden z gorszych scenariuszy dotyczący ataku Iranu na Izrael, ponieważ raczej nie jest to gra pod odwołanie recesji w USA.

