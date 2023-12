Na cztery sesje przed końcem roku, jednym z głównych czynników napędzających rynki jest przekonanie inwestorów, że recesja nie dotknie amerykańskiej gospodarki, a Fed zakończył restrykcyjną politykę monetarną. Rentowności 10-cio letnich obligacji rządu USA spadły do 3,9%, gdzie jeszcze w październiku wzrosły do pięciu procent.

Czy to dobry okres do kupna akcji małych amerykańskich spółek z indeksu Russell 2000, które mocno odstawały od pozostałych benchmarków? Jako argument za takim scenariuszem można przyjąć, że spadek kosztów finansowania działalności może skusić inwestorów do ich zakupu. Przy wysokich kosztach zewnętrznych aż 46% firm z indeksu Russell 2000 odnotowało straty z działalności. Realny spadek kosztów finansowania znacznie powinien podnieść ich rentowność. Jak będzie, okaże się dopiero w pierwszej połowie przyszłego roku, jednak już teraz inwestorzy mogą wyceniać przyszłość i zwiększyć zainteresowanie tym segmentem rynku.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 22.12.2023.

W ostatnich tygodniach amerykańskie akcje notowały wzrosły w wyniku oczekiwań dotyczących obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w przyszłym roku po tym, jak Fed przyznał, że cykl podwyżek stóp procentowych naprawdę się zakończył, a wykres punktowy oczekiwań Fed dotyczących stóp procentowych zaczął uwzględniać do trzech obniżek stóp procentowych w przyszłym roku.

Rynki pieniężne wyceniają ponad sześć obniżek stóp procentowych za oszałamiające 150 punktów bazowych w 2024 r., z 21% szansą na obniżkę stóp już w marcu.

Na Wall Street odrabianie środowej straty.

Czwartkowa sesja na głównych giełdach na Starym Kontynencie zakończyła się umiarkowanymi spadkami, kiedy prawie wszystkie indeksy finiszowały w niewielkiej odległości od poziomu odniesienia. Jedynie IBEX 35 zyskał skromne 0,03%. Pozostałe benchmarki straciły od 0,16% (CAC40) do 0,27% (Dax i FTSE 100).

Po tym jak środę ostatnie godziny handlu na Wall Street przyniosły bardzo dynamiczne spadki, wczorajsza sesja była próbą ich odrabiania. Widać, że byki zza oceanu łatwo nie sprzedadzą skóry. Dow Jones Industrial Average zyskał 322 pkt., czyli 0,87%. S&P500 wzrósł o 1,03%. Nasdaq Composite zwyżkował o 1,26%.

Giełdy w Azji bez kierunku.

W rejonie Azji i Pacyfiku są dziś w mieszanych nastrojach i nie podążają w ślad za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,09%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,03%, a południowokoreański KOSPI rośnie o 0,16%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,169%), Szanghaj (-0,05%), Singapur (0,85%), Sensex (0,51%). Indeks Asia Dow traci 0,35%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wszystko wskazuje na to, że przy Książęcej zagościł świąteczny marazm i być może dopiero za kilka sesji byki zafundują nam Rajd Świętego Mikołaja.

Tylko początek poprzedniej sesji wniósł nieco emocji, gdy po czerwonym otwarciu popyt wyciągnął WIG20 lekko nad kreskę. I na tym handel mógłby się zakończyć, ponieważ od tego czasu indeks do końca sesji nic ciekawego się nie działo. Jak na razie poziom 2400 pkt. pozostaje zaporą nie do pokonania. Na ten moment opór intraday powstrzymuje zapędy byków Dopiero pokonanie tego poziomu otworzyłoby dalszą drogę na północ.

Technicznie sytuacja niewiele się zmieniła. Z jednej strony, dopóki WIG20 skutecznie broni lokalnego wsparcia na poziomie 2300 pkt., przynajmniej na razie nie ma co mówić o zmianie sentymentu. Z drugiej zaś, indeks znalazł się w strefie oporu, a na wykresie dziennym wyrysowała się formacja klina zwyżkującego, co może zapowiadać korektę.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,17 mld zł. WIG zyskał 0,21%. Indeks blue chipów dodał do dorobku 0,09%. WIG20fut wzrósł o 0,08%, osiągając na zamknięciu wartość 2375 pkt. Nieznacznie pod kreską zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,06%. sWIG80 zamknął się ze stratą 0,25%.

Złoty stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 4,99.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,20.



