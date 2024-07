Przeszacowanie działań Fed na horyzoncie. Tańszy dolar i niższe rentowności przed nami?

Rynek po raz trzeci w ostatnim cyklu zdaje się grać pod obniżkę stóp procentowych przez Fed. Pierwsza gra miała miejsce w marcu 2023, kolejna miała miejsce pod koniec 2023 r., a aktualnie trzecia rozgrywka ma miejsce teraz w lipcu 2024 r. Pierwsze dwa podejście rynku o zakład, czy Fed obniży stopy, zakończyły się gwałtownym zwrotem na rynku obligacji i wzrostem ich rentowności. Obecnie jednak wydaje się, że za przysłowiowym trzecim razem może się rynkowi udać, przewidzieć działania Fed.

Rynkowe prawdopodobieństwo działań Fed

Wg wskazań z giełdy CME rynek z 87% prawdopodobieństwem wycenia możliwość cięcia stóp w USA o 25 punktów we wrześniu, a na cięcie o 50 punktów stawia 12,6% szans. Z kolei obecnie na działanie Fed w lipcu rynek niemal z 96% prawdopodobieństwem zakłada brak cięcia stóp procentowych. Inaczej widzi to jednak agencja Moody's, czy były przewodniczący New York FED, William Dudley.

Po tym, jak Dudley był zdecydowanym zwolennikiem utrzymania stóp procentowych Fed na wyższym poziomie przez dłuższy czas, powiedział, że ostatnie dane wzbudziły obawy, że gospodarka zmierza w kierunku recesji. Powiedział, że presja inflacyjna znacznie spadła, aby umożliwić obniżkę stóp.

„Fakty się zmieniły, więc zmieniłem zdanie. Fed powinien obniżyć stopy procentowe, najlepiej na najbliższym posiedzeniu” - napisał Dudley w swojej najnowszej kolumnie dla Bloomberg Opinion.

Przeszacowanie działań Fed — na które rynki zwrócić uwagę?

W porównaniu do sytuacji z okresu październik — grudzień 2023 r. obecnie wydaje się, że rynek ma więcej argumentów za tym, aby wkalkulować cięcia stóp procentowych do wycen, chociażby obligacji. W tamtym okresie rentowności 10-letnich obligacji USA spadły z 5% do 3,8%, a obecnie od końca kwietnia „tylko” z 4,7% do 4,16%. Innymi słowy, obecnie wydaje się, że rynek ma dość zachowawcze podejście i czekać może na wyraźny sygnał od Fed, aby móc wykonać ruch zbliżony do tego z ostatniego kwartału 2023 r. To mogłoby oznaczać spadek rentowności w stronę 3,5%.

Jeśli takie przeszacowanie miałoby miejsce, to również dolar amerykański mógłby być pod wpływem spadku rentowności w USA, co z kolei mogłoby wypchnąć kurs EUR/USD w stronę 1,12-1,13 w tym kwartale. Dalsze tak szybkie przeszacowanie mogłoby mieć również skutki dla giełd rynków wschodzących. Niewykluczone zatem byłoby wtedy odbicie na WIG20, EEM czy giełdzie w Chinach. Złoto również mogłoby podnieść się po ostatniej korekcie dzięki niższym rentownościom i słabszemu dolarowi, a big techy w USA mogłyby zawrócić po korekcie.

Tempo wzrostu USA powyżej potencjały Fed w decyzji nie pomoże

Powyższe to pozytywny scenariusz po decyzji Fed w środę, gdzie jeśli obniżki nie będzie, to rynek będzie oczekiwać jasnego sygnału na wrzesień. Innego scenariusza rynek w tym momencie raczej nie zakłada, na co także warto zwrócić uwagę. Zagrożeniem dla cięć stóp rzez Fed jest fakt, że amerykańska gospodarka pędzi powyżej swojego potencjału, który jest szacowany na około 0,5% kwartalnie, a aktualne prognozy wskazują na tempo wzrostu wynoszące niemal 0,7%. To z kolei może oznaczać, że nadal potrzebne są wysokie realne stopy procentowe, aby gospodarkę wyhamować. Niemniej przy spadającej inflacji stopy nominalne można ciąć, aby te realne pozostały bez zmian.

___



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.