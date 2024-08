W minionym tygodniu, obawy przed zbliżającą się recesją w USA wywołały masową wyprzedaż na giełdach, a ostatnie słabe dane ekonomiczne sprowokowały ruch w kierunku bezpiecznych aktywów. Inwestorzy zastanawiają się, czy teraz jest to właściwy czas na kupowanie defensywnych sektorów rynku. Dziś te pesymistyczne nastroje uległy złagodzeniu. Kontrakty na amerykańskie indeksy sugerują wyższe otwarcie. Wyprzedaż na rynku surowcowym został powstrzymana. Jednak jeśli handel „Great Rotation” na Wall Street nadal będzie trwał, nie tylko amerykańskie, ale i globalne giełdy znajdą się pod presją. Niemniej tak silna wyprzedaż była raczej przeszacowana, po tym, jak zaskakująco słabszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu za lipiec ujawnił pogłębienie się słabości rynku pracy, co wzbudziło obawy, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną może prowadzić do recesji. Jednocześnie słabe wyniki spółek technologicznych również wpłynęły na nastroje na rynku.

Również spadki kryptowalut zostały na chwile obecna powstrzymane. Kluczowe pytanie jakie stoi przed inwestorami brzmi, czy jest to dobry moment do kupowania akcji po zaniżonych cenach, czy oczekiwane odbicie będzie okazją do kolejnej fali pozbywania się gorących papierów.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 06.08.2024.

Tymczasem rentowności obligacji skarbowych po gwałtownym spadku, dziś nieznacznie rosną. Jednak wydaje się, że wrześniowa obniżka stóp procentowych wyceniana nawet na 50 pb powinna sprowadzić rentowności na niższe poziomy, a co za tym idzie ich ceny będa rosły.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Poniedziałkowy handel na głównych giełdach Starego Kontynentu przebiegał w kiepskich nastrojach, jednak w końcó wce sesji była widoczna ich lekka poprawa i próba odrabiania strat. CAC40 stracił 1,42% i była to najmniejsza strata wśród wiodących indeksów. Pozostałe giełdy straciły od 1,82% (Dax) do 2,34% (IBEX 35).

Na Wall Street kolejkę chętnych do pozbywania się się akcji nie ubyło, ale odczyt ISM dla usług, przyniósł wyhamowanie spadków. Od początku handlu benchmarki utrzymywały się na minusie. Dow Jones spadł o 2,60%, S&P500 stracił 3%, a Nasdaq Composite zanurkował o 3,43% po spadku o 2,30 i 2,43% sesję wcześniej.

Za to dziś kontrakty na amerykańskie indeksy zyskują od 0,83% (Dow Jones) do 1,54% (Nasdaq Composite).

W Azji odreagowanie po dniach wyprzedaży.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskują w ślad za wzrostami kontraktów na amerykańskie indeksy. Indeks giełdy w Tokio po przecenie w poniedziałek o 12% rośnie o 7,6%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,34%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 3,27%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,16%), Szanghaj (0,01%), Singapur (-0,51%), Sensex (0,67%). Indeks Asia Dow w górę o 3,48%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po wyprzedaży w ubiegłym tygodniu, wczorajsza sesja nie przyniosła odreagowania tak jak się spodziewałą część inwestorow, a pogłębienie spadków. Próba reanimacji WIG20 nie powiodła się, a benchmark ponownie zanurkował. Kolejne techniczne wsparcia zostały pokonane. Piątkowa sesja na GPW zakończyła się pokonaniem bronionego przez dwa dni wsparcia na WIG20, usytuowanego w okolicach 2380 - 2400 punktów. Bardzo słabe nastroje globalnych inwestorów musiały przełożyć się na parkiet nad Wisłą. Jeśli faktycznie zagraniczny kapitał uzna, że polityka Fed może doprowadzić do płytkiej nawet recesji, to rynki wschodzące w tym nasz giełda może znaleźć się pod rządami niedźwiedzi. I chociaż nasze spółki wydają się niedoszacowane, to psychologia tłumu nie będzie zwracać uwagi na stabilne spółki, co może skutkować sporym cofnięciem wyceny indeksów.

Rozpoczynającą tydzień sesją właściwie można uznać za dość nudną, ale z nutą nadziei. Po otwarciu sporych rozmiarów luką spadkową, do końca dnia WIG20 pozostawał w trendzie bocznym w przedziale 2220-2270 punktów. Jednak w ostatniej fazie handlu po danych ISM dla sektora usług w USA, WIG20 odrobił straty z otwarcia i finiszował w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań, co daje nadzieję do większego odbicia przed dalszą częścią tygodnia. Na wykresie miesięcznym indeksu blue chipów sytuacja techniczna może sprzyjać niedźwiedziom. Układ świec począwszy od maja ma wypowiedź prospadkową. Trzy kolejne miesięczne świece to spadająca gwiazda, wisielec, a lipiec zakończył się formacją objęcia bessy. Na ten moment obrona wsparcia w okolicach 2250 pkt. jest kluczowym dla dalszych losów indeksu.

Z grona blue chipów, wszystkie 20 spółek zameldowało się na czerwonym terytorium. Najbardziej przecenione były PGE (-5,87%), KGHM (-4,90%) i Cyfrowy Polsat (-4,22%). O ponad 3% potaniały aż 10 akcji.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,69 mld zł. WIG stracił 3,35%. Indeks blue chipów spadł o 3,12%. WIG20fut stracił 3,84%, osiągając na zamknięciu wartość 2230 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 odnotował spadek o 3,79%, a sWIG80 zakończył dzień 4,48% niżej.

Złoty, po nerwowym okresie, stabilizuje się do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,01.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,58.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,17.



