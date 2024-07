Pompa płynności włączona na trzeci kwartał. Big techy wyprzedzają kryptowaluty?

Operacje luzowania ilościowego (QE) przeprowadzane przez Rezerwę Federalną w okresie pandemii miały znaczący wpływ na transakcje reverse repo (traktowane jako nadpłynność sektora finansowego), powodując ich wzrost do rekordowego poziomu 2,5 biliona USD, czyli powyżej 10% PKB USA. Wzrost ten był wynikiem wprowadzenia do systemu finansowego znacznych ilości płynności, mających na celu stabilizację gospodarki w czasie i po pandemii COVID-19. W miarę jak Fed kontynuował QE, instytucje finansowe zaczęły lokować nadwyżki gotówki w mechanizmie reverse repo Fedu, co doprowadziło do nadpłynności, a który to kapitał czekał na lepszą okazję do alokacji, niż stopa, którą Fed płaci na w transakcjach reverse repo.

Od początku 2023 r. wolumen transakcji reverse repo spadał systematycznie do około 400 miliardów USD obecnie i ma spadać w kolejnych miesiącach. Spadek ten można przypisać zwiększonej emisj bonów skarbowych, które są wyżej oprocentowane od transakcji z Fed, co dostarczyło instytucjom finansowym atrakcyjnych alternatyw do lokowania gotówki, co zmniejszyło zapotrzebowanie na mechanizm reverse repo Fedu, ale także dostarczyło rynkom bonów, jako zabezpieczenie innych transakcji na rynku (bony są traktowane jako instrument nie niesący za sobą żadnego ryzyka, ponieważ są one krótkoterminowe).

Spadek transakcji reverse repo o około 2,1 biliona USD wskazuje, że ta płynność została ponownie wchłonięta przez system finansowy i ta zmiana ma potencjalne implikacje dla wycen aktywów na rynkach finansowych. Większa dostępność płynności na rynku pozwala inwestorom podejmować większe ryzyko, co przyczynia się do wzrostu cen różnych instrumentów finansowych, w tym akcji czy kryptowalut. Zjawisko to może pomagać w zdecydowanym wzrośnie big techów w USA, co dość łatwo można także wytłumaczyć tematem AI. W pierwszym kwartale również silnie drożał bitcoin, a przystanek we wzrostach miał miejsce w kwartale drugim, gdy operacje reverse repo się ustabilizowały ze względu na brak emisji bonów skarbowych netto.

Ten kwartał ma przynieść nowe emisje bonów w wysokości 290 mld USD, co może pomagać we wzroście wycen big techów i być może także BTC. Innymi słowy big techy mają prawdopodobnie większe szanse na wzrost niż bitcoin w tym kwartale, ale jeśli bitcoin zacznie rosnąć, to prawdopodobnie o więcej niż big techy.



