W Minionym tygodniu, już od środy widać było próbę powstrzymania spadków na globalnych parkietach. Europejskie giełdy zakończyły ostatnia sesję tygodnia wzrostami, a biorąc pod uwagę ostatnią silną skalę przeceny, można odnieść wrażenie, że spadki wyhamowały, co jest optymistyczną nutą przed rozpoczynającym się nowym tygodniem.

Jeśli napływające dane przekonają inwestorów, że jeszcze nie tak dawno głoszone nadejście recesji ominie największe gospodarki świata, jest spora szansa, że nerwowa atmosfera uspokoi się przed wrześniowym posiedzeniem Fed.

Miniony tydzień okazał się dobrym dla kryptowalut. Od wtorkowego minimum na poziomie 49273 USD, Bitcoin zyskał na wartości docierając do poziomu 62600 USD, czyli zamknięcia z ubiegło piątku. Jednak od piątku kryptowaluta znów traci i dziś o poranku notowana jest poniżej 59000 USD.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 12.08.2024.

Poprawa nastrojów, a szczególnie silny wzrost importu w Chinach z -2,3% r/r do 7,2% sprzyja wyższym cenom surowców przemysłowych. Znacząco wzrosły ceny ropy, benzyny, oleju opałowego. Rosną również ceny miedzi, odbijając do ważnego poziomu technicznego. Wyższe ceny osiągają też srebro, platyna i pallad.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Piątkowy handel, podobnie jak i w czwartek, zakończył się na głównych giełdach Starego Kontynentu w dużo lepszych nastrojach nastrojach, jednak nie jest to czas na odtrąbienie sygnału do odwrotu. Po tym, do środy wszystkie wiodące indeksy traciły, ostatnia sesja tygodnia przyniosła wzrosły Wszystkie benchmarki zyskały od 0,13% (FTSE MIB) do 0,76% (IBEX 35).

Za to na Wall Street była to typowa sesja na przeczekanie. Po niskim otwarciu przez cały dzień indeksy oscylowały wokół zera, by w ostatniej fazie notowań zameldować się nad kreską. Dow Jones wzrósł o 0,13%, S&P 500 zyskał 0,47%, a Nasdaq Composite zaliczył wzrost o 0,51%.

W Azji kontynuacja odreagowania po serii spadków, ale z mniejsza dynamiką

Najważniejsze giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskują w ślad za wzrostami na Wall Street, jednak te o mniejszym potencjale wciąż poszukują kierunku. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,56%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,45%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,06%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,20%), Szanghaj (0,16%), Singapur (-0,82%), Sensex (-0,11%). Indeks Asia Dow w górę o 0,26%.

Podsumowanie sesji na GPW

Po trzech tygodniach wyprzedaży na GPW, miniony tydzień nie rozstrzygnął, która ze stron osiągnęła przewagę, a handel zakończył się na poziomie poniedziałkowego otwarcia. Kluczowa okazała się środowa sesja, podczas której spadki na WIG20 zostały powstrzymane, a poziom 2200 pkt. stał się poziomem do odreagowania spadków. Cieszy też aktywność inwestorów i zaangażowanie w obronę wsparcia. W minionym tygodniu obrót na WIG20 był największym od siedmiu tygodni. Czyżby byki zwietrzyły okazję do zakupów po promocyjnych cenach? O tym czy mieli rację przekonamy się już podczas najbliższych dni. Pierwszym celem dla strony popytowej jest domknięcie luki z przełomu tygodnia na poziomie. 2258 pkt.

Zatem reanimacja WIG20 być może powiedzie się i uda się zmniejszyć straty Z samego przebiegu handlu trudno wyciągnąć daleko idące wnioski. Po świetnie zapowiadającym się początku notowań, od południa to podaż przejęłą inicjatywę sprowadzają indeks w okolice poprzedniego zamknięcia. W ostatniej godzinie notowań, to niedźwiedzie przechyliły szalę zwycięstwa na swoją korzyść, jednak skala spadków był niewielka. Kolejne sesje pokażą, czy odbicie zmaterializuje się i uda się wyjść trwale powyżej 2250 pkt.

Z grona blue chipów, 6 spółek zameldowało się na plusie. Do łask inwestorów powróciły będące pod presją banki. Liderem sesji był PKO BP z zyskiem 2,37%. Kolejne miejsca zajęły Santander, Pekao i mBank. Kolejną sesję na plusie odnotowały akcje CD Projektu. Po przeciwnej stronie tabeli zameldowały się akcje Dino ze stratą 3,03%. O ponad 2% przecenione zostało LPP i Kęty.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 893 mln zł. WIG stracił 0,17%. Indeks blue chipów spadł o 0,25%. WIG20fut stracił 0,54%, osiągając na zamknięciu wartość 2230 pkt. Druga sesje z rzędu spisywały się średnie i małe spółki. mWIG40 odnotował wzrost o 0,01%. sWIG80 zakończył dzień 0,35% wyżej.

Złoty, po nerwowym okresie, stabilizuje się do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,95.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,56.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,20.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.