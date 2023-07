Wczorajsze dane ponownie pokazały, że gospodarka amerykańska nie jest w tak złym stanie, jak co niektórzy mówili. Oczywiście, problemy nie zniknęły jak za dotknięciem różdżki. Przemysł wciąż jest w słabej kondycji, inflacja straszy, tak jak rosnące napięcia dotyczące technologii na linii Waszyngton - Pekin. Raport ADP o zmianie zatrudnienia w sektorze prywatnych przedsiębiorstw zaskoczył siłą rynku pracy, co nie do końca cieszy Rezerwę Federalną, która chce jego schłodzenia. Raport pokazał wzrost zatrudnienia o 497 tys., gdy rynek oczekiwał 246 tys. Indeks ISM dla usług niespodziewanie podskoczył w czerwcu do 53,9, wskazując na najsilniejszy wzrost w sektorze usług od czterech miesięcy i znacznie powyżej 50,3 w maju oraz prognozy na poziomie 51. Produkcja i nowe zamówienia rosły znacznie szybciej, podobnie jak zatrudnienie. Indeks aktywności biznesowej wystrzelił do 59,2, podczas gdy szacunki wskazywały na 51,3.

Dziś uwaga inwestorów skupi się dziś na raporcie Departamentu Pracy. Czy dane znów zaskoczą podobnie jak ADP? Oczekuje się, że zmiana zatrudnienia spadnie o 114 tys. do 200 tys., a stopa bezrobocia wyniesie 3,6%. Inwestorzy będą przyglądać się, jak kształtowały się wynagrodzenia, jeden z czynników inflacyjnych.

W Europie i na Wall Street widmo korekty coraz bardziej realne.

Wczorajszy handel na głównych europejskich parkietach ponownie zakończył się wyprzedażą. Najwięcej, bo 3,31% stracił paryski CAC40. Giełda w Mediolanie, po dwóch z rzędu dniach ustanawiania rekordów, kolejny dzień zakończyła pod kreską, a FTSE MIB stracił 2,53%. Pozostałe indeksy zanurkowały od 2,12% (IBEX35) do 2,57% (Dax).

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.07.2023.

Zdecydowanie mniejsze spadki zaliczyły amerykańskie benchmarki. Dow Jones stracił 366 pkt., czyli 1,08%, S&P500 i Nasdaq Composite odnotowały zmianę o odpowiednio -0,79% i -0,82%.

W Azji kontynuacja wyprzedaży.

Na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku tydzień rozpoczął się w optymistycznych nastrojach, jednak od wtorku zdecydowana przewaga jest po stronie podaży, w ślad za spadkami w Europie i na Wall Street. Nikkei 225 spada o 0,50%, australijski S&P/ASX 200 potaniał o 1,50%. Południowokoreański KOSPI traci 1,31%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,94%), Szanghaj (-0,36%,) Singapur (-0,46%), Sensex (-0,20%). Indeks Asia Dow traci 0,37%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Na tle głównych giełd Starego Kontynentu, jedynym pocieszeniem jest to, że nasz parkiet wypadł wręcz okazale. Co prawda, poza mWIG40 wszystkie najważniejsze benchmarki straciły, jednak nie była to bolesna strata. Środa zakończyła się sporym cofnięciem z wyraźnym wskazaniem na prawdopodobieństwo pogłębienia korekty, która jest coraz bardziej prawdopodobna. Poza skromnym spadkiem WIGu, który sporo zawdzięcza świetnej postawie średniaków, pozostałe indeksy wypadły zdecydowanie gorzej. Gdy ponad tydzień temu WIG20 dotarł do oporu na 2080 pkt., to niedźwiedzie przeszły do kontrataku, spychając indeks do lokalnego wsparcia na poziomie 2020 pkt. W ubiegły poniedziałek, byki sparowały szarżę niedźwiedzi, wyciągając WIG20 z powrotem na pułap 2060 pkt. i ta przepychanka przypominająca przeciąganie liny trwała do do wtorku. Pogorszenie nastrojów na globalnych giełdach oraz umocnienie dolara mają swoje znaczenie.

Po 11 sesjach, gdzie WIG20 utknął pomiędzy lokalnym wsparciem a oporem, podaż przejęła kontrolę nad rynkiem spychając benchmark poniżej wspomnianego wsparcia, co może skutkować dalszymi spadkami. WIG20 przetestował od dołu pułap 2020 i jeśli zamieni się on w techniczny opór, należy oczekiwać głębszego cofnięcia.

WIG stracił 0,08%, a indeks blue chipów oddał z dorobku 0,23%. Kontrakt na WIG20 spadł o 40%, finiszując na poziomie 1997 pkt. W obraz rynku wpisały się małe spółki. sWIG80 stracił 0,41%. Honoru byków obronił mWIG40, który zameldował się nad kreską z solidnym zyskiem 0,71%. Przy słabej postawie złotego, WIG20USD, który stracił w środę 3,06%, spadł o 1,16%.

Korekta aprecjacji złotego nabiera realnych kształtów.

Skala umocnienia złotego rozpoczęta we wrześniu ubiegłego roku jest naprawdę imponująca, jednak od maja widać osłabienie dynamiki aprecjacji PLN. Od połowy czerwca, para USDPLN utknęła w wąskim zakresie wahań pomiędzy wsparciem na poziomie 4,02, a oporem stawianym przez 4,1150. Dziś rano poziom ten jest testowany od góry.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,24.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,48.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,1150.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,59.

PLNJPY – para handlowana jest po 34,90.



