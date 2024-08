W minionym tygodniu obawy przed zbliżającą się recesją w USA wywołały masową wyprzedaż na giełdzie, a ostatnie słabe dane ekonomiczne wywołały ruch w kierunku bezpiecznych aktywów. Inwestorzy zastanawiają się, czy teraz jest to właściwy czas na kupowanie defensywnych sektorów rynku, jeśli handel „Great Rotation” na Wall Street nadal będzie trwał. Nie tylko amerykańskie, ale i globalne giełdy zanotowały w piątek gwałtowny spadek po tym, jak zaskakująco słabszy niż oczekiwano raport o zatrudnieniu za lipiec ujawnił pogłębienie się słabości rynku pracy, co wzbudziło obawy, że cykl zacieśniania polityki pieniężnej przez Rezerwę Federalną może nadal prowadzić do recesji. Jednocześnie słabe wyniki spółek technologicznych również wpłynęły na nastroje na rynku. Piątkowa wyprzedaż na giełdzie spowodowała spadek indeksu Nasdaq Composite do obszaru korekty, gdy indeks spada od ostatniego szczytu o co najmniej 10%, ale nie więcej niż 20%. Teoretycznie, inwestorzy chcący chronić swoje portfele przed spowolnieniem gospodarczym rozważyliby rotację w akcje w defensywnych zakątkach rynku tym samym porzucając akcje megacap. Od akcji defensywnych zazwyczaj oczekuje się, że zapewnią stałe dywidendy i stabilne zyski niezależnie od stanu gospodarki.

Tymczasem rentowności obligacji skarbowych gwałtownie spadły, co spowodowało gwałtowny wzrost ich cen, szczególnie w przypadku obligacji o dłuższym terminie zapadalności, ponieważ inwestorzy obstawiają, że Rezerwa Federalna, obecnie powszechnie oskarżana o zbyt długie czekanie z obniżką stóp procentowych, rozpocznie agresywną rundę łagodzenia polityki pieniężnej na wrześniowym posiedzeniu. Rentowność dziesięcioletnich obligacji USA spadła w piątek na zamknięciu do 3,793%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 05.08.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Piątkowy handel na głównych giełdach Starego Kontynentu przebiegał w kiepskich nastrojach. FTSE100 stracił 1,31% i była to najmniejsza strata wśród wiodących indeksów. Pozostałe giełdy straciły od 1,61% (CAC40) do 2,73% (Stoxx 600).

Dane z rynku pracy od razu ustawił na Wall Street kolejkę chętnych do pozbywania się się akcji, a czwartkowy odczyt ISM dla przemysłu, który kolejny raz pokazał słabość sektora. Od początku handlu benchmarki wędrowały na południe. Dow Jones spadł o 1,51%, S&P500 stracił 1,84%, a Nasdaq Composite zanurkował o 2,43% po spadku o 2,30% dzień wcześniej.

W Azji ciąg dalszy wyprzedaży.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku pogrążyły się w wyprzedaży w ślad za spadkami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci o 8,41%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 3,29%. Południowokoreański KOSPI traci 7,62%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,22%), Szanghaj (0,07%), Singapur (-3,30%), Sensex (-1,85%). Indeks Asia Dow w dół o 6,08%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Piątkowa sesja na GPW zakończyła się pokonaniem bronionego przez dwa dni wsparcia na WIG20, usytuowanego w okolicach 2380 - 2400 punktów. Bardzo słabe nastroje globalnych inwestorów musiały przełożyć się na parkiet nad Wisłą. Jeśli faktycznie zagraniczny kapitał uzna, że polityka Fed może doprowadzić do płytkiej nawet recesji, to rynki wschodzące w tym nasz giełda może znaleźć się pod rządami niedźwiedzi. I chociaż nasze spółki wydają się niedoszacowane, to psychologia tłumu nie będzie zwracać uwagi na stabilne spółki, co może skutkować sporym cofnięciem wyceny indeksów.

Kończącą tydzień sesją właściwie można uznać za dość nudną. Po otwarciu sporych rozmiarów luką spadkową, do końca dnia WIG20 pozostawał w trendzie bocznym w przedziale 2230-2250 punktów. Na wykresie miesięcznym indeksu blue chipów sytuacja techniczna może sprzyjać niedźwiedziom. Układ świec począwszy od maja ma wypowiedź prospadkową. Trzy kolejne miesięczne świece to spadająca gwiazda, wisielec, a lipiec zakończył się formacją objęcia bessy. W piątek minima z czerwca i lipca zostały pokonane, więc droga w stronę 2250 pkt. została otwarta.

Z grona blue chipów, 5 spółek zameldowało się na zielonym terytorium. Liderem wzrostów były Cyfrowy Polsat (4,40%) i Orange (2,78%). Tym razem to banki ciągnęły benchmark na dno. mBank spadł o 4,06%, Alior przeceniono o 3,96%. Pekao i PKO BP straciły odpowiednio 2,88% i 3,59%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,02 mld zł. WIG stracił 1,53%. Indeks blue chipów spadł o 1,49%. WIG20fut stracił 0,81%, osiągając na zamknięciu wartość 2319 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 odnotował spadek o 1,76%, a sWIG80 zakończył dzień 1,76% niżej.

Złoty zyskuje do USD i funta, traci do CHF i JPY, stabilny do EUR.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,03.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,30.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,62.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,45.



