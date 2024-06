Szybki spadek cen akcji Nvidia Corp. spowodował, że znalazły się one na obszarze korekty. Nvidia zamknęła się na rekordowym poziomie niecały tydzień temu, co wystarczyło, aby na jeden dzień zapewnić spółce status największej w USA pod względem kapitalizacji rynkowej. Od tego czasu akcje spółki zanotowały trzy kolejne sesje spadkowe i obecnie spadły o prawie 13% w stosunku do szczytowego zamknięcia. Korektę definiuje się zazwyczaj jako spadek od 10% do 20% w stosunku do maksimum na rynku byka. Akcje Nvidii spadły w poniedziałkowym handlu o 6,7%, do 118,11 dolarów. Trzydniowy spadek spowodował zmniejszenie kapitalizacji rynkowej firmy w tym okresie o ponad 400 miliardów dolarów. Oczywiście nie jest to powód do paniki. Taka korekta jest czymś normalnym i pozwala uspokoić nastroje inwestorów. Przecena dotknęła też inne spółki z branży. Był to trudny dzień dla akcji spółek z branży chipów. Akcje Super Micro Computer Inc. spadły o -8,65%. Znaczące straty dotknęły akcje Qualcomm (-5,50%) oraz Broadcom (-3,70%).

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 25.06.2024.

Boom na Bitcoina i Ethereum napędzany powstaniem funduszy ETF na te kryptowaluty szybko się skończył. Wygląda na to, że nabywcy ETF-ów prawie nic nie zarobili. Według danych, średnia cena zakupu ETF na BTC to około 60 000 USD, po ostatnim spadku notowań BTC mogą wejść w stratę. Wzrost ceny Bitcoina zatrzymał się na oporze w strefie 72-73 tys USD. Wczoraj Bitcoin spadł do poziomu wsparcia w strefie 58-62 tys USD. Po presją znalazło się również Ethereum, które od 27 maja systematycznie traci na wartości.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Pierwsza sesja tygodnia na głównych parkietach Starego Kontynentu przebiegała w zdecydowanej przewadze byków. Wszystkie główne giełdy zakończyły notowania sporo nad kreską. Wszystkie wiodące parkietu zyskały od 0,53% (FTSE100) do 1,58% (FTSE MIB). Ciekawie wygląda sytuacja techniczna na indeksie France 40, który zaliczył w kilka dni 50-procentową korektę rajdu rozpoczętego w październiku 2023 r. po zawirowaniach politycznych, kiedy to skrajna prawica osiągnęła świetny wynik w wyborach do PE, a prezydent Macron rozpisał przyspieszone wybory parlamentarne. Ostatnie dni upłynęły pod znakiem odrabiania strat.

Na Wall Street nie było już tak optymistycznie. Najlepiej wypadł Dow Jones, który powrócił na chwilę powyżej 39500 pkt. zyskując 0,67%. Gorzej radziły sobie spółki związane z AI. S&P 500 stracił 0,31%. Nasdaq Composite zakonczył dzień spadkiem o 1,09%.

Na giełdach w Azji przewaga wzrostów.

Dzisiejszy handel w rejonie Azji i Pacyfiku w dużo lepszych nastrojach po kilku dniach spadkowych. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,67%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,18%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,41%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,40%), Szanghaj (-0,38%), Singapur (0,27%), Sensex (0,27%). Indeks Asia Dow w górę o 1,58%.

Podsumowanie sesji na GPW.

WIG20, po utrzymaniu wsparcia na poziomie 2384 pkt., od 14 czerwca systematycznie rośnie. Indeks okazał się najsilniejszym wśród europejskich benchmarków i z marszu pokonał strefę oporu 2480-2520 pkt. Rodzi się pytanie, czy jest to rzeczywisty pokaz siły, czy powrót do testu lokalnego oporu na poziomie 2568 pkt. Jeśli faktycznie popyt na akcje blue chipów się utrzyma, można spodziewać się ataku na szczyt z 20 maja.

Po spokojnym otwarciu, przez całą sesję WIG20 wspinał się na coraz to wyższe poziomy by ostatecznie zamknąć się w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań. Do majowego szczytu brakuje już tylko 2%. Najbliższe sesje pokażą, czy indeks osiągnie nowy rekordowy poziom.

Z grona blue chipów wszystkie 20 spółek zameldowało się na plusie. Liderami wzrostów były KGHM, Budimex i CD Projekt zyskując odpowiednio 6,93%, 5,35% i 5,30%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 2,54 mld zł. WIG zyskał 1,68%. Indeks blue chipów wzrósł o 2,11%. WIG20fut zyskał 2,18%, osiągając na zamknięciu wartość 2530 pkt. mWIG40 wzrósł o 0,90%. Jedynie małe spółki po piątkowym wzroście o 1,6% lekko spadły. sWIG80 zakończył dzień przeceną o 0,30%.

Złoty odrabia straty po fali wyprzedaży.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,00.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,48.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,80.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.