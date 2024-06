Pracowity dla traderów tydzień zakończą dane z amerykańskiego rynku pracy. Będą ona na tyle istotne, że dadzą wskazówkę urzędnikom Rezerwy Federalnej, czy napięty rynek pracy schładza się. Po słabszych danych z gospodarki może to przybliżyć Fed do tak oczekiwanej przez inwestorów pierwszej obniżki stóp procentowych już na wrześniowym posiedzeniu. Środowy raport ADP wskazał, że w sektorze prywatnych przedsiębiorstw przybyło 152 tys. miejsc pracy, znacznie poniżej oczekiwanych 175 tys. i zrewidowanych w dół 188 tys. miesiąc temu. Niemniej raport ten jest często rozbieżny z danymi rządowymi. Oczekiwania rynkowe mówią o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wyniesie 185 tys., czyli więcej niż w poprzednim miesiącu. Również średnie wynagrodzenie m/m ma wzrosnąć z 0,2% do 0,3%.

Po korekcie do wzrostu powracają ceny złota i srebra. Spadek ceny uncji złota został powstrzymany w okolicach 2320 USD i rosną trzecią z rzędu sesję kierując się w stronę 2400 USD.

Korekta ceny uncji srebra została zatrzymana na wsparciu w okolicach 29,30 USD, które od 2021 roku było oporem. Techniczne wygląda to na korektę prostą ABC i krusze podobnie jak złoto trzeci dzień z rzędu zyskuje na wartości.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 07.06.2024.

Ceny baryłki ropy WTI koryhyja ostatnie spadki. Technicznie korekta ta podąża do testu lokalnego oporu na poziomie 77 USD.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Czwartkowa sesja na głównych parkietach Europy ponownie zakończyła się na plusie. Obniżka stóp procentowych przez EBC wspierała rynek akcji. Teraz inwestorzy wyczekują danych z amerykańskiego rynku pracy. Wszystkie indeksy zyskały od 0,41% (Dax) do 0,95% (FTSE MIB).

Na Wall Street, kiedy to dzień wcześniej S&P500 i Nasdaq 100 utworzyły historyczne maksima, wczorajsza sesja była typową sesją na przetrwanie i przede wszystkim uspokojenie nastrojów. Dow Jones wzrósł o 79 pkt., czyli 0,20%. S&P 500 stracił 0,02%. Nasdaq Composite zakończył dzień spadkiem o 0,09%.

Na giełdach w Azji spokojny handel.

Handel na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku przebiega dziś w mieszanych nastrojach z lekką przewagą wzrostów, w ślad za spokojną sesją na Wall Street, podczas gdy inwestorzy wyczekują na dane z amerykańskiego rynku pracy. Indeks giełdy w Tokio traci 0,25%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,40%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,97%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,42%), Szanghaj (-0,23%), Singapur (0,41%), Sensex (0,96%). Indeks Asia Dow w górę o 0,03%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po wtorkowej sesji na GPW, która zakończyła się pogromem byków, kolejne dwa dni były wyhamowaniem spadków, a handel wyglądał jak testowanie niedźwiedzi i ich determinacji w spuszczaniu WIG2020 na niższe poziomy. Z pozoru można by sądzić, że była to nudna sesja. Niemniej tak jak środa, był to ważny dzień przy Książęcej, który może zdecydować o kierunku na następne dni. Spadki indeksu zostały powstrzymane na wsparciu w okolicach 2430 pkt., co może być okazją dla byków do wyprowadzenia kontry, jak również dla strony podażowej do zepchnięcia benchmarku do kolejnego wsparcia usytuowanego w strefie 2383 - 2392. Wczorajsza sesją sesja można podzielić na dwa etapy. Po wysokim otwarciu, pierwsza połowa handlu przebiegała pod dyktando sprzedających, którym udało się na chwilę zepchnąć indeks pod kreskę. Wtedy to do głosu doszła strona popytowa i już do końca dnia to ona miała przewagę. Z technicznego punktu widzenia, na wykresie dziennym, w okolicy wsparcia pojawiły się dwa dolne cienie, co może być dobrą prognozą przed dzisiejszym handlem, a jeśli scenariusz wzrostuwy sie sprawdzi, to WIG20 ma otwarta drogę do 2500 pkt.

Z grona blue chipów 11 spółek zyskało na wartości. Liderami wzrostów były Pepco. LPP i KGHM, które zyskały odpowiednio 3,40%, 2,36% i 2,02%. Największą przecenę ponownie zaliczyły akcje JSW, które spadły o 5,46% oraz Budimex przeceniony o 2,48%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 969 mln zł. WIG zyskał 0,52%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,7%. WIG20fut zyskał 0,73%, osiągając na zamknięciu wartość 2468 pkt. Na plusie zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,6%. Słabiej wypadły maluchy. sWIG80 zakończył dzień skromnym wzrostem o 0,02%.

Złoty odrabia straty do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,93.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,41

PLNJPY – para handlowana jest po 39,50.



