Dziś uwaga inwestorów skupi się na danych o inflacji konsumenckiej. Oczekuje się, że roczna stopa inflacji CPi spadnie do 2,3%, a inflacja bazowa pozostanie na tym samym poziomie co miesiąc temu. Będą to kolejne dane wpływające na dalsze decyzje Fed.

Po wzroście nadziei na bodziec, mający uzdrowić będącą w kłopotach drugą co do wielkości gospodarkę świata, chińskie akcje dynamicznie rosły w minionym tygodniu. Jednak od poniedziałku traciły z powodu rozczarowania, że nie ma ich więcej. Chiński konsument pozostaje słaby, a świeżo wybudowane bloki mieszkalne stoją puste. Niemniej pojawił się cień nadziei, że Pekin może wkroczyć w październiku z nowym kołem ratunkowym w postaci bodźca fiskalnego, aby ożywić wzrost. Jednak chińskie giełdy wiszą na włosku, czekając na kolejny duży ruch ze strony władz. Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że w sobotę odbędzie się briefing, który może dostarczyć szczegółów na temat planowanych posunięć rządu.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 10.10.2024.

Opublikowany wczoraj protokół z posiedzenia FOMC pokazał, że przedstawiciele Rezerwy Federalnej byli podzieleni w kwestii tego, o ile obniżyć stopy procentowe. Zdecydowana większość opowiedziała się za większą redukcją o pół punktu procentowego. Zwolennicy większego cięcia „generalnie zauważyli, że taka ponowna kalibracja polityki pieniężnej zacznie ją lepiej dostosowywać do ostatnich wskaźników inflacji i rynku pracy”, napisano w protokole. Niewiele nowego znalazło się co do dalszej ścieżki polityki w kwestii stóp procentowych. Jeśli inflacja nadal będzie spadać do celu Fed wynoszącego 2%, a zatrudnienie będzie rosło zgodnie z ostatnim trendem, prawdopodobnie właściwym będzie przejście na bardziej neutralne stanowisko w polityce.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Na głównych giełdach Starego Kontynentu wczorajsza sesja zakończyła się po myśli byków. Jak na razie, indeksy próbują określić się co do dalszego kierunku i wiele wskazuje na to, że może to być północ. Wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,06% (IBEX 35) do 0,99% (Dax).

Na Wall Street od samego startu notowań widać było powrót optymizmu. To drugi dzień wzrostów po poniedziałkowych spadkach. Od początku notowań, przez cały dzień to byki rozdawały karty zdobywając coraz to wyższe poziomy. Dow Jones wzrósł o 1,03%, S&P 500 zyskał 0,71%. Nasdaq Composite wzrósł o 0,60%.

Dziś rano, kontrakty na amerykańskie indeksy oscylują wokół wczorajszego zamknięcia.

W Azji przewaga wzrostów.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku zyskują, w ślad za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,26%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,44%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,64%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (4,03%), Szanghaj (2,99%), Singapur (-0,01%), Sensex (0,34%). Indeks Asia Dow w górę o 1,29%.

Podsumowanie sesji na GPW

Dobra wiadomość jest taka, że spadek WIG20 został we wtorek powstrzymany na wsparciu, a wczoraj byki skrzętnie wykorzystały okazję przejmując kontrolę nad rynkiem. Od początku października, widac zatrzymanie rajdu byków. Podobnie było na pozostałych giełdach Starego Kontynentu, gdzie popyt ostygł. Wczorajsza sesja zakończyła się solidnymi wzrostami, a poprawa optymizmu w Europie i na Wall Street również udzieliła się warszawskim bykom. Na głównych giełdach europejskich i na Wall Street, indeksy po kilku dniach ruchu bocznego, również przejawiły oznaki poprawy nastrojów. Teraz inwestorzy czekają na dane inflacyjne z USA i wyniki amerykańskich spółek.

Tak jak można było się spodziewać, w tym pracowitym dla traderów miesiącu, będziemy musieli zmierzyć się z ponadprzeciętna zmiennością. Tak jest i na parkiecie przy Książęcej. WIG20, który w poniedziałek walczył o utrzymanie się powyżej wsparcia w okolicach 2250-2260 pkt., wczoraj powrócił powyżej 2300 pkt., poziomu który od dwóch tygodni jest miejscem walki popytu z podażą. Czy to koniec spadków i powrót hossy?

Po neutralnym otwarciu, WIG20 od razu rozpoczął marsz na północ i już w południe osiągnął poziom 2320 pkt. Od tego czasu, handel przebiegał dość płasko, a strona popytowa tylko broniła zdobyczy. Sytuacja techniczna WIG20 nie zmieniła się. Benchmark porusza się w szerokim ruchu bocznym pomiędzy 2250 a 2450 pkt. Dobra wiadomość dla byków jest taka, że linia trendu wzrostowego wciąż się broni i jeśli z globalnych parkietów nie napłyną negatywne wieści lub hurtowa realizacja zysków z długich pozycji, wciąż jest szansa na wyższe poziomy.

Z grona blue chipów, 14 spółek odnotowało wzrost. Liderami wzrostów poza Budimexem, który zyskał 5,74%, były banki. To one napędzały dynamiczny ruch na północ. Po przeciwnej stronie rynku znalazł się Kruk i JSW przecenione o odpowiednio o 3,90% i 2,24%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,14 mld zł. WIG zyskał 1,31%. Indeks blue chipów zyskał 1,60%. WIG20fut wzrósł o 1,73%, osiągając na zamknięciu wartość 2350 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 0,76%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,47%.

PLN pozostaje w szerokim trendzie bocznym do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,13.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,92.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,56.

PLNJPY – para handlowana jest po 38,00.



