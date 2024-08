W bieżącym tygodniu od środy widać było próbę powstrzymania spadków na globalnych parkietach. Europejskie giełdy, poza Dax i Stoxx 600, zakończyły dzień spadkami, jednak patrząc na skalę przeceny, można odnieść wrażenie, że wyhamowała, co jest optymistyczną nutą przed ostatnią sesją tygodnia. Najsłabiej wygląda France 40, która od majowego szczytu szczytu oddał 80% zysków wypracowanych rajdem rajsem rozpoczętym w październiku 2023 r.

Za to na wysokości zadania stanęli amerykańscy inwestorzy. Od początku handlu benchmarki zyskiwały. US NDAQ 100 próbuje uciekać z terytorium korekty. Na Wall Street za korektę uważa się spadek od ostatniego szczytu o 10 do 20%.

Poprawa nastrojów, a szczególnie silny wzrost importu w Chinach z -2,3% r/r do 7,2% drugi dzień z rzędu sprzyjał wyższym cenom surowców przemysłowych. Znacząco wzrosły ceny ropy, benzyny, oleju opałowego. Rosną również ceny miedzi, odbijając do ważnego poziomu technicznego. Drożały też ceny platyny i palladu.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Wczorajszy handel na głównych giełdach Starego Kontynentu zakończył się w dużo lepszych nastrojach nastrojach, jednak nie jest to czas na odtrąbienie sygnału do odwrotu. Po tym, jak dzień wcześniej wszystkie wiodące indeksy zyskały, wczoraj wzrosły tylko Dax (0,37%) i Stoxx 600 (0,08%). Pozostałe benchmarki wypadły nieco słabiej tracąc od 0,26% (CAC 40) do 0,39% (IBEX 35).

Za to optymizmem powiało na Wall Street. Dow Jones wzrósł o 1,76%, S& P 500 zyskał 2,30%, a Nasdaq Composite zaliczył wzrost o 2,87%

W Azji kontynuacja odreagowania po serii spadków.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku w większości zyskują w ślad za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 0,0,7%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 1,09%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,15%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,45%), Szanghaj (0,04%), Singapur (0,37%), Sensex (0,99%). Indeks Asia Dow w górę o 1,90%.

Podsumowanie sesji na GPW.

O ile środową sesją na GPW można było podsumować jako kolejną straconą szansę na odbicie na WIG20, za to już w czwartek byki mogły wznieść szampana. Zwycięstwo nie było tak cudownie, jakby wskazywał na to wynik procentowy, ale ważne, że udało się powstrzymać ruch na południe, co może być dobrą zapowiedzią na kolejne dni. Jak będzie? Przekonamy się już dziś.

Zatem reanimacja WIG20 być może powiedzie się i uda się zmniejszyć straty z ostatnich dni. Z samego przebiegu handlu trudno wyciągnąć daleko idące wnioski, ale cień optymizmu pojawił się już po pierwszych minutach handlu. Zaczęło się nerwowo. Po niskim otwarciu i spadku nieco poniżej 2200 pkt, WIG20 z każdą minutą rósł w siłę, by na trzy godziny przed końcowym gongiem wyjść nad kreskę i do końca dnia powiększyć zdobycz. Indeks zakończył dzień w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań zyskująć od dziennego dołka ponad 60 punktów. Dopiero kolejne sesje pokażą, czy spodziewane odbicie zmaterializuje się i uda się domknąć lukę na poziomie 2340 pkt.

Z grona blue chipów, 16 spółek zameldowało się na plusie. Ponownie najbardziej zyskały akcje CD Projektu (4,40%). Wzrost o 2% odnotowały Kęty, Allegro i PGE. Po przeciwnej stronie tabeli zameldowały się Pekao, JSW, PZU i KGHM, jednak straty nie przekroczyły 0,5%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,26 mld zł. WIG zyskał 0,97%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,24%. WIG20fut zyskał 1,40%, osiągając na zamknięciu wartość 2242 pkt. W braz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 odnotował wzrost o 0,43%. sWIG80 zakończył dzień 0,08% wyżej.

Złoty, po nerwowym okresie, stabilizuje się do walut rezerwowych.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,32.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,95.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,57.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,15.



