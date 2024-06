Już sam kalendarz makroekonomiczny zapowiadał, że środowa sesja może być bardzo ekscytującą dla uczestników rynków, szczególnie dla rynku akcji i rynku walutowego. W zapomnienie odeszły obawy po tym, jak prezydent Macron ogłosił przedterminowe wybory do parlamentu, co wcześniej skutkowało wyprzedażą na europejskich giełdach. Najważniejszym wydarzeniem dnia był odczyt inflacji CPI z USA. Inflacja ogółem, jak i inflacja bazowa były niższe od oczekiwań uczestników rynków, co diametralnie odbiło się na wzroście optymizmu. Efekt był natychmiastowy. Osłabienie dolara i wystrzał indeksów. Szczególnie mocno zareagowały indeksy w USA, gdzie S&P500 i Nasdaq 100 wspięły się na szczyty wszechczasów.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 13.06.2024.

Wieczorem te świetne nastroje nieco ostudził Fed. Pamiętając błędy z przeszłości, Fed pozostaje ostrożny Fed i nie będzie się spieszył ze zmianą stóp procentowych. Podejście prezesa Rezerwy Federalnej Jerome’a Powella do obniżania stóp procentowych w oparciu o prognozy wskazujące, że inflacja będzie nadal spadać, można podsumować zwrotem „Ufaj, ale sprawdzaj”. FOMC utrzymał stopy procentowe na stałym poziomie i nie przedstawili żadnych dowodów na to, że są bankierzy gotowi wkrótce rozpocząć obniżanie stóp procentowych, tak jak zaczęli to robić ich odpowiednicy w Kanadzie i Europie w zeszłym tygodniu. Większość urzędników przewidywała, że mogą obniżyć stopy procentowe raz lub dwa razy na czterech pozostałych posiedzeniach w tym roku, sugerując rozpoczęcie obniżek nie wcześniej niż we wrześniu.

Podsumowanie sesji w Europie i USA. S&P500 i Nasdaq 100 z szansą na nowe szczyty.

Wczorajsza sesja na głównych parkietach parkietach Europy zakończyła się solidnymi wzrostami o dniach wyprzedawania akcji. Obawy związane z zwiększeniem stanu posiadania skrajnej prawicy w PE oraz decyzja prezydenta Macrona o przedterminowych wyborach już nie ciążyłą bykom, którzy ochoczo przystąpili do zakupów. Po zamknięciu sesji, na konferencji po posiedzeniu FOMC, Powell nieco ostudził gorące głowy. Wszystkie indeksy zyskały od 0,63% (IBEX 35) do ponad 1,4% (FTSE MIB i Dax).

Już samo otwarcie sesji za oceanem ustawiło handel. Sporych rozmiarów luka została utrzymana i choć handel na S&P500 i Nasdaq 100 przebiegał płasko, to oba benchmarki utrzymały się na historycznych maksimach. Znacznie gorzej poradził sobie Dow Jones. Po wysokim otwarciu, od razu skierował się na południe, by ostatecznie w samej końcówce zejść pod kreskę. Niestety nie udało się wyjść powyżej poziomu 39000 pkt. Dow Jones spadł o 35 pkt., czyli 0,09%. S&P 500 zyskał 0,85%. Nasdaq Composite zakończył dzień wzrostem o 1,53%.

Na giełdach w Azji przewaga wzrostów.

Tydzień na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku rozpoczął się w słabszych nastrojach, ale już dziś widać umiarkowany optymizm po danych o inflacji w USA. Optymizm ten zgasił nieco Powell, stąd też na niektórych azjatyckich giełdach widać lekka ostrożność. Indeks giełdy w Tokio traci 0,14%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,51%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,40%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,37%), Szanghaj (-0,22%), Singapur (0,61%), Sensex (0,26%). Indeks Asia Dow w górę o skromne 0,02%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po trzech spadkowych tygodniach na GPW, środa przyniosła ulgę byczo nastawionym bywalcom prz Księżęcej 4. Wczorajsza sesja dała impuls do zakupów akcji na europejskich parkietach i na Wall Street, co przełożyło się na powrót dobrych nastrojów na GPW i odreagowanie ostatniej fali wyprzedaży. Jest dużo za wcześnie by odtrąbić powrót do systematycznych wzrostów, ale z taktycznego punktu widzenia, byki mają wystarczający powód kontynuować wczorajsze wzrosty. Gracze posiadający długie pozycje na kontraktach wygasających za tydzień, dostali pretekst do zgarnięcia puli, przynajmniej do wygaśniecia czerwcowej serii kontraktów. Czy to skrupulatnie wykorzystają? Dowiemy się podczas kolejnych dni.

Od startu notowań, zarówno WIG jak i WIG20 utrzymywały się nad kreską w niewielkiej zmienności. Kluczową dla dalszych losów indeksów była godzina 14:30, kiedy to opublikowano dane o inflacji w USA. Od tego czasu do głosu doszedł popyt. WIG20 wystrzelił na północ i do końca notowań utrzymał zdobycz. Handel zakończył się w bezpośredniej bliskości maksimum dziennego zakresu wahań.

Z grona blue chipów, 19 spółek zyskało na wartości. O ponad 4% wzrosły akcje Kruka i Aliora, a o ponad 3% Pekao i Budimexu. Niewielką przecenę, bo o 0,1%, zaliczyło PZU.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,31 mld zł. WIG zyskał 1,42%. Indeks blue chipów wzrósł o 1,66%. WIG20fut zyskał 1,49%, osiągając na zamknięciu wartość 2446 pkt. Na plusie zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 wzrósł o 1,25%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,04%.

Od początku tygodnia złoty tracił do głównych walut. Czy środa odwróci ten trend?

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,12.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,33.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,47.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,10.



