Możliwy short squeeze na bitcoinie po przekroczeniu 70 000 i 72 500 USD

Bitcoin ponownie znajduje się w centrum uwagi inwestorów, a poziomy cenowe 70 000 i 72 500 USD mogą stać się kluczowe dla dalszych ruchów cenowych. Obecnie coraz więcej osób zwraca uwagę na możliwość wystąpienia short squeeze'u, który może wywołać gwałtowny wzrost ceny kryptowaluty.

Czym jest short squeeze?

Short squeeze to sytuacja, w której duża liczba inwestorów zajmuje krótkie pozycje, czyli zakłada spadek ceny aktywa. Gdy cena aktywa zaczyna niespodziewanie rosnąć, inwestorzy muszą odkupić swoje pozycje, aby zminimalizować straty. To powoduje wzrost popytu, co dodatkowo napędza wzrost ceny, prowadząc do szybkiej i gwałtownej aprecjacji aktywa.

Kluczowe poziomy likwidacji pozycji krótkich

Obserwatorzy rynku zwracają uwagę na krytyczne poziomy cenowe, które mogą wywołać likwidacje krótkich pozycji o ogromnej wartości. W okolicach 70 000 USD przewiduje się, że zlikwidowanych może zostać około kilkunastu miliardów dolarów w krótkich pozycjach, co może doprowadzić do silnego wzrostu cen​.

Kolejnym istotnym poziomem jest 72 500 USD, gdzie do likwidacji może dojść nawet na jeszcze większą kwotę, co razem daje wartość nominalną kilkudziesięciu miliardów dolarów pozycji. Jeśli te likwidacje się zmaterializują, może to wywołać kaskadę kupowania, która znacząco podbije cenę bitcoina, potencjalnie do 80 000 USD, a nawet wyżej​. Warto zauważyć, że bitcoin w przeszłości odnotowywał gwałtowne wzrosty po przekroczeniu psychologicznych barier cenowych, co często było wynikiem likwidacji pozycji na dużą skalę.

Potencjalne konsekwencje i efekt FOMO

Jeżeli dojdzie do short squeeze’u i bitcoin przekroczy swoje historyczne maksimum cenowe (ATH), możemy spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania inwestorów, zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych. Zjawisko to może wywołać efekt FOMO (fear of missing out), czyli strach przed przegapieniem okazji inwestycyjnej. W sytuacji, gdy coraz więcej inwestorów zacznie kupować bitcoina w nadziei na dalsze wzrosty, może to dodatkowo napędzić popyt i wzmocnić trend wzrostowy​

Podsumowanie

Bitcoin wchodzi w kluczowy moment, gdzie przekroczenie poziomów 70 000 i 72 500 USD może wywołać potężny short squeeze, który doprowadzi do likwidacji miliardów dolarów w krótkich pozycjach. Taki scenariusz może znacząco podnieść cenę bitcoina, a efekt FOMO tylko wzmocni ten trend. Czy tak się stanie? Prawdopodobnie dowiemy się o tym w najbliższym czasie.

___



