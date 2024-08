Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell przekazał w piątek najwyraźniejszy jak dotąd komunikat. Dał znać rynkom finansowym, że nadszedł czas na obniżkę stóp procentowych. To moment, do którego Powell przygotowywał się od miesięcy, skłaniając inwestorów do zastanowienia się, które obszary rynków mają jeszcze pole do wzrostu. Trzy główne indeksy giełdowe USA zakończyły piątek na poziomie bliskim rekordowego, CMC USD Index osiągnął najniższy poziom w tym roku, a ceny obligacji amerykańskich wzrosły w związku ze spadkiem rentowności.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 26.08.2024.

Szef Rezerwy Federalnej zaznaczył, że Fedowi udało się stłumić inflację i skierował swoją uwagę na rynek pracy, aby zrobić wszystko co konieczne, żeby powstrzymać wzrost bezrobocia, który mógłby wpędzić gospodarkę USA w recesję. „Nie zabiegamy o dalsze obniżanie warunków na rynku pracy i nie witamy tego z zadowoleniem” i przedstawił argumenty za obniżeniem wysokich stóp procentowych. Dodał, że Fed ma dużo narzędzi i przestrzeni na reakcję na wszelkie ryzyka, z którymi musi się zmierzyć, w tym ryzyko niepożądanego dalszego osłabienia warunków na rynku pracy. Teraz, gdy inflacja stopniowo zwalnia w kierunku celu 2%, Fed przesunął swoje skupienie na rosnące bezrobocie.

Stopa bezrobocia już przekroczyła prognozy Fed na koniec roku 2024, 2025 i 2026. Inne wskaźniki rynku pracy, takie jak wzrost zatrudnienia i liczba wolnych miejsc pracy, również uległy znacznemu osłabieniu. Na początku tego tygodnia BLS poinformował, że od wiosny 2023 r. do wiosny 2024 r. gospodarka USA stworzyła o 818 000 mniej miejsc pracy niż wcześniej podawano.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Inwestorzy ze Starego Kontynentu od samego początku handlu liczyli, że przemówienie Powella otworzy drogę do wzrostów. I tak też się stało. Do zamknięcia sesji na głównych parkietach Europy, widoczny był wzrost popytu na akcje, a wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,66% (Stoxx 600) do 1,09% (IBEX 35)

Podobnie było na Wall Street. Po wysokim otwarciu, benchmarki kontynuowały wzrosty i zakończyły dzień w okolicach dziennych maksimów. Dow Jones wzrósł o 1,14%, S&P 500 zyskał 1,15%, tym samym wrócił powyżej poziomu 5600 pkt. Nasdaq Composite zaliczył wzrost o 1,47%.

W Azji mieszane nastroje po Jackson Hole

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku panują dziś mieszane nastroje, kiedy inwestorzy analizują piątkowy przekaz Powella. Indeks giełdy w Tokio spada o 0,87%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,71%. Południowokoreański KOSPI traci 0,27%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,82%), Szanghaj (-0,07%), Singapur (-0,07%), Sensex (0,80%). Indeks Asia Dow w górę o 0,18%.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami kolejna sesja bez przełomu, momentami wręcz nudna, a inwestorzy tylko na chwilę zareagowali wzrostem WIG20 na wystąpienie Powella. Zatem sytuacja techniczna WIG20 nie zmieniła się, gdy od kilku sesji indeks znalazł w kluczowym miejscu dla dalszych jego losów. Co prawda, tydzień na GPW rozpoczął się kontynuacja wzrostów, ale już wtorkowy handel przebiegał w realizacji solidnych kilkudniowych zysków kiedy to benchmark z poziomu 2200 pkt wzrósł powyżej poziomu 2420 pkt. Poziom ten był ważnym poziomem technicznym, bowiem poniedziałek przyniósł test szczytu z 29 lipca, po którym niedźwiedzie rozpoczęły sierpniową falę wyprzedaży nie tylko na naszym, ale na światowych parkietach. Wtedy to w mediach wieszczono początek recesji po danych z amerykańskiego rynku pracy. Za sukces byków można uznać powrót WIG20 do poziomu 2420 pkt., jednak brak siły w pokonaniu tego poziomu może zwiastować zarówno kłopoty w dalszym wspinaniu się na północ, jak i akumulację przed kolejną falą popytu. Zatem w grze pozostaje scenariusz wystąpienia korekty, jak i kontynuacji marszu na północ, ale do tego potrzeba trwałego wyjścia powyżej 2420 pkt.

Po wysokim otwarciu, WIG20 skierował się na południe i do wystąpienia Powella oscylował wokół zera. Wtedy to wystrzelił na dzienne maksimum by za chwilę spaść w okolice zamknięcia poprzedniej sesji, a wszystko to działo się w niewielkiej zmienności wynoszącej 20 pkt.

Z grona blue chipów, 13 spółek odnotowało wzrosty. Liderami były akcje PZU, które zyskały 2,03%. Po drugiej stronie rynku znalazło się Dino ze spadkiem o 9,81% oraz Kruk przeceniony o 4,65%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,27 mld zł. WIG stracił 0,01%. Indeks blue chipów zyskał o 0,05%. WIG20fut zyskał 0,13%, osiągając na zamknięciu wartość 2381 pkt. Na minusie zakończyły notowania średnie spółki. mWIG40 odnotował spadek o 0,20%. Skromny wzrost zaliczyły maluchy. sWIG80 zakończył dzień 0,05% wyżej.

Złoty pozostaje mocnym do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,04.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,81. Złoty ostatecznie pokonał wsparcie wsparcie usytuowane na poziomie dołka z 28 grudnia 2023 r. i na zamknięciu tygodnia osiągnął najwyższą wartość do dolara od połowy września 2021 r.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,50.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,75.



