Zaczyna wyglądać na to, że traderzy mogli po raz kolejny zaliczyć falstart, stawiając na agresywne cięcia stóp procentowych Rezerwy Federalnej do końca przyszłego roku. Wyceniają oni cięcia o 175 punktów bazowych w ciągu najbliższych 18 miesięcy, najwięcej od początku marca, zgodnie z przesłanym e-mailem komentarzem Jima Reida z Deutsche Bank.

Poza jednym przykładem z połowy lat 80-tych, kiedy realne stopy procentowe były nadal bardzo wysokie, bank centralny obniżał stopy procentowe tak drastycznie, gdyż gospodarka USA kurczyła się.

Są dwa scenariusze, w których tak silne cięcia stóp mogą się spełnić. Pierwszym z nich jest popadnięcie gospodarki USA w recesję w okresie od teraz do końca 2025 roku. Drugi zakłada, że znaczne schłodzenie gospodarki pozwoli na agresywne obniżanie kosztów finansowania zewnętrznego przy braku recesji, ale bez ryzyka ożywienia inflacji. Ten drugi scenariusz byłby „idealnym miękkim lądowaniem” i choć jest technicznie możliwy, jest bardzo mało prawdopodobny.

Inwestorzy mają nadzieję, że przewodniczący Fed Jerome Powell dostarczy więcej wskazówek na temat planów obniżki stóp procentowych banku centralnego jeszcze w tym tygodniu, ponieważ inwestorzy uważają wrześniowe cięcie za niemal pewne.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 30.07.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Piątkowy handel na giełdach Starego Kontynentu przebiegał w mieszanych nastrojach, po korekcie związanej z kupowaniem lokalnych dołków po silnej korekcie z początku zeszłego tygodnia. Już na starcie pojawiła się podaż, który utrzymała się aż do końca sesji. Dzienne zmiany benchmarków wyniosły od -0,98% (CAC 40) do 0,08% (FTSE 100).

Na Wall Street sesja przebiegła w podobnych nastrojach, gdzie większość indeksów finiszowała dzień na minusie. Dow Jones spadł o 0,12%, S&P500 zyskał 0,08%, a Nasdaq Composite dodał dorobku 0,07%. Małe spółki przewodziły spadkom, Russell 2000 stracił 1,09%.

Słabe nastroje w Azji.

Giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku notują spadki w ślad za amerykańskimi indeksami. Indeks giełdy w Tokio koryguje spadki i wzrasta o 0,15%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,46%. Południowokoreański KOSPI traci 0,99%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,44%), Szanghaj (-0,55%), Singapur (0,09%), Sensex (0,39%). Indeks Asia Dow spada o 0,31%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Od początku lipca na WIG20 przeważa podaż, gdzie próby podbicia ceny przez kupujących kończą się zejściem na jeszcze niższe poziomy. W zeszły poniedziałek, widzieliśmy utworzenie wysokiej świecy podażowej, ale o długim dolnym cieniu, co sugerowało wystąpienie ruchu korekcyjnego, jednak do tego nie doszło i ostatecznie zobaczyliśmy pokonanie wsparć na 2440 pkt i 2400 pkt., co może oznaczać, że zobaczymy kontynuację ruchu do 2300 pkt., pod warunkiem pokonania minimum z 25 lipca 2024 roku na 2353 pkt.

O powrocie lepszych nastrojów będzie świadczył wzrost ponad 2480 pkt., wtedy scenariusze zakładające test 2600 pkt. zyskają na sile.

Z grona blue chipów, 13 spółek zameldowało się na zielonym terytorium, gdzie liderem wzrostów był Alior +2,12%. Najgorzej podczas ostatniej sesji wypadło LPP, notując zmianę na poziomie -1,93%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 805 mln zł. WIG zyskał 0,48%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,5%. WIG20fut zyskał 0,29%, osiągając na zamknięciu wartość 2382 pkt. W obraz rynku wpisały się średnie spółki. mWIG40 wzrósł o 0,45%, a sWIG80 zakończył dzień 0,2% niżej.

Złoty odrabia straty do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,10.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,96.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,47.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,1.



