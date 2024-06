Ubiegły, pracowity dla traderów tydzień, zakończyły dane z amerykańskiego rynku pracy. Były ona na tyle istotne, że dały wskazówkę urzędnikom Rezerwy Federalnej, czy napięty rynek pracy schładza się. Stopa bezrobocia wzrosła do 4%, ale zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym wzrosła znacznie powyżej oczekiwań rynku. Wzrost zatrudnienia w maju po raz kolejny był napędzany przez „wielką trójkę”: opiekę zdrowotną, rząd oraz wypoczynek i hotelarstwo. Stanowiły one około dwóch trzecich wszystkich miejsc pracy utworzonych w ubiegłym roku. W maju podmioty świadczące opiekę zdrowotną utworzyły 68 000 miejsc pracy. Hotele, restauracje i inne firmy zajmujące się wypoczynkiem zatrudniły 42 000 nowych pracowników. Zatrudnienie w rządzie wzrosło o 42 000 osób. W zeszłym miesiącu te trzy branże wygenerowały nieco ponad połowę wszystkich nowych miejsc pracy. Wzrosło też średnie wynagrodzenie. Czy zatem nadzieje na wrześniowe cięcie stóp procentowych odeszło w zapomnienie?

Payrollsy umocniły amerykańskiego dolara, co przełożyło się na spadek cen metali szlachetnych. Tylko w piątek uncja złota straciła na wartości 100 USD, zbliżając się do dołka z 3 maja na poziomie 2277 USD. Przecenie uległy również srebro i platyna. Tak duza przecena może być opkazją do łapania dołków, od nocy srebro i platyna rosną o 0,5 USD.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 10.06.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Piątkowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się przeceną wszystkich wiodących indeksów. Obniżka stóp procentowych przez EBC wspierała rynek akcji tylko przez jeden dzień. Piątkowe payrollsy nie sprzyjały bykom. Teraz inwestorzy będą wyczekiwać środowej decyzji FOMC i wystąpienia Powella na konferencji po posiedzeniu banku. Wszystkie indeksy straciły od 0,22% (Stoxx 600) do 0,51% (Dax).

Na Wall Street niewielkie spadki. W pierwszej reakcji na dane z rynku pracy, S&P500 i Nasdaq 100 obrały kierunek na południe, po czym wzrosły i utworzyły historyczne maksima. Ostatnia faza handlu to realizacja dziennych zysków. Piątkowa sesja była typową sesją na przetrwanie i przede wszystkim uspokojeniem nastrojów. Dow Jones odbił się w dół od poziomu 39000 pkt. Indeks spadł w piątek o 87 pkt., czyli 0,22%. S&P 500 stracił 0,11%. Nasdaq Composite zakończył dzień spadkiem o 0,23%.

Na giełdach w Azji w mieszanych nastrojach.

Tydzień na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku rozpoczyna się w mieszanych nastrojach, w ślad za lekko spadkową, piątkową sesją na Wall Street. Inwestorzy będą wyczekiwać na dane o inflacji w USA i decyzję FOMC w spawie wysokości stóp procentowych. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,79%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,49%. Południowokoreański KOSPI traci 0,37%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-0,59%), Szanghaj (0,08%), Singapur (-0,29%), Sensex (0,10%). Indeks Asia Dow w górę o 0,46%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Za nami trzeci spadkowy tydzień na GPW. Po po dwóch dniach odreagowania spadków po wtorkowej wyprzedaży, która zakończyła się pogromem byków, piątek zakończył się przeceną WIG20, a indeks zamknął się blisko tygodniowego minimum. Przez całą sesję handel wyglądał tak jak testowanie niedźwiedzi i ich determinacji w spuszczaniu WIG20 na niższe poziomy. Po neutralnym otwarciu, do akcji wkroczyła strona podażowa spychając benchmark do poziomu 2420 pkt. Od tego czasu do gongu kończącego notowania już nic ciekawego się nie działo. Zamknięcie nastąpiło w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Spadek indeksu dotarł do wsparciu w okolicach 2430 pkt., co może być okazją dla byków do wyprowadzenia kontry, jak również dla strony podażowej do zepchnięcia benchmarku do kolejnego wsparcia usytuowanego w strefie 2383 - 2392. Z tego też powodu, najbliższe sesje będa kluczowe dla dalszwgo kierunku blue chipów. Z technicznego punktu widzenia, jeśli scenariusz wzrostowy się sprawdzi, to WIG20 ma otwarta drogę do 2500 pkt.

Z grona blue chipów, jedynym jasnym punktem był CD Projekt, który zakończył dzień wzrostem o 1,77%. Pozostałe 19 spółek straciło na wartości. Największą przecenę ponownie zaliczyły akcje JSW, które spadły o 4,98% oraz Pekao przecenione o 2,94%. Ponad dwuprocentową stratę odnotowały Pekao, Mbank, KGHM, PGE i LPP.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,03 mld zł. WIG stracił 1,03%. Indeks blue chipów spadł o 1,37%. WIG20fut stracił 1,54%, osiągając na zamknięciu wartość 2430 pkt. Na minusie zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 0,28%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,32%.

Złoty traci do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,10.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,31.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,01.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,47.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,10.



