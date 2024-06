Tydzień rozpoczął się podwyższoną zmiennością na prawie wszystkich klasach aktywów. Rozczarowujące ISM dla amerykańskiego przemysłu oraz wydatki na inwestycje budowlane przyspieszyły spadek rentowności amerykańskich obligacji. W ciągu zaledwie trzech sesji, rentowność 10-latek spadła z 4,63% do 4,4% pomimo słabych aukcji Departamentu Skarbu.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 04.06.2024.

PMI dla przemysłu w poszczególnych gospodarkach eurolandu również nie napawały optymizmem, a zatem rentowności niemieckich bundów również spadały. Kolejny powód spadku rentowności europejskich obligacji to oczywiście oczekiwania na czwartkową decyzje EBC o cięciu stóp o 25 pb. Dane dla polskiego przemysłu mocno rozczarowały. Poland Manufacturing PMI spadł w maju do 45 z 45,9 w poprzednim miesiącu, odbiegając od prognoz rynkowych na poziomie 47,1. Był to 25. z rzędu miesiąc pogarszających się warunków produkcji i najostrzejszy spadek od października 2023 r. Liczba nowych zamówień spadła 27-my miesiąc z rzędu, co wskazuje na utrzymującą się słabość popytu. Produkcja spadła 25-ty miesiąc z rzędu i było to najszybsze tempo od siedmiu miesięcy. Jeśli chodzi o ceny, koszty produkcji wzrosły nieznacznie. Zaufanie przedsiębiorców pozostało wysokie, osiągając najwyższy poziom od lutego. Zaufanie to wynika z wiary w nowe produkty, pozyskiwanie klientów, inwestycje w maszyny i oczekiwania dotyczące ożywienia gospodarczego w kraju i w całej UE.

Dziś mamy stosunkowo pusty kalendarz makroekonomiczny, a inwestorzy będa czekać na kolejne dni. Już od jutra do końca tygodnia należy oczekiwać podwyższonej zmienności w związku z oczekiwanym cięciem kosztu pieniądza przez Bank Kanady i Europejski Bank Centralny, oraz danymi z amerykańskiego rynku pracy.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Poniedziałkowa, choć w większości zakotwiczona na plusie generalnie była nudną sesją, a zieleń zawdzięczamy tylko wysokiemu otwarciu. Indeksy poruszały się dość płasko i zakończyły dzień w okolicach dziennych minimów. Poza FTSE 100 (-0,15%), wszystkie pozostałe indeksy zyskały od 0,06% (CAC 40) do 0,66% (IBEX 35).

Handel na Wall Street można podzielić na dwa etapy. Do połowy notowań benchmarki dynamicznie traciły, a później równie dynamicznie odrabiały straty. Dow Jones spadł o 115 pkt., czyli 0,30%. S&P 500 zyskał 0,11%. Najlepiej wypadł Nasdaq Composite ze wzrostem o 0,56%.

Giełdy w Azji w poszukiwaniu kierunku.

Po poniedziałkowych wzrostach, dzisiejsza sesja na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku przebiega w niewielkiej zmienności w ślad za niemrawym handlem na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio traci 0,17%%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,14%. Południowokoreański KOSPI traci 0,37%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,21%), Szanghaj (-0,02%), Singapur (-0,14%), Sensex (-1,93%). Indeks Asia Dow w dół o 0,16%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Wczorajsza sesja na GPW nie przejdzie do historii. Po znaczącym spadku obrotów widać było, że inwestorzy nie kwapią się do podejmowania poważniejszych decyzji. Jedynym pocieszeniem dla optymistów było to, że piątkowe odbicie było kontynuowane, jednak bez przekonania. Podobnie wyglądał handel w całej Europie, gdzie inwestorzy wyczekują na kluczowe dane w dalszej części tygodnia. Po drugim z rzędu spadkowym tygodniu na parkiecie przy Książęcej, w piątek przyszło odreagowanie, jednak jest ono jak na razie wątpliwej jakości.

Zielone zamknięcia dnia WIG20 zawdzięcza li tylko wysokiemu otwarciu. Do otwarcia notowań na Wall nic się nie działo. Indeks snuł się w niewielkiej zmienności, a słaby start za oceanem przełożył się na zejście WIG20 na niższy poziom. Patrząc spekulacyjnie na kolejne sesje, można założyć, że do czasu wygaśnięcia czerwcowej serii kontraktów, ci inwestorzy, którzy obstawili długie pozycje, będą bronić swoich racji i zarobionych pieniędzy, a do tego czasu WIG20 może pozostać w trendzie bocznym.

Z grona blue chipów najlepiej wypadły CD Projekt i JSW, które zyskały odpowiednio 3,03% i 2,85%. Po drugiej stronie rynku znalazły się PKO BP (-0,61%) oraz Pekao (-0,06%).

Obrót na szerokim rynku wyniósł raptem 974 mln zł. WIG zyskał 0,60%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,46%. WIG20fut zyskał 0,56%, osiągając na zamknięciu wartość 2505 pkt. Na plusie zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 zyskał 1%. sWIG80 zakończył dzień wzrostem o 0,66%.

Złoty stabilny do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,02.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,91.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,37.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,90.



