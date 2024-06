Uwaga uczestników rynku będzie skupiona na danych o inflacji w USA i wynikach dwudniowego posiedzenia FOMC, podczas którego poznamy decyzję o wysokości stóp procentowych, nowe projekcje makroekonomiczne, a na koniec dnia odbędzie się konferencja prasowa prezesa Powella. I choć jest niemal pewne, że fed pozostawi stopy na niezmienionym poziomie, inwestorzy będą szukać wskazówek co do dalszych kroków Rezerwy Federalnej. Zastanawiające jest, dlaczego rynki obligacji i akcji zachowują spokój pomimo gwałtownych wahań rentowności obligacji skarbowych? Indeks zmienności VIX w tym roku ledwo drgnął. Na amerykańskich rynkach obligacji i akcji widać interesującą dynamikę, które w dalszym ciągu zachowują spokój nawet po niedawnych dużych wahaniach rentowności obligacji skarbowych. We wtorek, dzień przed publikacją indeksu cen towarów i usług konsumenckich za maj oraz aktualizacją polityki Rezerwy Federalnej, nadal panował względny spokój. Rentowność obligacji dwu, 10-cio i 30-letnich spadła po raz pierwszy od trzech sesji i to po solidnej 10-letniej aukcji o wartości 39 miliardów dolarów.

Rezerwa Federalna opublikuje w środę podsumowanie prognoz gospodarczych – lepiej znane jako „wykres punktowy”, który wskazuje, ile urzędników planuje obniżki stóp procentowych w 2024 r. Ostatnie takie podsumowanie, opublikowane w marcu wskazywało na trzy obniżki w tym roku. Jednak obecnie rynek oczekuje maksimum dwóch cięć kosztu pieniądza, ale projekcje mogą wskazać tylko na jedną obniżkę w tym roku. Kontrakty futures na fundusze Fed wskazywały na 48,3% szans, że Fed obniży we wrześniu stopę referencyjną o ćwierć punktu procentowego. Oczekuje, że aby Fed obniżył stopy procentowe musiałyby się uwidocznić sygnały słabości na rynku, a tego na razie nie widać

Podsumowanie sesji w Europie i USA. S&P500 i Nasdaq 100 z szansą na nowe szczyty.

Wtorkowa sesja na głównych parkietach Europy ponownie zakończyła się przeceną wszystkich wiodących indeksów. To wciąż efekt obaw związanych z zwiększeniem stanu posiadania skrajnej prawicy w PE oraz decyzji prezydenta Macrona o przedterminowych wyborach. Teraz inwestorzy będą wyczekiwać decyzji FOMC i wystąpienia Powella na konferencji po posiedzeniu banku. Wszystkie indeksy straciły od 0,68% (Dax) do 1,93% (FTSE MIB).

Dużo więcej optymizmy wykazali amerykańscy inwestorzy. Po słabym początku handlu na Wall Street indeksy od razu zaczęły odrabiać straty i jedynie słabo radzący sobie od kilku dni Dow Jones zaliczył spadek. Dow Jones walczy o powrót powyżej poziomu 39000 pkt. Spółki technologiczne napędzają apetyt inwestorów, co sprawia, że S&P500 i Nasdaq 100 są na dobrej drodze do utworzenia kolejnych rekordów. Dow Jones spadł o 120 pkt., czyli 0,31%. S&P 500 zyskał 0,27%. Nasdaq Composite zakończył dzień wzrostem o 0,88%.

Na giełdach w Azji przewaga spadków.

Tydzień na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku rozpoczął się w słabszych nastrojach, a dzisiejszy, podobnie jak wczorajszy handel przebiega z przewagą giełd tracących. Inwestorzy będą wyczekiwać na dane o inflacji w USA i decyzję FOMC w spawie wysokości stóp procentowych. Indeks giełdy w Tokio traci 0,62%. Australijski S&P/ASX 200 tanieje o 0,63%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 0,40% Na pozostałych parkietach: Hong Kong (-1,39%), Szanghaj (-0,08%), Singapur (0,11%), Sensex (0,67%). Indeks Asia Dow w dół o 0,41%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po trzech spadkowych tygodniach na GPW, poniedziałek nie wniósł nic nowego w obraz rynku i dawał nadzieję na zakończenie serii spadków. Wczorajsza sesja rozwiała te nadzieje solidnym spadkiem indeksu WIG20, w ślad za spadkami na giełdach w całej Europie. Spadki te związane są z ryzykiem politycznym, że skrajna prawica i ugrupowania nacjonalistyczne zyskały na popularności w wyborach do Parlamentu Europejskiego. WIG20 do poziomów z przełomu z połowy kwietnia. Trend wzrostowy rajdu rozpoczętego w październiku 2022 roku nie został załamany, co daje nadzieję na to, że ostatnia fala spadkowa jest tylko korektą i być może pogłębi się podobnie jak ta z sierpnia 2023 r.

Tylko przez dwie godziny byki broniły się przed atakiem niedźwiedzi. Od tego czasu do głosu doszła podaż i WIG20 najpierw spadł pod kreskę, a w połowie sesji osiągnął dzienne minimum na 2401 pkt. Handel zakończył się w okolicach minimum dziennego zakresu wahań. Niestety dla byków, dwa dni obrony wsparcia w strefie 2380-2420 zakończyły się fiaskiem.

Z grona blue chipów, tylko Pepco i CD Projekt zakończył dzień wzrostem o 0,55% i 0,34%. JSW nie zmienił ceny. Pozostałe 17 spółek straciło na wartości. Największą przecenę zaliczyły akcje PGE i Budimexu, które spadły o ponad 3%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 933 mln zł. WIG stracił 1,14% Indeks blue chipów spadł o 1,06%. WIG20fut stracił 0,88%, osiągając na zamknięciu wartość 2410 pkt. Na minusie zakończyły dzień średnie i małe spółki. mWIG40 stracił 1,67%. sWIG80 zakończył dzień spadkiem o 0,69%.

Od początku tygodnia złoty traci do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,15.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,34.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 4,04.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,50.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,90.



CMC Markets świadczy usługi na zasadzie wyłącznie realizacji zleceń (execution only). Prezentowany materiał (niezależnie od tego, czy zawiera jakiekolwiek opinie) ma charakter informacyjny i nie uwzględnia osobistych okoliczności ani celów. Żadna informacja w tym materiale nie jest, ani nie powinna być uważana, za poradę finansową, inwestycyjną lub inną poradę, na której należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Żadna z opinii wyrażonych w materiale nie stanowi rekomendacji CMC Markets lub autora materiału, że jakakolwiek inwestycja, instrument, strategia transakcyjna lub inwestycyjna, jest odpowiednia dla konkretnej osoby. Materiał nie został przygotowany zgodnie z wymogami prawnymi zapewniającymi niezależność badań inwestycyjnych. CMC Markets nie podlega żadnym zakazom w zakresie rozpowszechniania tego materiału, jednak nie wykorzystuje zawartych w nim informacji przed jego publikacją.