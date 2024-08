Gwałtowny zwrot ceny bitcoina. Czy to trwała tendencja czy chwilowe odbicie?

Posiadacze bitcoinów prawdopodobnie z zapartym tchem obserwowali to, co dzieje się na rynku w poniedziałek, gdy rozpoczął się nowy tydzień, po bardzo nerwowym wcześniejszym piątku. Cena bitcoina spadła poniżej 50 000 USD, co oznaczało najniższą wartość od lutego tego roku i spadek od szczytu z marca o około 24%.

Z jednej strony rynek musiał przetrawić dane dotyczące rzekomej recesji w USA oraz potencjalny atak Iranu, który wiosną też wpływał na notowania kryprowalut. Dodatkowo spadki, oprócz być może carry trade, zostały spotęgowane cofnięciem się płynności tradycyjnego rynku finansowego na koniec lipca. Bitcoin przeważnie na te zmiany, z którymi koreluje od ponad roku na poziomie 90%, czasami reaguje z opóźnieniem, co mogło mieć miejsce i teraz.

Obecnie systemowa płynność ponownie zaczęła szybko rosnąć wraz z oczekiwanym w trzecim kwartale drenażem pocovidowych pozostałości w postaci reverse repo. Z 2,5 bln USD w grudniu 2022 r. zostało jeszcze około 300 mld USD, co przy dalszej poprawie apetytu na ryzyko może nadal wyznaczyć kolejne ATH na bitcoinie.

Wydaje się zatem, że obecnie BTC ma wiele czynników, które nie powinny przeszkadzać we wzrostach. Rośnie płynność, a BTC może być uznawany za "gąbkę" płynności, są niższe rentowności obligacji USA niż wcześniej oraz dolar również jest nieco tańszy (patrząc przez pryzmat całego indeksu).

To może być środowisko, które nie przeszkadza, ale czy pomoże? To już tylko duża skłonność inwestorów do ryzyka może to zrobić. Na razie ta skłonność wydaje się, że nie jest podwyższona, ponieważ wciąż relatywnie wysoko znajduje się wskaźnik rynkowego strachu, czyli VIX.

Żeby z kolei VIX spadł, potrzebne są kolejne dane z gospodarki USA, które wskażą na to, że po pierwsze inflacja jest pod kontrolą (dane PPI i CPI są w przyszłym tygodniu), oraz że nie ma dużego problemu na rynku pracy (co już widzieliśmy po ISM i zasiłkach). Dodatkowo misję do wykonania będzie mieć prawdopodobnie również Jerome Powell w Jackson Hole w dniach 22-24 sierpnia.

Podsumowując, czynniki makro zdają się cenie bitcoina sprzyjać, a teraz kwestia większej pewności inwestorów, że strach minął i mogą grać dalej pod obniżkę stóp Fed, ale nie dlatego, że gospodarka szybko zwalnia, ale dlatego, że inflacja idzie do celu, a Fed musi wyrazić do tego duże przekonanie, że tak jest.

