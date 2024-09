To jest ten czas, kiedy traderzy przygotowują się na podwyższoną zmienność na rynkach, gdy Trzy Wiedźmy wezmą go we władanie. Tylko w USA inwestorzy będą świadkami wygaśnięcia kontraktów opcyjnych na akcje o wartości ponad 5 bilionów dolarów. To nie jest największa kwartalna liczba wygasających obligacji w historii, ale i tak jest dość duża. Według danych Cboe Global Markets, w ciągu ostatnich kilku lat nastąpił gwałtowny wzrost obrotów opcjami, a w tym roku wolumen tych transakcji jest na dobrej drodze do osiągnięcia kolejnego rekordu. Wzrost aktywności rozlał się na szerszy rynek akcji. Akcje miały tendencję do spadku w ciągu wygasania opcji w marcu i czerwcu.

Wróćmy jeszcze na chwilę do Fed. Najbliższe posiedzenie odbędzie się dopiero po wyborach, a zatem to one i kampania wyborcza prawdopodobnie będą miały kluczowe znaczenia dla instrumentów.

Wielu analityków twierdzi, że obniżka stóp procentowych przez Fed o 50 punktów bazowych było niczym innym, jak przyznaniem, że przez zbyt długi czas utrzymywał zbyt restrykcyjną politykę. Uważa także, że skoro Fed był opóźniony w walce z inflacją, będzie w tyle w walce ze spowolnieniem gospodarczym, dlatego spoglądają w stronę aktywów wrażliwych na stopy procentowe, które, choć niekoniecznie będą odporne na recesję, są lepiej przygotowane do skorzystania z cyklu łagodzenia polityki pieniężnej przez Fed, który, jak się spodziewają, obniży stopę funduszy federalnych do poziomu sprzed pandemii, czyli 1,75%.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Wczorajsza sesja na głównych giełdach Starego Kontynentu zakończyła się dawno nie widzianymi wzrostami, gdy inwestorzy odetchnęli z ulgą po decyzji Fed i wystąpieniu Powella. Wszystkie wiodące indeksy zyskały od 0,80% (IBEX 35) do 2,29% (CAC40). W międzyczasie Germany 40 wspiął się na historyczne maksimum.

Podobnie było na Wall Street. Już wysokie otwarcie zapewniło sukces bykom, mimo że Indeksy przez cały dzień handlowane były dość płasko. US SPX 500 osiągnął kolejny kamień milowy pokonując barierę 5700 pkt. To samo uczynił US 30 wspinając się powyżej 42000 pkt. Wszystkie benchmarki solidnie zyskały. Dow Jones wzrósł o 1,26%, S&P 500 zyskał 1,70%. Nasdaq Composite zaliczył wzrost o 2,51%.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 20.09.2024.

W Azji przewaga zieleni

Na giełdy w rejonie Azji i Pacyfiku już w czwartek powróciły bycze nastroje, w ślad za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 1,98%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,33%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,02%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,45%), Szanghaj (-0,23), Singapur (-0,47%), Sensex (0,59%). Indeks Asia Dow w górę o 1,63%.

Podsumowanie sesji na GPW

Na warszawskiej giełdzie nic się nie zmieniło. Nastroje inwestorów zmieniają się jak w kalejdoskopie. Na parkiecie przy Książęcej, poniedziałek przyniósł cofnięcie na WIG20, wtorkowy handel zakończył się odrobieniem straty i to z dużą nawiązką, zaś środowa sesja zakończyła się umiarkowanym spadkiem zarówno WIG, jak i WIG20. Wczorajszy handel to próba sił, która ze stron, podaż czy popyt, przeciągnie linę na swoją stronę. W przypadku WIG20, zakończyło się polubownie. Nikt nie wygrał. Nasz parkiet widać rządzi się własnymi prawami i żal, że warszawskie byki nie wykorzystały świetnych nastrojów na globalnych giełdach, a szczególnie na największych giełdach Europy.

Za nami bardzo spokojna wręcz nudna sesja.przez cały dzień WIG20 oscylował wokół poprzedniego zamknięcia i na tym poziomie zakończył notowania. Po wczorajszym handlu, najważniejsze spostrzeżenia to utrzymanie się indeksu powyżej poziomu 2300 pkt., wokół którego w ostatnich dnia trwała przepychanka. Ostatnie siedem dni to poszukiwanie kierunku. Linia trendu wzrostowego została utrzymana i to chyba najlepsza wiadomość w perspektywie następnych sesji.

Z grona blue chipów, 14 spółek odnotowało wzrost. Liderem niewielkich wzrostów był Dino z zyskiem 6,34%, za nim uplasował się KGHM, który wzrósł o 3,84%. Po drugiej stronie rynku znalazły się akcje Allegro przecenione o 8,39%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,13 mld zł. WIG zyskał 0,6%. Indeks blue chipów nie zmienił wartości. WIG20fut wzrósł o 0,69%, osiągając na zamknięciu wartość 2330 pkt. W markotny obraz rynku wpisały się średnie i małe spółki. mWIG40 odnotował wzrost o 0,06%. sWIG80 zakończył dzień 0,03% niżej.

PLN pozostaje silny do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,09.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,27.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,83.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,52.

PLNJPY – para handlowana jest po 37,10.



