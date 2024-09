Dziś uwaga uczestników rynku skupi się na decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Powszechnie oczekuje się, że stopa depozytowa spadnie o 25 pb z 3,75% do 3,5%, jednak ważniejsza będzie stopa refinansowa. Tutaj oczekiwania wskazują na cięcie o 60 pb z 4,25% do 3,65%. Już wcześniej na marcowym posiedzeniu EBC zapowiedział, że zawęży korytarz stóp procentowych. Według EBC stopa refinansowa ma wynosić tylko 15 pb nad stopę depozytową. To właśnie stopa refinansowa jest najważniejszą dla gospodarki. Gospodarka strefy euro radzi sobie dość słabo, co widać choćby po danych PMI, czy mizernym wzroście gospodarczym. Dzięki takiemu posunięciu jest szansa, że w eurolandzie zobaczymy ożywienie, co powinno być bodźcem dla zwiększenia eksportu, szczególnie do naszych największych partnerów na zachodzie Europy. Taką decyzję można odebrać, jako rzucenie koła ratunkowego, szczególnie dla słabo radzącej sobie gospodarki Niemiec.

Czy ta decyzja wpłynie na kurs euro? Oczywiście na tak dużą obniżkę automaty mogą zareagować osłabieniem wspólnej waluty, ale w efekcie powinno to sprzyjać euro. Takiej panicznej reakcji jak w USA po NFP na początku sierpnia nie można wykluczyć, ale dość szybko “odwołano” recesję, którą ogłoszono w mediach. Patrząc szeroko, pobudzenie gospodarki powinno wzmocnić euro. Dezinflacyjne ożywienie gospodarki w strefie euro powinno trwać, ale na razie jest ono mizerne.

Źródło: opracowanie własne, stan na dzień 12.09.2024.

Podsumowanie sesji w Europie i USA

Od piątku do wczoraj kolejne sesje na giełdach Starego Kontynentu raz rosną, to znów spadają. Gdy poniedziałkowy handel upłynął pod znakiem odrabiania strat z piątku, wtorek przyniósł spadki. Wczorajsza sesja zakończyła się w mieszanych nastrojach. Taką nerwowość można przypisać oczekiwaniu na dzisiejszą decyzję EBC o wysokości stóp procentowych i konferencję po posiedzeniu banku. Na plusie finiszowały Stoxx 600, Dax i IBEX 35 zyskując od 0,01% do 0,67%. Pozostałe wiodące indeksy straciły średnio 0,14%.

Na Wall Street, po słabym początku, wszystkie indeksy zakończyły dzień wzorami. Dow Jones wzrósł o 0,31%, S&P 500 zyskał 1,07%. Nasdaq Composite zaliczył wzrost o 2,17%.

W Azji powróciły wzrosty

Na giełdach w rejonie Azji i Pacyfiku dominuje zieleń, a indeksy podążają za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio rośnie o 3,28%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,75%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,51%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (1,02%), Szanghaj (-0,05%), Singapur (0,44%), Sensex (0,25%). Indeks Asia Dow w dół o 0,52%.

Podsumowanie sesji na GPW

Za nami spadkowa kolejna sesja na parkiecie przy Książęcej, a wszystko wskazuje na to, że to niedźwiedzie próbują kontrolować rynek, gdy zbliża się termin rozliczenia wrześniowej serii kontraktów.

Już sam początek handlu nie zapowiadał się po myśli byków. Po niskim otwarciu, WIG20 przez cały dzień przebywał na czerwonym terytorium, schodząc na coraz to niższe poziomy. Próba obrony wsparcia w okolicach 2300 pkt. zakończyła się niepowodzeniem, a sam poziom został rozjechany z marszu. Niewielkie odbicie widoczne było po danych CPI z USA, ale to wszystko na co było stać stronę popytową. Ostatnia faza handlu sprowadziła WIG20 do poziomu 2260 pkt., a sam indeks zakończył notowania w bezpośredniej bliskości dziennego zakresy wahań. Tym razem “winnym zjazdowi WIG20 były banki.

Na chwile obecną poziom ten jest kluczowym dla dalszych losów indeksu. Jeśli z otoczenia zewnętrznego nie napłyną negatywne wiadomości, jest szansa na powrót w rejon 2420 pkt., w czym może pomóc dzisiejsza decyzja EBC. Jednak bardziej prawdopodobnym scenariuszem może być sprowadzenie benchmarku w stronę 2200 pkt.

Z grona blue chipów, 5 spółek odnotowało wzrost. Liderem był CD Projekt, którego akcje wzrosły o 1,54%. Po drugiej stronie rynku znalazł się Santander przeceniony o 8,55%. PKO BP spadł o 4,52%. Alior i mBank straciły odpowiednio 3,98% i 3,04%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,53 mld zł. WIG stracił 1,68%. Indeks blue chipów stracił 1,96%. WIG20fut spadł o 2,23%, osiągając na zamknięciu wartość 2232 pkt. Średnie i małe spółki nie znalazły uznania w oczach inwestorów. mWIG40 odnotował spadek o 1,23%. sWIG80 zakończył dzień 1,14% niżej.

PLN pozostaje mocnym do walut rezerwowych

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,07.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,28.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,89.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,56.

PLNJPY – para handlowana jest po 36,70.



