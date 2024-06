Dziś uwaga inwestorów skupi się na decyzji Europejskiego Banku Centralnego. Oczekuje się, że na posiedzeniu kończącym się w czwartek, bank zetnie koszt pieniądza o 25 pb. Stopa refinansowania spadnie z 4,5% do 4,25%, a Stopa depozytowa z 4% do 3,75%. Może to być pierwsza i ostatnia obniżka stóp w tym roku. W ubiegły poniedziałek, główny ekonomista EBC, Philip Lane odrzucił obawy, że poluzowanie polityki pieniężnej strefy euro przed działaniami Fed może przynieść odwrotny skutek. Inflacja w strefie euro spadła z ponad 10% w najwyższym punkcie w 2022 r. do najniższego poziomu od niemal trzech lat wynoszącego 2,4% w kwietniu. Banki centralne Szwajcarii, Szwecji, Czech, Węgier i wczoraj Bank Kanady obniżyły już w tym roku stopy procentowe w związku ze spadkiem inflacji. Lane dodał, że inflacja w strefie euro spadła szybciej niż w USA, ponieważ region ten został mocniej dotknięty szokiem energetycznym wywołanym inwazją Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Uczestnicy rynku będą uważnie wsłuchiwać się w każde słowo wypowiedziane przez Christine Lagarde na konferencji po posiedzeniu banku. Mogą paść wskazówki co do dalszych kroków banku centralnego.

Od początku tygodnia spadają rentowności europejskich obligacji, a co za tym idzie, rośnie ich cena, w tym rentowności obligacji Niemiec, największej gospodarki Europy. Zakończenie cyklu zacieśnienia polityki pieniężnej powinno sprzyjac ich dalszym wzrostom. Jeśli faktycznie EBC zdecyduje się ciąć koszt pieniądza, to podobnie jak po wczorajszej decyzji BoC można spodziewać sporej zmienności na parach z EUR. W pierwszej euro może tracić do dolara podobnie jak wczoraj miało to miejsce z dolarem kanadyjskim.

Podsumowanie sesji w Europie i USA.

Środowa sesja na głównych parkietach Europy zakończyła się na plusie. Inwestorzy wyczekują napływu ważnych danych w drugiej części tygodnia, a szczególnie czwartkowej decyzji EBC o cięciu stóp procentowych oraz danych z amerykańskiego rynku pracy. Wszystkie indeksy zyskały od 0,18% (FTSE 100) do 0,93% (Dax).

Po umiarkowanie wysokim otwarciu na Wall Street, indeksy przez całą sesję podążały na północ i ostatecznie finiszowały w okolicach mamkimów dziennego zakresu wahań. Dow Jones wzrósł o 96 pkt., czyli 0,25%. S&P 500 zyskał 1,18%. Nasdaq Composite zakończył dzień wzrostem o 1,96%.

Giełdy w Azji rosną.

Handel na giełdach w regionie Azji i Pacyfiku w większości giełd przebiega optymistycznych nastrojach w ślad za wzrostami na Wall Street. Indeks giełdy w Tokio zyskuje 0,68%. Australijski S&P/ASX 200 drożeje o 0,77%. Południowokoreański KOSPI zyskuje 1,03%. Na pozostałych parkietach: Hong Kong (0,59%), Szanghaj (-0,08%), Singapur (0,47%), Sensex (1,10%). Indeks Asia Dow w górę o 1,21%.

Podsumowanie sesji na GPW.

Po wtorkowej sesja na GPW, która zakończyła się pogromem byków, wczorajszy handel odbywał się w spokojnej, a wręcz w przyjaznej atmosferze. Z pozoru można by sądzić, że była to nudna sesja ze względu na minimalną zmienność. Niemniej był to ważny dzień przy Książęcej, który może zdecydować o kierunku na następne dni Spadki indeksu zostały powstrzymane na wsparciu w okolicach 2430 okt., co może być okazją dla byków do wyprowadzenia kontry, jak również dla strony podażowej do zepchnięcia benchmarku do kolejnego wsparcia usytuowanego w strefie 2383 - 2392. Na korzyść obozu kupujących mogą przemawiać udane sesje na parkietach Europy i USA oraz wzrosty podczas dzisiejszego handlu w Azji.

Od samego otwarcia zarówno WIG, jak i WIG20 poruszały się w trendzie bocznym w piętnasto punktowym zakresie wahań i zakończył dzień w bezpośredniej bliskości dziennego maksimum.

Z grona blue chipów 14 spółek zyskało na wartości. Dobrze wypadły banki. Liderami wzrostów były Alior i Budimex, które zyskały odpowiednio 1,84% i 1,78%. Największa przecena dotknęła spółki surowcowe: JSW i KGHM, straciły odpowiednio 4,33% i 3,04%.

Obrót na szerokim rynku wyniósł 1,09 mld zł. WIG zyskał 0,43%. Indeks blue chipów wzrósł o 0,47%. WIG20fut zyskał 0,41%, osiągając na zamknięciu wartość 2450 pkt. Na plusie zakończyły dzień średnie spółki. mWIG40 zyskał 0,6%. Słabiej wypadły maluchy. sWIG80 zakończył dzień skromnym spadkiem o 0,05%.

Słabość rynków wschodzących dotknęła złotego, który w tym tygodniu traci do głównych walut.

GBPPLN – para aktualnie handlowana jest po 5,05.

EURPLN – dziś euro wycenione jest na 4,29.

USDPLN – dolar jest dziś handlowany po 3,95.

CHFPLN – aktualnie za franka trzeba zapłacić 4,43.

PLNJPY – para handlowana jest po 39,50.



